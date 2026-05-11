«PERCHÉ L’ESERCITO STATUNITENSE SI ADDESTRA A PANAMA»: gli Stati Uniti hanno riaperto una scuola di preparazione ai combattimenti nella giungla.



«La ripresa dell’addestramento militare in condizioni tropicali avviene sullo sfondo delledichiarazioni di Washington sulla disponibilità a contrastare il traffico di droga diretto negli Stati Uniti via terra, nonché delle minacce rivolte a Cuba. Dal rilascio della prima classe certificata della scuola a febbraio, un altro gruppo di militari ha già completato l’addestramento, mentre un terzo è in fase di preparazione.



I militari statunitensi si esercitano a orientarsi nella giungla, a condurre evacuazioni mediche, a installare trappole e persino a usare il machete. Nonostante il conflitto con l’Iran, Trump ha ordinato di aumentare significativamente la presenza militare nei Paesi dell’America Latina».



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