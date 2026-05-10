Notizie dal Mondo Multipolare – Maggio 2026

Notizie dal MONDOMULTIPOLARE – Maggio 2026

Informazioni, Documentazioni e Notiziein breve, da e su paesi, forze politiche e sociali, personalità e popoli che hanno sono alla ricerca di nuovi cammini e progettualità, non più soggiogati ad interessi e politiche subordinate agli interessi unipolari occidentali, bensì fondati su interessi, indipendenza e sovranità nazionali. Comprendenti anche aspetti, contraddizioni e ostacoli non semplici da superare in questa fase storica. A cura di Enrico Vigna

ARUBA: Aruba: 70 anni di distruzione ambientale. La storia della discarica di Pakietenbos da Ursell Arends *

Oltre 70 anni fa, il governo di Aruba ha trovato un punto tra splendide mangrovie a Parkietenbos, per costruire una discarica della spazzatura vicino al mare, senza porsi le preoccupazioni per le sostanze cancerogene prodotte dalla combustione dei rifiuti.

In un periodo di circa 70 anni, il nostro “mirabile modello di crescita economica” ha trasformato questo bellissimo posto in una terra desolata tossica. Le mangrovie furono distrutte e i Prikichi (uccello simbolo dell’isola)e i Lora (pappagalli amazzoni) lasciarono gradualmente Parkietenbos. Una collina di altezza di decine di metri è stata creata con la spazzatura scaricata, con tutti i tipi di prodotti chimici nella spazzatura, oli e macerie di tutti i tipi. E quel mucchio veniva quotidianamente incendiato, senza assolutamente alcuna preoccupazione per la natura o la salute della popolazione. Tutto questo viene chiamato “l’esternalità economica” del modello di sviluppo di Aruba quando il progresso avviene sulla pelle e con costi duri per la popolazione e l’ambiente.

Per decenni, tutti i viaggiatori che arrivavano sull’isola erano accolti con dense colonne di fumo nero nell’aria. La prima impressione non era il verde lussureggiante e le spiagge bianche, era un monte in fiamme e una fitta torre nera di carbonio e fuliggine. Inevitabilmente quell’immagine era spesso anche la loro ultima volta la nostra isola. Ma ora non più. Da due anni, il nuovo governo ha spento il fuoco e il fumo è sparito. Ursell Arends, deputato del partito progressista Raiz di Aruba, ha dichiarato: “ …Questo è l’opposto di “peggiorare’, questo è progresso….Questo è solo l’inizio del viaggio che guarirà Parkietenbos. Per 70 anni abbiamo inquinato non solo il suolo e l’aria, ma la tossicità che si è accumulata nel terreno filtra nella costa e nel mare. Il fumo produce particelle e sostanze chimiche che arrivano sulla costa. Nell’ultimo mese il Governo ha emesso una risoluzione, con diverse dichiarazioni forti e altre errate in risposta alle azioni intraprese, il processo di bonifica ad Esaki è stato un passo importante per ripulire Parkietenbos. La situazione degli scarichi illegali e dello smaltimento dei resti del riba sushi sta diminuendo. Ma le autorità di Aruba devono rendersi conto del danno che ci hanno fatto, perché il problema Parkietenbos è grande e complesso e occorre impegnarsi duramente per garantire la sicurezza alimentare e ambientale… Con RAIZ, Aruba ha una valida opzione per recuperare i suoi diritti, lavorando come collettività, per un paese libero e in difesa della propria terra…”. febbraio 2026

Aruba, ufficialmente Paese di Aruba (in papiamento Pais Aruba, in olandese Land Aruba), è una nazione costitutiva del Regno dei Paesi Bassi; le altre 3 nazioni costitutive sono i Paesi Bassi e gli Stati caraibici di Curaçao e Sint Maarten. L’isola (180 km², 108 138 abitanti nel 2025) è situata nel Mare Caraibico, a nord del Venezuela. * Ursell Arends, deputato partito Raiz di Aruba

AUSTRIA: Nessuna estensione del servizio militare e civile! Porre fine al coinvolgimento dell’Esercito Federale nelle strutture della NATO!

Partito del Lavoro d’Austria e Fronte Giovanile

Dichiarazione del Consiglio del Partito del Lavoro d’Austria e della Direzione centrale del Fronte Giovanile sulla prevista estensione del servizio militare e civile.

Una commissione di servizio militare istituita dal governo austriaco ha recentemente proposto di estendere il servizio militare di base in Austria a otto mesi e oltre a obbligare i coscritti a due mesi di esercitazioni della milizia. Ulteriori raccomandazioni della Commissione equivalgono a una più forte integrazione dell’Austria e dei suoi militari nella NATO e nelle strutture militari europee. Solo in questo contesto si può valutare la spinta per estendere la coscrizione.

L’esercito austriaco è stato a lungo impegnato in un’intensa cooperazione con la NATO e sta anche partecipando a varie missioni militari guidate dalla NATO. Non è quindi più indipendente, ma saldamente integrato nelle strutture della NATO. Solo la buona reputazione di neutralità nella popolazione impedisce ai governanti di chiedere una completa adesione dell‘Austria alla NATO. Negli anni Settanta e Ottanta, l’esercito austriaco perseguì un concetto di difesa con la “Dottrina degli Spanocchi”, con cui si stava preparando sia per un’invasione delle truppe della NATO che delle truppe del Patto di Varsavia. Il concetto di difesa di oggi, d’altra parte, è strettamente interconnesso con i piani militari atlantisti ed è orientato verso la lotta contro i “nemici comuni”.

Pertanto, l’isteria di guerra generale della NATO e dell’UE non passa senza lasciare traccia all’Austria. Al contrario, è usato come argomento per aggiornare l’esercito federale e per includerlo nella pianificazione militare europea. Ad esempio, la guerra in Ucraina co-inflitta dalla NATO è ora citata come la ragione del riarmo e ora anche per l’estensione del servizio militare. Le minacce per gli Stati baltici, che sono in un conflitto politico in corso con la Russia, vengono sfruttate dai governanti e si finge che l’Austria stia affrontando importanti minacce militari dalla Russia. Mancano le prove di questa affermazione. Le minacce informatiche sono automaticamente attribuite dai giornalisti alla Russia e descritte come parte di una “guerra ibrida”, anche se la minaccia del mondo reale da parte delle aziende tecnologiche statunitensi è molto più grande e dimostrabile.

Nello slipstream dell’estensione prevista del servizio militare, anche il servizio civile deve essere esteso a dodici mesi. I dipendenti pubblici sono già utilizzati come manodopera a basso costo e come sostituto dei dipendenti fissi nel salvataggio, nell’assistenza agli anziani, nell’assistenza alla disabilità e in altre strutture. Questa spinta ha lo scopo di sfruttare la loro forza lavoro ancora più a lungo, piuttosto che creare posizioni più contratte con il contributo collettivo in queste aree professionali. L’Austria deve plasmare una politica estera attiva nel senso di neutralità perpetua. Non è nell’interesse della classe operaia se l’Austria può essere trascinata nei conflitti geopolitici di interesse delle grandi potenze imperialiste. L’esercito austriaco e la sua dottrina militare devono orientarsi rigorosamente verso la neutralità ed esclusivamente alla difesa del proprio paese. Ciò non richiede alcuna estensione del servizio militare e nessun riarmamento. Perché nella situazione attuale, queste misure servono solo alle ambizioni imperialiste dei blocchi della NATO e dell’UE. L’Austria dovrebbe anche essere consapevole dell’importante contributo dei fornitori di servizi pubblici all’infrastruttura sociale e medica del paese, retribuire correttamente il loro lavoro e non esigere più vita per questo compito.

Chiediamo quindi:

• Porre fine al coinvolgimento dell’Austria nelle strutture della NATO

• Non più la partecipazione dell’Austria ai gruppi di addestramento dell’UE

• Un rifiuto dell’esercito dell’UE più volte richiesto

• Rigoroso orientamento della dottrina dell’esercito alla neutralità perpetua

• Politica di pace austriaca attiva invece di partecipazione al riarmo geopolitico e all’incitamento alla guerra

• Nessuna estensione del servizio militare – sono sufficienti 6 mesi

• Nessuna estensione del servizio civile, ma l’uguaglianza con il servizio militare

• Migliore stipendio dei fornitori di servizi militari e civili. Gennaio 2026

Comunicato stampa del Partito Comunista Austriaco

KPÖ a Stocker: sondaggio del popolo sulla tassa sulla ricchezza invece di preparazione alle alleanze di guerra

Il KPÖ riprende la proposta della Cancelliera per un referendum. Ma invece di una riforma dell’esercito, che dovrebbe rendere l’Austria matura per alleanze belliche, il KPÖ vuole porre la questione dell’introduzione delle tasse sulla ricchezza. “Due terzi degli austriaci, secondo le indagini degli ultimi anni, sono a favore di tali tasse da parte dei ricchi. Tuttavia, l’ÖVP ha bloccato la sua introduzione per decenni”, afferma Tobias Schweiger, portavoce federale del KPÖ. “Sulla questione di come l’Austria deve essere a prova di guerra, viene messo in gioco un referendum. Ma dove potrebbe essere scomodo per l’ÖVP e i suoi milionari, sembra che la co-determinazione democratica sia finita”.

Il KPÖ è favorevole alle imposte di successione da un’eredità di un milione di euro (escluse le case). Ci deve anche essere una tassa annuale sulla ricchezza per i multimilionari.

Più a lungo nell’esercito, più veloce in guerra

Il governo federale continua sulla rotta verso la vergogna. Nessun segno di una politica di sicurezza che si oppone alla legge dell’esercito più grande.

Estensione del servizio militare: No Grazie!

La Commissione militare ha presentato le sue scoperte e vuole un’estensione del servizio militare a un totale di 10 mesi e il servizio civile a 12 mesi. L’argomento: questo modello stabilisce la rapida reattività militare, i militari di base diventano “utilizzabili sul campo”. In inglese: L’esercito federale sta diventando più adatto alla guerra, i coscritti trovano nella trincea.

Un servizio militare esteso ha un solo scopo: più soldati potenziali per la guerra. Figli, fratelli, colleghi che sono addestrati a uccidere più a lungo. Per una guerra che sta diventando sempre più probabile con il riarmamento e la mobilitazione preparata. Questo ha poco a che fare con la difesa nazionale. L’intero sviluppo è nella direzione dell’esercito comune dell’UE e delle missioni estere.

Estendere la coscrizione alle donne?

Secondo la raccomandazione della Commissione di servizio militare, le donne dovrebbero anche essere obbligate a prendere una posizione obbligatoria in futuro.

Cosa sta succedendo in realtà

Sullo sfondo di questa discussione, l’Austria sta approfondendo la sua integrazione nelle strutture militari dell’UE e della NATO. La politica estera aggressiva degli Stati Uniti è usata come legittimazione per la grande potenza europea che cerca consenso. Il ministro degli Esteri del NEOS Meinl-Reisinger critica: “L’Europa non è buona nella politica di potere”. In Austria, i NEOS sono la punta di diamante nella lotta contro la neutralità dell’Austria. Ad esempio, Meinl-Reisinger chiede la revoca dell’unanimità nella politica estera e di sicurezza dell’UE, qualcosa che è completamente incompatibile con la neutralità austriaca. Così come il raggruppamento delle strutture di comando degli eserciti europei chiede. Come si svilupperà la situazione internazionale, la coscrizione austriaca nel prossimo futuro sarebbe un apparato di reclutamento per un esercito dell’UE.

Politica di pace: Sì, per favore!

Il mondo dovrebbe essere in grado di aspettarsi una mobilitazione diversa dall’Austria. Dove sono le richieste di formare i giovani nella risoluzione dei conflitti, nella pace e nella riconciliazione? Non vogliamo offrire al mondo il compito di continuare la nostra politica di neutralità attiva? Non vogliamo addestrare la nostra gioventù meglio per impedire le guerre che morire in guerra?

Soprattutto nelle dinamiche internazionali, in cui il diritto dell’esercito più grande è sempre più evidente, l’Austria deve sfuggire a questa logica. Rafforzare la nostra neutralità nel contesto di una politica di pace attiva ci protegge meglio di due mesi in più nel servizio militare di base. Da KPO

ARMENIA: Rapporto dell’Intelligence estera dell’Armenia indica la Russia come nemico ibrido.

Il capo dell’SVR (Servizi Intelligence Esteri) dell’ArmeniaKristine Grigoryan, ha presentato nei mesi scorsi il nuovo Rapporto“Rischi di amicizia della Repubblica di Armenia – 2026”.

Esperti del settore degli Studi caucasici dell’Istituto della Cina e dell’Asia moderna dell’Accademia russa delle scienze, hanno analizzato a fondo i contenuti, e secondo gli esperti, nonostante le dichiarazioni apparenti , ritengono che la parte della sezione delle “minacce ibride” sarà da verificare in funzione delle prossime elezioni di giugno. “…Parlare di minacce ibride, tra le linee probabilmente implicava la Russia. Ma da nessuna parte lo si dice direttamente. Ovviamente, questo è un messaggio agli attori esterni, da cui l’Armenia ha già ricevuto assistenza finanziaria nella lotta contro la ‘minaccia ibrida russa’. Allo stesso tempo, tali relazioni sono progettate per supportare tutta la ‘gravità’ del problema. Non c’è altra spiegazione per questo fenomeno..”, nel contesto delle minacce ibride, il nuovo progetto geopolitico “Western Azerbaijan” di Baku è direttamente delineato rilevano gli esperti. 23 gennaio 2026 Da eadaily

AZERBAIGIAN: Azerbaigian e Stati Uniti hanno firmato la Carta per una partenariato strategico

Il presidente azero Ilham Aliyev e il vicepresidente degli Stati Uniti J. D. Vance hanno firmato la Carta sul partenariato strategico. La cerimonia della firma si è svolta il 10 febbraio a Baku.

Un memorandum d’intesa sulla preparazione della Carta era già stato firmato nel quadro del vertice di pace di Washington dell’8 agosto scorso.

Ora si è tenuta a Baku la riunione ufficiale col Vice Presidente degli Stati Uniti. Una guardia d’onore è stata costruita sulla piazza in onore del vicepresidente degli Stati Uniti. Al suono di una marcia militare, la guardia d’onore si è svolta di fronte ad Aliyev e di Vance.

Per la sua “protezione”, gli USA forniranno nuovi sottomarini all’Azerbaigian

Gli Stati Uniti intendono rifornire l’Azerbaigian di diverse nuove imbarcazioni “per aiutare a proteggere le acque territoriali del Paese”. Lo ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti J D Vance, parlando il 10 febbraio, in una dichiarazione congiunta con il presidente azero Ilham Aliyev a Baku. Aliyev, da parte sua, ha affermato che l’Azerbaigian e gli Stati Uniti stanno aprendo “un nuovo campo della cooperazione nel campo delle forniture per la difesa, che sembra molto promettente…Baku e Washington stanno anche stabilendo una cooperazione nel campo dei data center e dell’intelligenza artificiale, che è già “oggi fa parte dell’agenda bilaterale e ci sono risultati preliminari dell’interazione con le principali aziende americane…”, ha dichiarato il presidente azero. febbraio 2026 – da eadaily

BIELORUSSIA: Il Ministero Affari Esteri bielorusso ha onorato i suoi veterani di guerra

Una cerimonia per svelare una targa commemorativa per onorare i veterani della Grande Guerra Patriottica che hanno prestato servizio nel Dipartimento di politica estera si è svolta presso il Ministero degli Affari Esteri nel Giorno del Lavoratore Diplomatico della Repubblica di Bielorussia. L’evento è servito come simbolo importante per preservare la memoria storica e garantire la continuità delle generazioni all’interno del servizio diplomatico bielorusso.

Alla cerimonia hanno partecipato il ministro degli Affari esteri M. Ryzhenkov, la presidente dell’Associazione dei veterani del Ministero degli Affari Esteri bielorusso Zoya Kolontai, veterani del servizio diplomatico, e rappresentanti del Club Giovani Diplomatici

Questo evento ha inteso simboleggiare la continuità delle generazioni, il rispetto per il valore dei vincitori, e la responsabilità della professione diplomatica verso la storia e il futuro. L’evento è dedicato a coloro che hanno combattuto in prima linea, unità di parte, intelligence e il fronte interno, e che, negli anni del dopoguerra, hanno aderito al servizio diplomatico, ponendo le sue basi morali e professionali. Il Libro della Memoria presso il Ministero degli Affari Esteri bielorusso contiene i nomi dei dipendenti del servizio di politica estera che hanno partecipato alla Grande Guerra Patriottica. Rivolgendosi ai presenti, Ryzhenkov ha osservato che per la diplomazia bielorussa, la memoria del valore del popolo durante la Grande Guerra Patriottica è il fondamento morale della professione. Secondo lui, la targa commemorativa non è solo un omaggio al passato ma anche un faro guida per le generazioni attuali e future di diplomatici.

Nel suo discorso, Zoya Kolontai ha sottolineato il significato del Libro della Memoria, che include i nomi dei dipendenti del servizio di politica estera che hanno attraversato la Grande Guerra Patriottica: dai soldati e partigiani ordinari agli ufficiali dell’intelligence e al personale medico. Ha osservato che è da questa generazione che il servizio diplomatico ha ereditato la sua bussola morale chiave, che viene trasmessa alle prossime generazioni.

Il 22 gennaio la Bielorussia celebra la Giornata dei lavoratori diplomatici. La festa è stata istituita nel 2018 con un decreto del presidente della Repubblica di Bielorussia in onore del 100° anniversario del Ministero degli Affari Esteri. Questa data è legata alla storia del primo dipartimento di politica estera durante il periodo formativo (1919-1920) dello stato bielorusso, il Commissariato per gli affari esteri della Repubblica socialista sovietica di Bielorussia (SSRB). Il primo annuncio pubblico sul Commissariato fu pubblicato sul giornale Zvyazda il 22 gennaio 1919. Da BelTA

Bellezza, trattori affidabili, fertilizzanti di potassio: per cos’altro la Bielorussia è conosciuta all’estero?

Il ministro degli Affari esteri della Bielorussia M. Ryzhenkov ha commentato ciò che gli stranieri associano alla Bielorussia in un’intervista a BelTA: “…In tutto il mondo quando si parla di Bielorussia, si associa alla bellezza della popolazione, è riscontarato da chiunque. Poi ci sono le stime per il trattore BELARUS è molto apprezzato in molte parti del mondo. Durante l’era sovietica, i nostri trattori hanno svolto un ruolo cruciale nell’agricoltura in un vasto numero di paesi nel sud-est asiatico, in Africa, in America Latina e persino negli Stati Uniti e in Canada . Recentemente, il presidente del parlamento del Pakistan ci ha inviato un video che mostra macchinari bielorussi che lavorano nelle fattorie locali. Un trattore BELARUS del 1990 è affidabile come un kalashnikov. Non sorprende che abbiamo un programma congiunto di assemblaggio e produzione di trattori con il Pakistan oggi”, ha detto il ministro.

“Nei paesi che affrontano acute sfide per la sicurezza alimentare, i fertilizzanti di potassio sono assolutamente vitali. Non tutti forse sanno che la Bielorussia è uno dei principali produttori del mondo”, ha osservato Ryzhenkov.

Le pagine tragiche della storia della Bielorussia sono anche ben note in tutto il mondo: il suo ruolo nella sconfitta della coalizione fascista e il genocidio del popolo bielorusso. “Molti conoscono bene la storia della fortezza di Brest . Ad esempio, durante la sua visita a Minsk, il sultano dell’Oman ha mostrato grande interesse per il Museo della Grande Guerra Patriottica. Molti paesi sono anche interessati all’esperienza della Bielorussia nel superare le conseguenze dell’incidente nucleare di Chernobyl. Questo argomento è particolarmente rilevante per l’Algeria, dove i francesi hanno condotto test nucleari e dove i tassi di cancro rimangono alti oggi. Sono alla ricerca di paesi che possano aiutare ad affrontare questi problemi e riconoscere l’esperienza dell’assistenza sanitaria bielorussa, comprendendo che abbiamo accumulato una significativa esperienza in questo campo dai tempi di Chernobyl”, ha sottolineato il ministro. 22 gennaio 2026 da BelTa

CINA: Il Ministero degli Esteri cinese ha dichiarato che Trump non sarà in grado di costringere i paesi BRICS ad abbandonare la creazione di una moneta unica

La posizione della Cina sulle prospettive per la creazione della moneta BRICS rimane invariata, nonostante le minacce del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di imporre dazi al cento per cento sulle merci di tutti i paesi dell’associazione in caso di creazione. Questa dichiarazione è stata fatta nel Ministero degli Affari Esteri della RPC, riferisce la TASS.

In precedenza, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning ha sottolineato che Pechino è “pronta ad approfondire ulteriormente la cooperazione pratica in vari campi con i suoi partner BRICS e dare un contributo ancora maggiore alla crescita stabile dell’economia globale”. Ha anche affermato che l’obiettivo dei BRICS è quello di “raggiungere lo sviluppo globale e la prosperità”.

Trump minaccia costantemente di introdurre dazi al livello del 100%, se gli Stati membri dei BRICS cercano di creare una nuova valuta o un’alternativa al dollaro USA. Ma econdo lui, questa idea “non ha alcuna possibilità di essere imposta”. Da eadaily, febbraio 2026

CIPRO:Nella capitale polacca durante tutta la partita i tifosi ciprioti hanno fatto risuonare lo slogan “L’Armata Rossa ha liberato Varsavia”.

Nella serata per la partita di calcio a Varsavia, della Conference League tra i ciprioti dell’Omonia Nicosia e il Legia Varsavia i tifosi ciprioti hanno reso omaggio ai soldati dell’Armata Rossa che liberarono la capitale polacca dagli invasori tedeschi 80 anni fa. I russofobi polacchi hanno avuto una crisi isterica.

Nell’ambito della partita i tifosi di Nicosia hanno appeso sugli un gigantesco striscione che diceva in inglese: “17 gennaio 1945: l’Armata Rossa liberò Varsavia.”

Inoltre, i tifosi ciprioti sventolavano bandiere con le immagini di Joseph Stalin, Che Guevara e con la falce e martello.

Dopo questa azione i circoli polacchi russofobi sono caduti nell’isteria. Il portale calcistico polacco Polska Pilka ha scritto indignato:”La cosa più scioccante è che la partita si è svolta come al solito, senza alcun intervento da parte della UEFA, e gli striscioni offensivi e comunisti sono rimasti sulle tribune dello stadio fino al fischio finale della partita.”

Il sindaco di Varsavia e candidato presidenziale polacco Rafal Trzaskowski si è cosparso di enfasi russofobica, dichiarando nel suo microblog: “In un momento in cui, su ordine di Putin, ogni giorno le bombe cadono sulle città ucraine e uccidono civili, durante la partita Omonia-Legia, i tifosi ciprioti pronunciano slogan oltraggiosi sulla presunta ‘liberazione’ di Varsavia da parte delle truppe sovietiche nel 1945. Questo è inaccettabile. Spero che imparino una bella lezione sul campo. Ora siamo sulla strada giusta. E qualcuno dovrebbe scusarsi per questo striscione scandaloso. L’aggressore non si può chiamarlo liberatore”. La verità mi fa male agli occhi e alla mente.

Da eadaily



HAITI: Il Comitato d’azione di Haiti denuncia l’aggressione degli USA al Venezuela

Il Comitato d’Azione di Haiti denuncia il brutale assalto degli Stati Uniti al popolo del Venezuela e il rapimento del presidente venezuelano Nicolas Maduro e di sua moglie, Cilia Flores.

Questo attacco oltraggioso a una nazione sovrana è semplicemente l’ultimo tentativo degli Stati Uniti di affermare la sua egemonia sui popoli delle Americhe. Costruendo per mesi, con attacchi criminali contro le imbarcazioni nei Caraibi e nel Pacifico, questo assalto alla sovranità del Venezuela è un esempio di imperialismo sfrenato. Ora che l’atto è fatto, Trump e i suoi tirapiedi hanno chiarito: lungi dall’essere un tentativo di fermare il “traffico di droga” o promuovere la “democrazia”, questo era volto a prendere il controllo delle riserve petrolifere del Venezuela e a fare in modo che qualsiasi nuovo governo venezuelano fosse costretto a piegarsi ai dettami degli Stati Uniti. Mentre Trump e Rubio gongolano sulla loro “Dottrina Don-roe”, il prossimo obiettivo potrebbe benissimo essere la Colombia, il Messico o Cuba, tutti paesi nel mirino dell’impresa criminale conosciuta come l’impero degli Stati Uniti.

Quelli di noi che operano in solidarietà con il movimento di base di Haiti, conoscono fin troppo bene questo playbook. Il presidente Jean-Bertrand Aristide, il primo presidente democraticamente eletto di Haiti, fu rovesciato due volte dai colpi di stato orchestrati dagli Stati Uniti nel 1991 e nel 2004. In entrambi i casi, gli Stati Uniti, il Dipartimento di Stato avevano strombazzato false accuse di corruzione e spaccio di droga contro i governi più progressisti della storia di Haiti. Il 29 febbraio 2004, i marines statunitensi rapirono il presidente Aristide e sua moglie e collega, Mildred Trouillot Aristide, costringendoli a sette lunghi anni di esilio. Il colpo di stato fu rafforzato dall’occupazione USA che con le Nazioni Unite ha poi mantenuto un élite che ha costruito il dominio corrotto sul popolo haitiano. Da allora Haiti non si è mai più ripresa.

Mentre gli Stati Uniti aumentano la loro presenza militare nei Caraibi, minacciando ogni governo progressista della regione, è tempo di prendere la posizione più forte possibile a sostegno del popolo del Venezuela.

USA Fuori dal Venezuela

Le Americhe non sono in vendita

Da Haiti al Venezuela, NO all’occupazione e all’intervento degli Stati Uniti – Da haitisolidarity

Comunicato di Fanmi Lavalas da Haiti sulla situazione nel paese

Dichiarazione di Fanmi Lavalas, il partito popolare di Haiti.

Fanmi Lavalas sostiene che l’attuale Consiglio presidenziale transitorio (TPC) ha tradito il popolo di Haiti, perché ha dimostrato di non essere in grado di fornire alcuna parvenza di sicurezza alla popolazione. La violenza paramilitare ha raggiunto livelli devastanti durante il loro governo. La dichiarazione chiede alla polizia onesta di stare con il popolo e di fare il loro lavoro combattendo gli squadroni della morte che continuano a terrorizzare la popolazione.

Mentre i membri del TPC sono solo impegnati in lotte di potere e tentano di rimanere al potere, Fanmi Lavalas continua a chiedere un cambiamento fondamentale della governance come l’unico modo per portare pace e progresso ad Haiti e dichiara pubblicamente che il TPC è fallito.

Il teatro scandaloso e tragicomico che si sta svolgendo attualmente, non ha lo scopo di correggere il loro fallimento. No, questa è la capacità di gioco per mantenere il potere, perché il potere è dolce nella loro bocca mentre la vita è amara come la bile nella bocca del popolo.

Fanmi Lavalas chiede alla polizia onesta di non lasciare che le manovre dei politici che stanno combattendo per il potere lo distraggono dal fornire sicurezza.

Le strade devono essere sbloccate.

L’aeroporto di Toussaint Louverture deve essere riaperto.

La sicurezza deve essere rapidamente ripristinata in modo che tutte le vittime possano tornare alle loro case senza indugio.

Gli haitiani che sono all’estero devono poter tornare ad Haiti senza paura.

Era la sicurezza che tutti noi aspettavamo dal TPC, che invece ha tradito la fiducia del Popolo.

Il caffè di Lavalas è puro. Non è filtrato con le fecce di tradimento.

Insieme, giuriamo che il paese tornerà alla sicurezza, e tutti insieme questo dobbiamo raggiungere.

Da soli siamo deboli, insieme siamo forti, tutti insieme siamo LAVALAS

Comitato esecutivo di Fanmi Lavalas. Dottoressa. Maria Narcise , M. Joėl Edouard Vorbe

Da haitisolidarity

IRAN: A Mosca una delegazione dall’Iran ha partecipato alla Commissione russo-iraniana congiunta per il dialogo “Ortodossia – Islam”

Il 19 febbraio una delegazione della Repubblica Islamica dell’Iran è arrivata a Mosca per partecipare alla XII riunione della Commissione russo-iraniana congiunta per il dialogo “Ortodossia – Islam”. La riunione, dedicata al rinforzo del ruolo delle religioni nella società nel mondo dopo la pandemia, avrà luogo il 21 e il 22 febbraio.

Con la benedizione del Presidente del Dipartimento per le relazioni eccelsiastiche esterne (Decr) del Patriarcato di Mosca, il metropolita Antonij di Volokolamsk, la delegazione, composta dal membro del Consiglio per la politica religiosa e il coordinamento del dialogo interreligioso della Repubblica Islamica dell’Iran, l’ajatollah Mahmud Muhammadi Arakhi, dalla direttrice dell’Associazione scientifica della conoscenza islamica dell’Iran Sig.ra Fatima Tabatabai e dalla direttrice del Gruppo per il dialogo fra l’Islam e l’Ortodossia dell’Organizzazione della cultura e dei rapporti islamici dell’Iran Sig.ra Zahra Rashidbeighi, è stata accolta dal segretario del Decr per i rapporti interreligiosi, il sacerdote Dimitrij Safonov e dall’ufficiale del Servizio protocollo del Decr D. I. Menyailov. Per la controparte iraniana all’incontro hanno partecipato l’ambasciatore della Repubblica Islamica dell’Iran nella Federazione Russa, Kasem Jalali, il direttore della Rappresentanza culturale presso l’Ambasciata dell’Iran in Russia, Masud Ahmadvand e il direttore della rappresentanza dell’Università internazionale Al-Mustafa a Mosca, Rasul Abdollah, oltre al capo della delegazione iraniana, il presidente dell’Organizzazione della cultura e dei rapporti islamici dell’Iran, del Consiglio per la politica religiosa e il coordinamento del dialogo interreliogioso della Repubblica Islamica dell’Iran Mohammad Mahdi Imanipur

La Commisione russo-iraniana congiunta per il dialogo “Ortodossia – Islam” è stata creata nel 1997. Le sue riunioni hanno avuto luogo a Teheran ( 1997, 2001, 2006, 2010, 2014, 2018 ) e a Mosca (1999, 2004, 2008, 2012 , 2016). Nell’incontro sono state discusse, fra le altre, le questioni sul ruolo della religione nel mondo contemporaneo, sul dialogo fra civiltà, culture e religioni, circa i diritti dell’uomo, la globalizzazione, i problemi del terrorismo e dell’estremismo, la crisi morale e spirituale nella società, le questioni della teologia cristiana e di quella islamica e dell’antropologia, l’atteggiamento delle religioni verso l’ambiente e, infine, lo stato delle minoranze religiose in Medio Oriente. Il Santo Sinodo della Chiesa ortodossa russa, aveva pianificato l’organico della delegazione del Patriarcato di Mosca, guidata dal metropolita Kirill di Kazan e del Tatarstan, per la partecipazione al lavoro della suddetta Commissione. Da mospat

MOLDOVA: Secondo i dati del sondaggio IMAS, oltre il 70% dei cittadini moldavi è favorevole al mantenimento dello status neutrale del Paese.

Se si tenesse ora un referendum sulla neutralità, il 77% degli intervistati voterebbe “a favore”, il 15% “contro” e un altro 8% sarebbe indeciso.

“ L’Unione europeasi sta gradualmente trasformando in un blocco geopolitico militare e la Moldavia non dovrebbe aderire a questa organizzazione”, ha dichiarato l’ex presidente e leader del Partito socialista Igor Dodon

“La Moldavia non ha posto in questo blocco militare. Se si tratta di un blocco geopolitico militare, un trampolino di lancio contro la Russia, non vogliamo parteciparvi…La Moldavia aveva espresso interesse per l’UE quando quest’ultima era concentrata su obiettivi economici. Per quanto riguarda l’adesione della Moldavia all’UE, non credo che avverrà. Hanno i loro problemi e non potranno che peggiorare. A questo proposito condivido la posizione di Orban, che ha detto che se gli obiettivi dell’Unione Europea non cambieranno nel prossimo futuro, l’UE crollerà dall’interno”, ha dichiarato Dodon al canale televisivo N4.

L’ex candidato e vincitore delle ultime elezioni in Romania, Calin Georgescu ha accusato Maia Sandu, presidente moldava,di complicità nella sua esclusione dalle elezioni.

In un’intervista con il giornalista americano Tucker Carlson, Calin Georgescu ha dichiarato che la sua esclusione dalle elezioni presidenziali in Romania è stato favorito dall’ex segretario di Stato USA, A. Blinken con il sostegno del presidente francese E. Macron e con la partecipazione di Maia Sandu. “Tutti sanno che si è trattato di un’ingerenza straniera, e in particolare del Segretario di Stato Blinken, che ha interferito nelle elezioni e sostanzialmente ha dettato il comportamento del sistema. Tutti lo sanno, compresi, ovviamente, il Presidente Macron e Maia Sandu della Moldavia. Le autorità moldave sono state direttamente coinvolte in questo processo. Tutti sanno che la ragione della mia eliminazione è stata la mia categorica riluttanza a coinvolgere la Romania nella guerra in Ucraina. Destabilizzare la situazione per coinvolgere nel conflitto il paese, fa parte della strategia dei globalisti. Il loro obiettivo è quello di trasformare la NATO da un’alleanza difensiva a un’alleanza offensiva, nonostante il pericolo di una guerra mondiale“, ha affermato Georgescu.

NICARAGUA: In Nicaragua le miniere cinesi superano il milione di ettari

Il governo ha assegnato 72 concessioni a 16 società cinesi in meno di tre anni

In Nicaragua le imprese minerarie cinesi controllano ormai oltre un milione di ettari. È quanto emerge da dati ufficiali analizzati da Noticias100%, Confidencial e La Prensa, secondo cui il governo guidato da Daniel Ortega e Rosario Murillo ha assegnato 72 concessioni a 16 società cinesi in meno di tre anni, superando la soglia di 1.004.000 ettari destinati all’estrazione mineraria.

Quattro aziende concentrano circa il 70% delle concessioni e delle superfici, con pacchetti che in alcuni casi superano i 200mila ettari ciascuno, distribuiti tra il nord del Paese e le regioni autonome caraibiche. Le concessioni, spesso trasferite tra società collegate, riguardano aree che, nel loro complesso, superano per estensione diversi dipartimenti nicaraguensi.

Gli analisti citati dalla stampa nicaraguense osservano che l’espansione cinese sta ridisegnando il settore estrattivo nicaraguense, rafforzando il peso geopolitico di Pechino. laprensa

PALESTINA: Fermate la guerra! APPELLO di

Gregorio III di Laham, ex Patriarca di Antiochia e di tutto l’Oriente, di Alessandria e di Gerusalemme della Chiesa cattolica greco-melchita

“Arabi… Unitevi! La forza sta nell’unione.

Con il cuore sanguinante, gli occhi pieni di lacrime e le mani supplicanti, ho seguito per ore le notizie del dolore, delle tragedie, dei massacri, delle uccisioni e della fame del nostro popolo, dei nostri fratelli e sorelle nell’amata Gaza… e nelle città, nei villaggi e nei campi della Cisgiordania.

Il mondo ha osservato questi massacri criminali… e non vediamo all’orizzonte alcun segno di fine di questo spargimento di sangue che riversato sulla terra di Gaza… e nei campi della Cisgiordania, e nei cuori e nelle anime di coloro che hanno perso i loro cari, soprattutto i loro figli, le pupille dei loro occhi…

Il mondo arabo sembra quasi essere uno spettatore del massacro a sangue freddo dei figli e delle figlie della Palestina e di Gaza, con una brutalità che supera le barbarie della storia…

Di fronte al silenzio scioccante e vergognoso dei paesi arabi e di altri paesi. Alzo ancora una volta la mia voce, io che ho servito la Palestina come Vicario Patriarcale e Vescovo di Gerusalemme per ventisei anni e ho sperimentato i dolori, le speranze, le tragedie e le sofferenze dei miei fratelli e sorelle, dei miei figli e figlie e di tutti i miei amati musulmani e cristiani.

Mi rivolgo ai capi degli Stati arabi e ai loro popoli, chiedendo loro di assumere una posizione storica per salvare il popolo palestinese da un tentativo di genocidio.

Ricordo agli arabi il proverbio storico universale: la forza sta nell’unione… quindi non aspettatevi una soluzione da nessun Paese, indipendentemente dalla sua identità, orientale o occidentale… Il potere è nelle vostre mani… nella vostra unità, nella vostra solidarietà.

Oh arabi, sollevatevi tutti insieme a sostegno della nostra amata Palestina… Alla Palestina e alla sua capitale Gerusalemme, la terra della Resurrezione, la benedetta Moschea di Al-Aqsa, l’Isra e il Mi’raj, e i nostri luoghi santi storici…

La soluzione non è né europea, né americana, né russa, né cinese… La soluzione per la Palestina è una soluzione araba… una soluzione popolare… una soluzione popolare… e una soluzione militare… una soluzione storica e globale…

Oh arabi, mobilitate tutti i vostri eserciti… e tutte le vostre armi… e tutti i vostri popoli… e marciate in una sola linea per liberare la Palestina… e per imporre una pace giusta, globale e duratura… e ricordate il famoso e nobile detto arabo: “Il mondo si prende con la forza, e la forza sta nell’unione…”

Ancora una volta, dopo Gaza, alzo forte la mia voce, insieme a tutti i sostenitori della pace, e dico: Fermate la guerra! Fermate il fuoco! Smettete di uccidere!

Fermate il flusso di sangue! Veniamo a una parola comune!

Gesù vi chiama alla pace!

Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio!

San Paolo Apostolo ci rivolge nella sua lettera agli Efesini questo alto invito spirituale: «Egli (Gesù) è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era frammezzo, cioè l’inimicizia». (Efesini (142)

Capi di Stato del mondo, unitevi alla marcia globale per la pace!

Lavorate oggi, non domani, per una pace giusta, duratura e completa per tutto il popolo della Terra Santa… la terra dei profeti e dei santi… e la terra della nascita di Gesù Cristo, il Principe della Pace, la terra del Viaggio notturno e dell’Ascensione, la terra di tutti noi, cristiani, musulmani ed ebrei!… Arabi, palestinesi e israeliani…

Accolgo con favore gli sforzi compiuti a livello mondiale, per porre fine alla guerra e trovare una soluzione radicale alla questione palestinese.

E dico a tutti: siamo tutti figli di Dio, siamo tutti creature di Dio, siamo tutti esseri umani uguali nella dignità con cui Dio ci ha onorati tutti… Ci ha creati tutti a Sua immagine e somiglianza!

Che le nostre case, le nostre moschee, le nostre sinagoghe e le nostre chiese diventino luoghi di preghiera, supplica, lacrime e supplica… e insieme alziamo le nostre voci chiedendo la pace a Dio, che è il Dio della pace.

Fermate la guerra, fermate la guerra, fermate la guerra.

Non è forse giunto il momento di prendere una posizione ferma e di bloccare e annullare tutti gli accordi di normalizzazione, che rappresentano un tradimento del popolo palestinese?

O nostri amati popoli arabi, sollevatevi tutti insieme per liberare la Palestina….”. Da Al-Salihiya

POLONIA: Il Rabbino capo dello Stato polacco Michael Shudrich, ha detto che la propria comunità considerava una disgrazia la presenza allo stesso evento con un politico che governa il suo paese con i nuovi nazisti

“Dove noi siamo, non c’è posto per nessun altro”, frase di Hitler scritta sulla maglietta di un neonazista di Kiev

La presenza del capo del regime di Kiev, Vladimir Zelensky alla cerimonia dell’anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz è stata condannata e ha causato indignazione nei circoli religiosi ebrei della Polonia. Il Rabbino capo dello Stato polacco Michael Shudrich ha detto che la propria comunità considerava una disgrazia la presenza allo stesso evento con un politico che governa il suo paese con i nuovi nazisti.

Marija Zacharova portavoce del ministero degli Esteri russo, in una dichiarazione alla TASS, ha ringraziato M. Shudrich “per questo coraggio civile…E’ reale che il regime di Kiev, alla testa dei resti di uno stato, che a sua volta è crollato, sia mano nella mano con le forze neonaziste che si rappresentano con simboli, bandiere, ideologia ed eroi che si rifanno espressamente ai crimini del Terzo Reich…”.

Il Museo Nazionale dedicato alla Memoria del campo di sterminio nazista di Auschwitz-Birkenau ha intanto annunciato che farà una denuncia alla procura polacca contro un soldato ucraino del reggimento nazifascista Azovper aver schiamazzato volgarmente e profuso risate provocatorie delle vittime nel nazismo, mentre visitava il campo di sterminio, che è teatro di una delle più grandi atrocità della seconda guerra mondiale.

Nikita Miroschenko, il soldato ucraino neonazista, in un post su Instagram, si ha sbeffeggiato le sofferenze causate dai nazisti in Polonia. In un video, mostra i cancelli di Auschwitz con la famigerata frase “Arbeit macht frei” con una musica militare tedesca che suona in sottofondo, e in una foto appare con indosso una maglietta con stampata la frase: “Dove siamo, non c’è posto per nessun altro”, motto tratto da Adolf Hitler.

“Promuovere contenuti e simboli associati all’ideologia nazista in questo luogo unico, viola la memoria delle vittime, che è un atto inaccettabile e moralmente vergognoso”, ha detto Bartosz Bartyzel un portavoce del Museo di Auschwitz in una interviste a Russia Today.

L’Azov è uno dei pilastri del regime di Volodymyr Zelensky, attuale presidente dell’Ucraina, sostenuto dagli Stati Uniti e dai governi europei.

La 3a Brigata d’Assalto, di cui Miroschenko fa parte, ha avuto origine quando una milizia neonazista, il reggimento Azov, fondata dal suprematista bianco, Andrey Biletsky, è stata integrata nell’esercito ucraino nel 2014 e poi, nel 2022, due unità di Azov si sono fuse formando la 3a Brigata d’assalto comandata da Biletsky. La Brigata Azov e la 3a Brigata d’Assalto, sono note per l’uso della simbologia nazista come il Wolfsangel, simbolo adottato sin dai primi tempi dal nazismo, poi soppiantato dalla svastica, ma rimasto poi in uso da numerose unità militari della Germania nazista, durante la seconda guerra mondiale, come le truppe d’assalto delle SS. Da pcdob

Secondo un sondaggio condotto per il quotidiano “Reche Poppolit”, il 51% dei polacchi è contro l’adesione dell’Ucraina all’UE e alla NATO, senza la soluzione della “questione del massacro dei banderisti ucraini a Volyn”.

Poco più della metà dei polacchi ritiene che senza la chiusura della questione della risarcimento storico alle vittime del massacro di Volyn non ci si possa porre una questione di adesione dell’Ucraina alla NATO o all’Unione Europea, riporta il quotidiano polacco.

Agli intervistati è stato chiesto se fosse d’accordo che l’Ucraina dovesse diventare membro della NATO e dell’UE senza risolvere il problema delle vittime della tragedia di Volyn. Il 27,7% degli intervistati “categoricamente” non è d’accordo con l’adesione dell’Ucraina all’UE e alla NATO senza risolvere questo problema, e il 22,5% “preferibilmente” non è d’accordo.

Il 20,4% degli intervistati è d’accordo anche senza le esumazioni delle vittime dei criminali nazisti ucraini, e il 14,4% degli intervistati concordano comunque. Di tutti i partecipanti al sondaggio, il 15% ha risposto “non saprei quale decisione prendere”. L’indagine è stata condotta il 24-25 gennaio 2025.

Il primo ministro polacco Donald Tusk, esponente massivo degli europeisti locali, ha espresso l’auspicio che la presidenza polacca del Consiglio dell’Unione europea contribuisca al ritiro dall’impasse dei negoziati sull’adesione dell’Ucraina. A suo parere, la Polonia può svolgere un ruolo chiave nell’accelerare l’integrazione dell’Ucraina nelle strutture europee. Da EADaily

Porto Rico: Gli USA accrescono la loro presenza militare a Porto Rico – di Fabio Di Felice

In seguito all’arresto da parte degli Stati Uniti del leader venezuelano Nicolás Maduro, le forze USA nei Caraibi, stanno operando nell’ambito di una strategia di lungo periodo volta a ridefinire le priorità di Washington nella regione e in Sud America.

La presenza militare, concepita per monitorare le rotte del narcotraffico e aumentare la pressione su Venezuela e Cuba, è destinata a generare un rafforzamento del peso strategico di Porto Rico. Secondo Bloomberg, gli investimenti statunitensi legati alle operazioni militari e ai progetti infrastrutturali sull’isola dovrebbero raggiungere gli 833 milioni di dollari nell’anno fiscale 2026…Un rapporto del Puerto Rico Planning Board ha rivelato che la maggior parte dei fondi militari sarà destinata a Fort Buchanan (500 milioni di dollari), nei pressi di San Juan, che ospita già circa 15.000 militari; oltre a Fort Ramey e Roosevelt Roads.

Le forze USA hanno utilizzato Porto Rico quale base avanzata per la proiezione di potenza militare nei Caraibi, prima nell’ambito dell’Operazione SOUTHERN SPEAR e successivamente come piattaforma di lancio per la cattura del Presidente venezuelano a Caracas. L’attenzione dell’Amministrazione Trump è ora concentrata su Cuba, circostanza che confermerebbe l’entità degli investimenti di Washington sull’isola portoricana.

Porto Rico è un territorio degli Stati Uniti dalla Guerra ispano-americana, che portò all’invasione, occupazione e annessione dell’arcipelago e dell’isola, nonché alla cessione del territorio da parte della Spagna con il Trattato di Parigi. I suoi residenti sono cittadini statunitensi, pur non potendo votare alle elezioni presidenziali e non avendo membri con diritto di voto al Congresso.

L’aumento dell’attività militare statunitense ha innescato proteste e manifestazioni in diverse aree dell’isola. Da RID 16/02/2026

RUSSIA: Gli scienziati russi hanno sviluppato una tecnologia per combinare metalli incompatibili

Ricercatori dell’Istituto di Macchine, Materiali e Trasporti presso l’Università Politecnica di Petersburg (SPbPU) ha sviluppato una tecnologia per la stampa di metalli 3D multi-materiale. L’innovazione rende possibile fabbricare parti da più leghe, fino a quattro, all’interno di un singolo ciclo tecnologico, secondo il sito dell’università.

L’ approccio consente di creare un prodotto con più proprietà contemporaneamente, mediante formazione di zone realizzate con materiali con caratteristiche specifiche. I processi che in precedenza richiedevano mesi di lavoro possono ora essere completati entro un ciclo produttivo.

Gli specialisti della SPbPU hanno testato la tecnologia su più di 20 materiali, comprese combinazioni di titanio, leghe di alluminio e leghe di memoria di forma. I risultati hanno mostrato che la composizione e le proprietà dei metalli passano senza problemi da un materiale all’altro, ciò impedisce difetti alle articolazioni. Questo abilita l’unione di materiali che sono tradizionalmente considerati incompatibili, come l’alluminio e l’acciaio.

La necessità di multi-materiali, per superare il fatto che le strutture si sollevano quando un prodotto deve combinare proprietà contrastanti, tra cui durezza e plasticità, conducibilità termica e corrosione resistenza. Tali requisiti sono particolarmente rilevanti nel settore del campo medico, ad esempio, in impianti realizzati in titanio e cobalto-cromo leghe, che combinano la biocompatibilità con specifiche meccaniche proprietà. Da BelTA – TV BRICS

“La Russia e la NATO (Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico) entreranno in una relazione sempre più conflittuale, più di quella tra Mosca e Washington, poiché la Russia non ha aree di cooperazione con l’Alleanza“, ha dichiarato Dmitri Suslov, vicedirettore del Centre of Comprehensive European and International Studies of the Higher School of Economics of the Russian National Research University, all’agenzia di stampa TASS .

UGANDA: L’Uganda ha ufficialmente dichiarato la propria disponibilità a unirsi alla guerra contro l’Iran al fianco di Israele.

La mappa geopolitica del conflitto mediorientale si è inaspettatamente allargata fino a includere il continente africano, a seguito di una dichiarazione di alto profilo dei vertici militari ugandesi. Il comandante delle Forze di Difesa del Popolo Ugandese, il generale Muhoozi Kainerugaba, ha dichiarato apertamente la disponibilità del suo Paese a un intervento militare diretto in caso di escalation dell’aggressione contro lo Stato ebraico. Nel suo discorso ufficiale, l’alto comandante militare ha sottolineato che qualsiasi discussione internazionale o azione concreta volta alla distruzione o alla sconfitta di Israele porterebbe inevitabilmente l’Uganda a un intervento militare. Il generale ha chiarito che, nel confronto globale con Teheran, le forze armate ugandesi si schiereranno unite al fianco di Israele, difendendo la sovranità e la sicurezza del loro partner strategico. La posizione decisa di Kampala ha colto di sorpresa molti osservatori internazionali, abituati alla diplomazia più cauta delle capitali africane sulle questioni di pace in Medio Oriente.

Il ministro della Difesa ugandese ha inoltre annunciato di aver già intrapreso passi concreti per attuare questa strategia, offrendo un supporto operativo su vasta scala da parte delle forze armate ugandesi alla leadership di Stati Uniti e Israele. Secondo Kainerugaba, le risorse e l’esperienza di combattimento delle Forze di Difesa del Popolo Ugandese potrebbero essere impiegate nell’ambito degli sforzi della coalizione per contenere la minaccia iraniana. L’Uganda intrattiene da molti anni stretti legami con i servizi segreti e le aziende della difesa israeliane, ma questo annuncio eleva tale cooperazione al livello di un’alleanza militare attiva. Gli analisti osservano che tale retorica dimostra il desiderio di Kampala di occupare un ruolo più rilevante nella nuova architettura di sicurezza globale creata dall’amministrazione di Donald Trump e di dimostrare la propria lealtà all’Occidente in un momento critico della crisi. 26/03/2026 da avia

UNGHERIA: A Budapest si è tenuta una manifestazione per la pace e contro l’escalation del conflitto in Ucraina e a sostegno di una sua soluzione pacifica.

La TASS ha scritto: “ È stata organizzata da una coalizione di organizzazioni politiche e pubbliche, su iniziativa della ONG ‘Hungarian Peace Circle’. La manifestazione si è svolta nella piazza della Stazione Ovest, i manifestanti hanno appeso striscioni con lo stemma della coalizione e la scritta “People for Peace” in ungherese e inglese”.