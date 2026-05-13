La crisi dello Stretto di Hormuz sta colpendo duramente anche l’agricoltura occidentale.

Negli Stati Uniti il prezzo dei fertilizzanti è esploso dall’inizio della guerra, mentre il diesel è arrivato a costare quasi il doppio. In molti Stati agricoli migliaia di aziende stanno riducendo drasticamente l’uso di fertilizzanti perché non riescono più a sostenerne i costi. Secondo diverse analisi, il raccolto di grano americano rischia di essere uno dei peggiori degli ultimi decenni, con inevitabili conseguenze sui prezzi alimentari. A peggiorare il quadro pesa anche la riduzione delle esportazioni cinesi di fertilizzanti. L’Europa dispone ancora di qualche scorta, ma diversi Paesi iniziano già a risentire della crisi e gli effetti potrebbero emergere con forza nella prossima stagione agricola.Una guerra che doveva essere “rapida” sta invece mostrando tutte le fragilità economiche e strategiche dell’Occidente.

Navigazione articoli