Antigua e Barbuda conferma Gaston Browne: la continuità di un piccolo Stato tra Caraibi, Cina, Stati Uniti e giustizia climatica

La vittoria dell’Antigua and Barbuda Labour Party rafforza Gaston Browne e consolida una linea estera fondata su autonomia, pragmatismo e difesa degli Stati insulari, in un contesto segnato da pressioni statunitensi, cooperazione cinese e crisi climatica.

Le elezioni generali del 30 aprile ad Antigua e Barbuda hanno premiato ancora una volta Gaston Browne, che resterà primo ministro e guiderà il Paese per un quarto mandato consecutivo. L’Antigua and Barbuda Labour Party ha infatti ottenuto una vittoria schiacciante, conquistando 15 dei 17 seggi della Camera dei Rappresentanti, mentre lo United Progressive Party di Jamale Pringle, principale forza di opposizione, ha conservato un solo seggio e il Barbuda People’s Movement ha mantenuto la rappresentanza dell’isola di Barbuda. Il voto, convocato con due anni di anticipo rispetto alla scadenza naturale, è stato interpretato dal governo come la richiesta di un nuovo mandato in una fase di tensioni internazionali, difficoltà economiche e pressione esterna sul programma di cittadinanza per investimento.

Dopo il risultato molto più ristretto del 2023, Browne è dunque riuscito a trasformare una maggioranza vulnerabile in un predominio parlamentare quasi assoluto. La campagna si è sviluppata attorno a temi concreti, come costo della vita, infrastrutture, stabilità economica e investimenti, ma il voto è stato anche segnato da una questione di politica estera: la decisione statunitense di sospendere a gennaio il trattamento dei visti per i cittadini di Antigua e Barbuda, collegata alle preoccupazioni di Washington sul Citizenship by Investment Program, un programma volto ad attirare investimenti esteri nell’arcipelago assicurando la cittadinanza ai grandi investitori. Questo tema ha occupato un posto centrale nel dibattito elettorale, poiché molti cittadini dell’arcipelago viaggiano regolarmente negli Stati Uniti per lavoro, studio o motivi familiari.

In questo senso, la vittoria di Browne non va letta soltanto come un voto sulla gestione economica interna. È anche una conferma della sua postura internazionale: quella di un piccolo Stato caraibico che non intende trasformarsi in un semplice terminale delle priorità statunitensi, ma neppure rompere con Washington. Il governo ha dichiarato di voler collaborare con gli Stati Uniti e di aver introdotto riforme per rendere più robusto e trasparente il programma di cittadinanza per investimento, ma ha cercato al tempo stesso di difendere uno strumento considerato essenziale per attrarre capitali in una microeconomia insulare esposta agli shock esterni.

La politica estera di Browne si fonda su una formula semplice, più volte ripetuta: “amici di tutti, nemici di nessuno”. Non si tratta di una neutralità passiva, ma di una strategia di sopravvivenza geopolitica. Antigua e Barbuda non dispone delle dimensioni territoriali, demografiche o militari per permettersi una politica di contrapposizione frontale. La sua forza risiede nella capacità di usare le sedi multilaterali, le relazioni bilaterali e la diplomazia climatica per aumentare il proprio margine di manovra. In una cerimonia per il Capodanno cinese del 2026, Browne ha elogiato la cooperazione con Pechino proprio come esempio di rapporto tra grande potenza e piccolo Stato fondato sull’assenza di imposizioni contrarie agli interessi nazionali antiguani.

Il rapporto con la Cina è uno dei pilastri più significativi della proiezione esterna di Browne. Pechino considera Antigua e Barbuda uno dei partner storici nell’area caraibica orientale: le relazioni diplomatiche risalgono al 1983 e il Paese è stato il primo dei Caraibi orientali a firmare un memorandum di cooperazione sulla Belt and Road Initiative. Nel gennaio 2024, durante la visita ufficiale di Browne in Cina, Xi Jinping ha indicato commercio, infrastrutture, cambiamento climatico, nuove energie e sanità come settori di ulteriore cooperazione, mentre Browne ha confermato l’adesione di Antigua e Barbuda al principio di “una sola Cina”.

Questa vicinanza a Pechino non implica una rottura automatica con gli Stati Uniti, ma mostra l’evoluzione di molti piccoli Stati del Sud globale, che cercano di massimizzare benefici e autonomia in un sistema internazionale sempre più multipolare. Per Browne, scegliere rigidamente un blocco significherebbe ridurre le possibilità di sviluppo nazionale. La sua posizione è quindi pragmatica: accettare cooperazione infrastrutturale e finanziaria dalla Cina, mantenere canali con Washington, difendere l’integrazione caraibica e usare le organizzazioni internazionali per porre il tema della vulnerabilità degli Stati insulari.

Il secondo grande asse della politica estera di Browne è la giustizia climatica. Antigua e Barbuda è un piccolo Stato insulare, ma il suo governo ha cercato di assumere un ruolo molto visibile nel dibattito globale sul clima, presentando la crisi climatica non come un tema ambientale astratto, bensì come una questione di sopravvivenza nazionale, debito e diritto internazionale. Nel discorso all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del settembre 2025, Browne ha affermato che il suo Paese si trova “in prima linea” nella crisi climatica, esposto a shock gravi e con accesso limitato a finanziamenti sostenibili. Ha inoltre sostenuto l’introduzione di una tassa sul carbonio per i maggiori emettitori pubblici e privati, il funzionamento effettivo del Fondo per perdite e danni e l’adozione dell’Indice di Vulnerabilità Multidimensionale come criterio per l’accesso al credito agevolato.

Questa impostazione permette di comprendere perché Browne insista tanto sulla riforma dell’architettura finanziaria internazionale. Per i piccoli Stati insulari, ogni uragano, ogni alluvione e ogni crisi del turismo può trasformarsi in una spirale di indebitamento. Il punto centrale della sua linea è che i Paesi più vulnerabili non possono essere giudicati soltanto in base al reddito pro capite, perché tale indicatore nasconde la fragilità strutturale di economie esposte a disastri naturali, dipendenza dalle importazioni, erosione costiera e oscillazioni del mercato turistico. Browne chiede quindi prestiti a lungo termine, tassi bassi, clausole di sospensione del debito dopo shock climatici verificati e strumenti finanziari coerenti con la realtà degli Stati insulari.

A questa dimensione climatica si collega una politica estera dal tono sempre più decoloniale. La nuova fase istituzionale successiva alle elezioni lo conferma anche sul piano simbolico: il nuovo Gabinetto è stato giurato con un oath of allegiance rivolto allo Stato di Antigua e Barbuda, alla sua Costituzione e alle sue leggi, non più al sovrano britannico, dopo l’emendamento costituzionale approvato nel dicembre 2025 che ha cambiato la formula del giuramento di fedeltà dei funzionari pubblici e dei membri del governo. Per un’ex colonia britannica inserita nell’ambito del Commonwealth, questo passaggio non equivale ancora necessariamente alla trasformazione in repubblica, ma rappresenta un ulteriore distacco dal lessico politico dell’ordine coloniale.

La stessa impostazione emerge nelle prese di posizione internazionali. All’ONU, Browne ha legato la giustizia climatica alla giustizia riparativa per la schiavitù, il colonialismo e il genocidio delle popolazioni native, sostenendo che il sottosviluppo caraibico non è un fatto naturale, ma il prodotto storico di rapporti economici imposti. Questa linea colloca Antigua e Barbuda all’interno di una più ampia tendenza caraibica: la richiesta che il Nord globale riconosca non solo le responsabilità climatiche presenti, ma anche le eredità materiali dell’ordine coloniale.

Sul piano regionale, Browne ha cercato di presentare i Caraibi come una zona di pace. Nel discorso del 2025, ha avvertito contro la militarizzazione del Mar dei Caraibi e ha sostenuto che le operazioni antidroga devono rispettare sovranità, diritto del mare e regole chiare d’ingaggio. Ha inoltre chiesto la normalizzazione dei rapporti con Cuba, criticando il blocco economico imposto da Washington e la permanenza dell’isola nella lista statunitense degli Stati sponsor del terrorismo. Sono posizioni che mostrano una diplomazia caraibica non ostile agli Stati Uniti in quanto tali, ma contraria alla logica delle sanzioni, delle pressioni unilaterali e della subordinazione politica regionale.

Anche sulle crisi globali, Browne tende a collocarsi dentro un quadro di multilateralismo giuridico. Sulla Palestina, ha sostenuto la soluzione dei due Stati, condannando al tempo stesso la rimozione forzata della popolazione di Gaza e la distruzione subita dai civili. Sull’Ucraina, ha chiesto il ritorno alla diplomazia ancorata alla Carta delle Nazioni Unite. La coerenza della sua linea non sta tanto nell’equidistanza tra le parti, quanto nella difesa di alcuni principi utili ai piccoli Stati: sovranità, legalità internazionale, rifiuto della forza come strumento ordinario e centralità delle Nazioni Unite.

La rielezione di Gaston Browne va dunque interpretata come un consolidamento interno di una strategia esterna già definita. Antigua e Barbuda continuerà probabilmente a collaborare con gli Stati Uniti, soprattutto su sicurezza, mobilità e regolazione finanziaria, ma senza rinunciare alla cooperazione con la Cina e senza accettare che la competizione tra grandi potenze determini automaticamente le sue scelte. Continuerà inoltre a usare la diplomazia climatica come moltiplicatore di peso internazionale, trasformando la vulnerabilità insulare in una piattaforma politica.

Il quarto mandato di Browne si apre quindi con una maggioranza parlamentare molto ampia e con una sfida chiara: dimostrare che la continuità politica può tradursi in maggiore capacità negoziale. Il successo elettorale gli offre forza interna, ma aumenta anche la responsabilità di ottenere risultati concreti su visti, investimenti, costo della vita, infrastrutture e finanziamento climatico. In un mondo attraversato da conflitti, sanzioni, rivalità tra potenze e crisi ambientali, Antigua e Barbuda conferma con il voto la scelta di una politica estera autonoma, pragmatica e multilaterale. È la linea di un piccolo Stato che sa di non poter imporre la propria volontà ai grandi attori, ma che intende impedire loro di definire da soli il proprio destino.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog