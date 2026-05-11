Fare della governance dell’IA una nuova “intersezione” per la cooperazione globale

La rapida avanzata dell’intelligenza artificiale apre opportunità enormi ma anche rischi globali. Secondo questo editoriale del Global Times, la governance dell’IA deve diventare un terreno di cooperazione multilaterale, fondato su inclusività, sicurezza condivisa e benefici per tutti.

Global Times – 8 maggio 2026

Recentemente, in una sala conferenze presso la sede delle Nazioni Unite a New York, una discussione sullo sviluppo dell’intelligenza artificiale (IA) è andata oltre algoritmi e modelli, concentrandosi invece sull’idea di “un futuro condiviso”. La riunione tematica del Gruppo degli Amici per la Cooperazione Internazionale sul Rafforzamento delle Capacità nell’IA, co-presieduta dai rappresentanti di Cina e Zambia, ha riunito oltre 120 rappresentanti provenienti da più di 50 Paesi e organizzazioni internazionali. Dalla potenza di calcolo di base alle innovazioni algoritmiche, dalle applicazioni ingegneristiche al calcolo nello spazio profondo, la tecnologia dell’IA sta avanzando rapidamente, creando al tempo stesso un significativo vuoto di governance. Garantire che il principio dell’IA per il bene e per tutti venga effettivamente attuato è dunque diventato un compito urgente per la comunità internazionale.

Mentre il mondo entra nell’era dell’IA, i rischi per la sicurezza non sono più confinati alla fantascienza. Da un lato vi sono opportunità senza precedenti; dall’altro emergono rischi imprevedibili. I modelli avanzati di IA possono risolvere problemi complessi e individuare vulnerabilità a una velocità e su una scala di gran lunga superiori alla capacità umana, ma al tempo stesso abbassano la soglia per l’uso malevolo. Sia nelle comunità open source sia nei sistemi closed source, tutti affrontano la difficile sfida di realizzare una governance efficace e prevenire la diffusione globale dei rischi. L’editorialista del New York Times Thomas L. Friedman ha offerto una volta un’analogia vivida: due uomini in una grotta con un computer portatile, accesso agli ultimi modelli di IA e un terminale Starlink potrebbero attaccare le infrastrutture critiche di qualsiasi società. Non si tratta di allarmismo. Gli esperti di cybersicurezza hanno avvertito che i modelli di IA di frontiera hanno ridotto il tempo necessario per identificare le vulnerabilità dei sistemi da settimane o persino mesi a pochi minuti. Agli attaccanti basta trovare una sola vulnerabilità, mentre i difensori devono proteggerle tutte.

Nel momento in cui “la governance non riesce a tenere il passo con il rapido sviluppo dell’IA” è diventata una sfida condivisa da tutti i Paesi, la necessità di costruire un quadro globale di governance dell’IA basato su ampia consultazione, contributo congiunto e benefici condivisi è diventata ancora più urgente.

Dai deepfake agli attacchi informatici, fino al recente uso dell’IA in applicazioni militari nei conflitti in Medio Oriente, l’abuso della tecnologia ha fatto suonare il campanello d’allarme per l’umanità. Nessun Paese può restare immune, e le lacune normative di un singolo Paese possono diventare fonti di rischio globale. Tutte le parti hanno urgente bisogno di adottare una prospettiva più ampia, fondata sulla costruzione di una comunità dal futuro condiviso per l’umanità, di impegnarsi nel dialogo sui rispettivi quadri normativi e legislativi e sugli standard di governance, e di ricercare un ampio consenso rafforzando al contempo il coordinamento politico su questioni chiave come la sicurezza dell’IA e i flussi di dati.

Sulla questione della governance globale dell’IA, la posizione della Cina è stata costantemente proattiva, responsabile, aperta e coerente. Guidata dalla visione di un futuro condiviso per l’umanità, la Cina ha attivamente attuato l’Iniziativa di Governance Globale e l’Iniziativa Globale per la Governance dell’IA avanzate dal presidente Xi Jinping, ed è rimasta impegnata a contribuire allo sviluppo globale e a fornire beni pubblici. Ha successivamente proposto e promosso iniziative come il Piano d’Azione per il Rafforzamento delle Capacità nell’IA per il Bene e per Tutti, il Piano d’Azione Globale per la Governance dell’IA e l’Iniziativa di Cooperazione Internazionale IA+, trasformando queste visioni in azioni concrete. Nel luglio 2024, la 78ª sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato per consenso una risoluzione proposta dalla Cina sul rafforzamento della cooperazione internazionale per lo sviluppo delle capacità nell’intelligenza artificiale, che è stata prontamente co-sponsorizzata da oltre 140 Paesi. Ciò rappresenta un esempio tipico del contributo della Cina, con la propria saggezza e le proprie soluzioni, alla governance globale dell’IA.

Sul piano pratico, la Cina ha già assunto un ruolo guida. Attraverso una pianificazione responsabile di alto livello, il governo cinese garantisce che grandi modelli open source come DeepSeek e MiniMax M2.5 vengano impiegati per potenziare un’ampia gamma di industrie, migliorare il benessere pubblico e promuovere la cooperazione internazionale.

Dalle università del Brasile alle istituzioni finanziarie del Sudafrica, dall’aiuto nella costruzione di ponti di soccorso dopo un forte terremoto in Myanmar al sostegno alla pesca della Cambogia nella transizione da pratiche estensive, l’IA della Cina, pur servendo il proprio sviluppo di alta qualità, ha anche recato benefici al mondo attraverso l’apertura tecnologica e la co-costruzione degli ecosistemi.

Trasformare “l’IA per il bene” in realtà è responsabilità e obbligo di tutti i Paesi. Nessuna singola nazione, per quanto potente, può monopolizzare questo vasto campo dell’IA, né può sopportare da sola i rischi globali associati alla tecnologia. Dall’inizio di quest’anno, negli Stati Uniti sono emerse voci più razionali che chiedono una cooperazione sino-statunitense sull’IA. Il 6 maggio, il Wall Street Journal ha citato fonti secondo cui Cina e Stati Uniti starebbero valutando la possibilità di condurre un dialogo più ampio e formale sull’esplorazione della governance dell’IA. Questa è una buona notizia per il mondo. In effetti, negli ultimi anni i due Paesi hanno mantenuto un coordinamento sulla governance dell’IA attraverso dialoghi sia ufficiali sia di Track II. Tuttavia, per ottenere ulteriori progressi, la chiave sta nel fatto che gli Stati Uniti lavorino con la Cina, abbandonando le restrizioni e le misure repressive contro la Cina nel campo dell’IA, così come i tentativi negativi di costruire blocchi esclusivi a livello internazionale.

Chiaramente, il pensiero a somma zero e la rivalità geopolitica sono diventati i maggiori ostacoli alla governance globale dell’IA. L’IA non dovrebbe diventare proprietà privata monopolizzata da una singola potenza, né uno strumento per club chiusi di Paesi selezionati, e certamente non una spada sospesa sull’umanità.

Costruire un sistema globale di governance dell’IA che sia inclusivo, equo e sostenibile è vitale per il futuro e il destino dell’umanità. Tutte le parti dovrebbero sostenere un autentico multilateralismo e unire i propri sforzi nel quadro delle Nazioni Unite per conseguire uno sviluppo di alta qualità. La condivisione delle esperienze e l’apprendimento reciproco sono la chiave per superare i dilemmi della governance. Si auspica che tutte le parti dimostrino maggiore sincerità nell’apertura e nella cooperazione, affinché l’IA possa diventare un ponte che collega il mondo e reca benefici alla società.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog