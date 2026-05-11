Andrea Vento: senza geografia non si capisce il mondo

La geografia non è una materia secondaria. È uno strumento fondamentale per comprendere il mondo: confini, popoli, risorse, guerre, rotte commerciali, migrazioni, ambiente, potenze e rapporti internazionali.
In questo video Andrea Vento analizza l’attacco alla geografia nel sistema scolastico italiano e spiega perché il suo ridimensionamento non sia soltanto un problema educativo, ma anche culturale e politico.
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Giulio Chinappi – World Politics Blog