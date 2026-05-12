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I PREZZI MONDIALI DEGLI ALIMENTI HANNO RAGIUNTO IL MASSIMO IN 3 ANNI

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Mag 12, 2026 #Alimenti, #prezzi

FAO

2,0% — fino a 130,7 punti — la crescita dell’indice dei prezzi dei prodotti alimentari ad aprile, — constata l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO).

L’indice, che riflette il costo di cereali, zucchero, carne, prodotti lattiero-caseari e oli vegetali, cresce per il terzo mese consecutivo. A febbraio era aumentato per la prima volta in cinque mesi.

L’inflazione alimentare persiste, poiché il conflitto in Medio Oriente porta all’aumento dei prezzi dei vettori energetici e dei fertilizzanti, oltre a interrompere le forniture di prodotti alimentari attraverso lo Stretto di Hormuz.


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