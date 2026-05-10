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L’IRAN HA CONSERVATO IL 70% DEL PROPRIO ARSENALE DI MISSILI BALISTICI PRE-BELLICO

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Mag 10, 2026 #Iran

Riporta The Washington Post citando un’analisi della CIA.

Inoltre, il Paese ha già ripristinato e riaperto quasi tutti i suoi depositi sotterranei, ha riparato alcuni missili danneggiati e ha persino assemblato diversi nuovi missili, che erano quasi pronti all’inizio della guerra.

L’articolo scrive inoltre della situazione riguardo al blocco dei porti iraniani. Citando un’analisi della CIA, l’autore riferisce che l’Iran potrebbe resistere in una situazione del genere per almeno quattro mesi, prima di affrontare difficoltà economiche più gravi.

Fonte

Telegram| X| Web| RETE Info Defense

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