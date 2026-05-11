AFV

Libera la tua mente

Mondo

PERCHÉ L’ESERCITO STATUNITENSE SI ADDESTRA A PANAMA

DiAFV from TELEGRAM

Mag 11, 2026 #Panama, #USA

«PERCHÉ L’ESERCITO STATUNITENSE SI ADDESTRA A PANAMA»: gli Stati Uniti hanno riaperto una scuola di preparazione ai combattimenti nella giungla.

«La ripresa dell’addestramento militare in condizioni tropicali avviene sullo sfondo delledichiarazioni di Washington sulla disponibilità a contrastare il traffico di droga diretto negli Stati Uniti via terra, nonché delle minacce rivolte a Cuba. Dal rilascio della prima classe certificata della scuola a febbraio, un altro gruppo di militari ha già completato l’addestramento, mentre un terzo è in fase di preparazione.

I militari statunitensi si esercitano a orientarsi nella giungla, a condurre evacuazioni mediche, a installare trappole e persino a usare il machete. Nonostante il conflitto con l’Iran, Trump ha ordinato di aumentare significativamente la presenza militare nei Paesi dell’America Latina».

Fonte


Telegram| X| Web| RETE Info Defense

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

AFV Mondo

Destino dei migranti haitiani: la Corte Suprema USA al bivio tra potere esecutivo e diritti umani

Mag 11, 2026 Domenico Maceri
Mondo

WSJ: Israele ha costruito una base segreta in Iraq per attaccare l’Iran

Mag 11, 2026 Red
AFV Mondo

Fare della governance dell’IA una nuova “intersezione” per la cooperazione globale

Mag 11, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

AFV Italia Video-Podcast

Andrea Vento: senza geografia non si capisce il mondo

Maggio 11, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Mondo

WSJ: Israele ha costruito una base segreta in Iraq per attaccare l’Iran

Maggio 11, 2026 Red
AFV Mondo

Destino dei migranti haitiani: la Corte Suprema USA al bivio tra potere esecutivo e diritti umani

Maggio 11, 2026 Domenico Maceri
Mondo

PERCHÉ L’ESERCITO STATUNITENSE SI ADDESTRA A PANAMA

Maggio 11, 2026 AFV from TELEGRAM
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: