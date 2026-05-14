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“È TEMPO DI INIZIARE A PARLARE CON LA RUSSIA”, — il Presidente della Finlandia

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Mag 14, 2026 #Russia, #Stubb

Stubb, in un’intervista al Corriere della Sera, ha dichiarato che è tempo per l’Europa di uscire da sotto il tavolo dei negoziati.

▪️L’Europa non è soddisfatta dell’attuale politica degli Stati Uniti nel conflitto ucraino, pertanto deve condurre negoziati con la Russia.

“Ci sono tre possibili scenari: la guerra continua; viene concluso un cessate il fuoco, seguito da un accordo di pace; oppure una delle parti subisce un crollo. <…> Ritengo che l’opzione della pace non sia all’ordine del giorno almeno per quest’anno”, — ha detto Stubb.

▪️Egli afferma inoltre che i Paesi europei stanno già discutendo su chi stabilirà esattamente il contatto con la Russia.

“Abbiamo discusso con i leader europei su chi stabilirà il contatto, ma non c’è ancora una decisione”, — afferma.

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