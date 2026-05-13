AFV

Libera la tua mente

Mondo

SU-57 RUSSO ABBATTE UN AEREO UCRAINO AEW&C SAAB 340

DiAFV from TELEGRAM

Mag 13, 2026 #Russia, #Ucraina

Pronews

Secondo quanto riportato dall’articolo,il caccia stealth russo Su-57 ha distrutto un aereo di avvistamento e controllo a lungo raggio SAAB 340 AEW&C delle Forze Aeree ucraine sopra l’Ucraina orientale utilizzando un missile aria-aria R-37M.

«L’R-37M [nota anche come RVV-BD] è un missile russo aria-aria con un raggio d’azione di 300-400 km. È progettato per colpire obiettivi ad alto valore, come aerei AWACS e aerocisterne, raggiunge velocità ipersoniche [circa 6 Mach] ed è utilizzato dai caccia MiG-31BM, Su-35S e Su-57. La Svezia ha consegnato all’Ucraina un totale di due aerei di avvistamento e controllo a lungo raggio Saab 340».

Pronews sottolinea che i servizi di intelligence dell’UE avevano precedentemente espresso preoccupazione per l’incapacità dell’Europa di contrastare i missili a lungo raggio R-37.

Fonte


Telegram| X| Web| RETE Info Defense

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

AFV Mondo

La crisi dello Stretto di Hormuz sta colpendo duramente anche l’agricoltura occidentale.

Mag 13, 2026 L.M.
AFV Mondo

Trump punisce i ribelli repubblicani: resa dei conti nelle primarie

Mag 13, 2026 Domenico Maceri
AFV Mondo

Ernesto Screpanti e la Cina contemporanea (parte prima)

Mag 13, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Economia e Lavoro

La multinazionale Electrolux ha annunciato 1.700 licenziamenti in Italia

Maggio 13, 2026 L.M.
AFV Mondo

La crisi dello Stretto di Hormuz sta colpendo duramente anche l’agricoltura occidentale.

Maggio 13, 2026 L.M.
AFV Mondo

Trump punisce i ribelli repubblicani: resa dei conti nelle primarie

Maggio 13, 2026 Domenico Maceri
AFV Mondo

Ernesto Screpanti e la Cina contemporanea (parte prima)

Maggio 13, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: