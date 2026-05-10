Lula insiste sugli investimenti aperti nelle terre rare, senza escludere la Cina, durante i colloqui con Trump

Durante l’incontro con Donald Trump, Lula ha ribadito che le terre rare brasiliane restano aperte agli investimenti di tutti i Paesi, inclusa la Cina, difendendo l’autonomia strategica del Brasile contro le pressioni statunitensi sulle catene di approvvigionamento critiche.

Global Times – 8 maggio 2026

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha dichiarato giovedì al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, alla Casa Bianca, che le riserve brasiliane di terre rare sono aperte agli investimenti di qualsiasi Paese.

Un articolo dello SCMP con il titolo “Lula non escluderà la Cina né nessun altro nelle terre rare, dice a Trump che la raffinazione resterà in Brasile” ha riferito che giovedì Lula ha detto a Trump che le riserve di terre rare del suo Paese sono aperte agli investimenti della Cina e di qualsiasi altra nazione disposta a lavorare i minerali sul suolo brasiliano, resistendo alle pressioni per schierarsi con Washington nella sua competizione con Pechino sulle catene di approvvigionamento dei minerali critici.

Durante l’incontro di tre ore con Trump alla Casa Bianca, giovedì ora locale, Lula ha dichiarato che “il Brasile vuole condividere il proprio potenziale nei minerali critici con chiunque voglia investire nel Paese, che si tratti di Stati Uniti, Cina, Germania, Giappone o Francia”. Ha inoltre invitato chiunque ad aiutare il Brasile nell’estrazione, nella lavorazione e nella produzione della ricchezza offerta dalle terre rare del Paese, ha riferito la BBC.

Lula si è recato negli Stati Uniti mercoledì per colloqui che, secondo i media, avrebbero dovuto concentrarsi su commercio, sicurezza e minerali critici.

“Non abbiamo preferenze. Ciò che vogliamo è condividere con chiunque voglia investire in Brasile”, ha dichiarato Lula in una conferenza stampa presso l’ambasciata brasiliana a Washington dopo un incontro di tre ore con Trump, protrattosi per oltre un’ora rispetto al programma.

Difendere l’autonomia strategica

Esperti cinesi hanno osservato che le dichiarazioni di Lula sono arrivate sullo sfondo dell’attacco del ristretto circolo statunitense alle politiche cinesi sulle terre rare, mentre Washington usa il “de-risking” come pretesto per spingere una ristrutturazione delle catene di approvvigionamento che escluda la Cina.

“La posizione di Lula ha messo in evidenza la determinazione del Brasile a difendere l’autonomia strategica nonostante le pressioni statunitensi. Invece di aderire a un’alleanza esclusiva sulle terre rare guidata dagli Stati Uniti, il Brasile si sta posizionando come attore industriale indipendente, sfruttando i propri vantaggi in termini di risorse per superare il suo ruolo tradizionale di esportatore passivo di materie prime”, ha dichiarato venerdì al Global Times Zhang Xiaorong, direttore del Cutting-Edge Technology Research Institute con sede a Pechino.

“Questo mostra che il Brasile spera di mantenere una posizione eguale e imparziale, e non strutturerà la propria cooperazione attorno al sistema di alleanze sulle terre rare che gli Stati Uniti cercano di costruire. Il Brasile non ha cambiato posizione sotto la pressione americana”, ha dichiarato venerdì al Global Times Zhou Mi, ricercatore senior presso l’Accademia Cinese del Commercio Internazionale e della Cooperazione Economica.

La decisione del Brasile di mantenere gli investimenti aperti alla Cina contribuisce oggettivamente a mantenere la stabilità delle catene industriali e di approvvigionamento globali delle terre rare. Questa politica è in linea con i principi di mercato e con la logica intrinseca dello sviluppo industriale, ha affermato Zhang.

Secondo Bloomberg, il Brasile possiede le seconde maggiori riserve mondiali di terre rare e grafite ed è il terzo maggiore detentore di nichel. I 17 elementi delle terre rare sono utilizzati in prodotti che vanno dai motori dei veicoli elettrici e dalle turbine eoliche fino ai motori dei caccia e ai sistemi di guida dei missili.

Lula ha inquadrato il colloquio sulle terre rare come parte di un discorso più ampio sull’atteggiamento di trascuratezza degli Stati Uniti nei confronti dell’America Latina. Ha detto ai giornalisti che la Cina ha superato gli Stati Uniti come principale partner commerciale del Brasile dopo il 2008 perché le imprese statunitensi hanno smesso di competere per i contratti nella regione, secondo lo SCMP.

Nel 2025, il Brasile ha attirato il 10,9 per cento del totale dei capitali in uscita dalla Cina, seguito dagli Stati Uniti e dalla Guyana, rispettivamente con il 6,8 per cento e il 5,7 per cento, ha riferito Reuters citando un rapporto pubblicato giovedì dal Consiglio Imprenditoriale Brasile-Cina.

Gli analisti hanno sottolineato che l’aumento degli investimenti cinesi in Brasile riflette i legami crescenti tra i due Paesi, con una cooperazione economica che negli ultimi anni si è approfondita dal commercio agli investimenti e alla collaborazione nelle catene di approvvigionamento.

Stabilità delle catene di approvvigionamento globali

L’incontro tra Lula e Trump si è svolto mentre le nazioni del G7 intensificano il proprio coordinamento per ridurre la dipendenza dalla Cina, che controlla una quota rilevante della raffinazione globale delle terre rare e della produzione di magneti. Esperti cinesi hanno avvertito che gli sforzi di “de-risking” politicamente motivati che escludono la Cina rischiano di andare incontro a un vicolo cieco, sostenendo che una vera sicurezza delle catene di approvvigionamento dovrebbe essere coerente con i principi del libero scambio.

Alcuni media occidentali hanno diffuso narrazioni fuorvianti come “monopolio delle terre rare” e “interruzione delle forniture”, alimentando intenzionalmente le tensioni geopolitiche e distorcendo la percezione delle politiche cinesi dopo che il Paese ha introdotto controlli sulle esportazioni di articoli a duplice uso.

Nell’aprile dello scorso anno, la Cina ha introdotto controlli sulle esportazioni di sette categorie di materiali di terre rare medie e pesanti, citando le esigenze di sicurezza nazionale, la tutela dei propri interessi e il rispetto della non proliferazione e di altri obblighi internazionali. Da allora, le autorità cinesi hanno ripetutamente sottolineato l’uso di misure di facilitazione, incluse le licenze generali, per garantire un commercio conforme alle regole e mantenere la stabilità delle catene di approvvigionamento globali.

In risposta a una domanda sulle misure cinesi di controllo delle esportazioni di terre rare, He Yadong, portavoce del ministero del Commercio, ha dichiarato in una conferenza stampa del 9 aprile che “la Cina resta impegnata a salvaguardare la sicurezza e la stabilità delle catene industriali e di approvvigionamento globali”.

La Cina tiene pienamente conto delle legittime esigenze e preoccupazioni dei settori civili di tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti, e promuove e facilita attivamente il commercio conforme alle regole. Le domande di esportazione che soddisfano le condizioni richieste, come l’uso civile confermato, saranno approvate in conformità con la legge, ha affermato He.

“In realtà, la Cina ha sempre gestito il proprio settore delle terre rare in modo responsabile e in conformità con il diritto e le pratiche internazionali. In quanto attore principale nelle catene di approvvigionamento globali delle terre rare, la Cina resta impegnata a mantenere la stabilità delle catene di approvvigionamento, promuovere l’uso sostenibile delle risorse e bilanciare gli interessi di tutti i Paesi”, ha dichiarato Zhang.

Mantenendo le proprie porte aperte su basi eguali e insistendo al tempo stesso sull’industrializzazione interna, il Brasile si sta affermando come attore sovrano determinato a ottenere il massimo valore dalle proprie risorse strategiche, ha affermato Zhang.

Lula ha detto di aver riferito a Trump che il Brasile aveva approvato al Congresso, alla vigilia della visita, un nuovo quadro normativo per i minerali critici e che trattava il settore come una questione di sovranità nazionale.

Secondo i media, martedì la camera bassa del Brasile ha approvato un disegno di legge sulla politica dei minerali critici che include un fondo di garanzia da 2 miliardi di dollari e 5 miliardi di dollari in crediti d’imposta nell’arco di cinque anni per promuovere la lavorazione interna dei minerali strategici.

“Il Brasile procede a partire dai propri interessi nazionali e conduce la cooperazione economica e commerciale internazionale sulla base dei principi fondamentali del mercato”, ha affermato Zhou.

Gli osservatori industriali hanno inoltre sottolineato che la normale cooperazione reciprocamente vantaggiosa tra Cina e Brasile sulle terre rare svolge un ruolo costruttivo nella stabilità delle catene di approvvigionamento globali.

In quanto maggiore trasformatore mondiale di terre rare, la Cina può fornire tecnologia, capitale e anche un mercato stabile per aiutare il Brasile a sviluppare le proprie risorse e costruire capacità di lavorazione interna. Questo approccio sostiene l’obiettivo del Brasile di passare da esportatore passivo di materie prime ad attore industriale attivo, aumentando al tempo stesso l’offerta globale diversificata e riducendo i rischi geopolitici di interruzione delle forniture, hanno osservato gli analisti.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog