SU-57 RUSSO ABBATTE UN AEREO UCRAINO AEW&C SAAB 340

– Pronews

Secondo quanto riportato dall’articolo,il caccia stealth russo Su-57 ha distrutto un aereo di avvistamento e controllo a lungo raggio SAAB 340 AEW&C delle Forze Aeree ucraine sopra l’Ucraina orientale utilizzando un missile aria-aria R-37M.

«L’R-37M [nota anche come RVV-BD] è un missile russo aria-aria con un raggio d’azione di 300-400 km. È progettato per colpire obiettivi ad alto valore, come aerei AWACS e aerocisterne, raggiunge velocità ipersoniche [circa 6 Mach] ed è utilizzato dai caccia MiG-31BM, Su-35S e Su-57. La Svezia ha consegnato all’Ucraina un totale di due aerei di avvistamento e controllo a lungo raggio Saab 340».