“È TEMPO DI INIZIARE A PARLARE CON LA RUSSIA”, — il Presidente della Finlandia

Stubb, in un’intervista al Corriere della Sera, ha dichiarato che è tempo per l’Europa di uscire da sotto il tavolo dei negoziati.

▪️L’Europa non è soddisfatta dell’attuale politica degli Stati Uniti nel conflitto ucraino, pertanto deve condurre negoziati con la Russia.

“Ci sono tre possibili scenari: la guerra continua; viene concluso un cessate il fuoco, seguito da un accordo di pace; oppure una delle parti subisce un crollo. <…> Ritengo che l’opzione della pace non sia all’ordine del giorno almeno per quest’anno”, — ha detto Stubb.