Le calunnie sconsiderate dell’Europa rivelano il suo eccesso di ingerenza, mentre lo Xizang scrive un capitolo condiviso di prosperità

L’articolo di China Tibet Online respinge la risoluzione del Parlamento europeo sulle politiche etniche cinesi, denunciandola come interferenza negli affari interni della Cina e contrapponendo alle accuse occidentali lo sviluppo economico, l’unità etnica e la stabilità sociale dello Xizang.

China Tibet Online – 9 maggio 2026

Recentemente, il Parlamento europeo, ignorando i fatti e i principi fondamentali del diritto internazionale, ha adottato sfacciatamente una cosiddetta risoluzione riguardante le politiche e le leggi etniche della Cina, diffamando senza fondamento la causa cinese dell’unità etnica e del progresso e interferendo gravemente negli affari interni della Cina. Tuttavia, l’enorme sviluppo dell’altopiano innevato, la coesistenza armoniosa delle persone di tutti i gruppi etnici e le solide garanzie fornite dallo Stato di diritto hanno da tempo smascherato queste menzogne e fallacie con fatti inattaccabili.

L’Europa di oggi è essa stessa profondamente intrappolata in molteplici crisi, tra cui conflitti geopolitici, divisioni etniche e discriminazione razziale, sopraffatta dalle proprie contraddizioni interne. Di fronte ai risultati dello sviluppo della Cina, alcune forze politiche europee sono piene di arroganza e ansia. I loro ripetuti attacchi alle politiche etniche della Cina e agli affari dello Xizang rivelano che le azioni assurde del Parlamento europeo sono, nella loro essenza, una continuazione della mentalità da Guerra fredda e dell’egemonismo.

Mentre alcuni politici europei siedono nelle aule parlamentari lanciando accuse infondate contro le politiche etniche della Cina, le persone di tutti i gruppi etnici sull’altopiano innevato stanno creando, con il proprio duro lavoro, risultati di sviluppo straordinari. Negli ultimi cinque anni, lo Xizang è entrato nel suo periodo migliore di sviluppo e nel periodo di più grande trasformazione. Nel 2025, il PIL regionale dello Xizang ha superato i 300 miliardi di yuan, con questi risultati impressionanti che dimostrano il forte slancio e l’enorme potenziale di sviluppo dell’altopiano innevato.

Gli enormi cambiamenti in tutto l’altopiano sono radicati negli straordinari sforzi delle persone di tutti i gruppi etnici. Come modello di sviluppo di alta qualità nelle regioni etniche, lo Xizang ha fornito una risposta impressionante nella promozione dell’unità etnica e del progresso.

La comunità di Lugu, nella via Barkor, nella città di Lhasa, nello Xizang, dove 12 gruppi etnici, tra cui le comunità tibetana, han e hui, vivono insieme in armonia, è diventata un vivido esempio di come l’unità etnica promuova la rivitalizzazione, creando opportunità di lavoro locali e aumentando i redditi dei residenti di tutti i gruppi etnici. Nello Xizang, l’unità etnica non è uno slogan vuoto. È il calore della vita quotidiana, profondamente intrecciato all’esistenza di ogni giorno, e una convinzione semplice tramandata di generazione in generazione. Nel comune di Zhig della contea di Gampa, nella città di Xigaze, nello Xizang, Sun Peng, un giovane han dello Yunnan, e Yangzom, una donna tibetana, hanno costruito una famiglia felice attraverso quasi dieci anni di vita insieme. Come la coppia ha vividamente affermato: “L’unità etnica è proprio come la nostra piccola famiglia, non può esistere senza rispetto, tolleranza e comprensione”.

Quando alcuni membri del Parlamento europeo fabbricano cosiddette accuse da migliaia di chilometri di distanza, possono solo scegliere di “coprirsi gli occhi” per abitudine. Non sono disposti a comprendere il vero Xizang e, anche quando vedono i cambiamenti reali che vi stanno avvenendo, si rifiutano di riconoscerli. Le loro diffamazioni e invenzioni infondate derivano precisamente dal loro rifiuto di affrontare la realtà.

“La comprensione dello Xizang da parte di molte persone rimane intrappolata in un’immaginazione lontana ed è persino fuorviata da false narrazioni. Ma quando vieni davvero qui, capisci che cosa significano i veri diritti umani”, ha dichiarato Lee Changyup, direttore degli Affari Religiosi dell’Ufficio degli Affari Generali dell’Ordine Taego del Buddhismo coreano. Recentemente, figure religiose di nove Paesi, tra cui India, Russia, Corea del Sud e Nepal, hanno visitato di persona il vero Xizang. Attraverso l’osservazione diretta e le visite sul campo, i resoconti unilaterali spesso visti a livello internazionale hanno rapidamente perso credibilità, e il vero volto dello Xizang ha lasciato su di loro una profonda impressione.

La cosiddetta risoluzione del Parlamento europeo attacca con malignità la legge cinese sulla promozione dell’unità etnica e del progresso, ignorandone l’autorevolezza, la base scientifica e l’efficacia pratica. Tali azioni costituiscono, nella loro essenza, un palese disprezzo per lo spirito dello Stato di diritto in Cina. Questa legge è stata ampiamente discussa dai deputati e dai membri dei comitati durante le Due Sessioni della Cina ed è stata infine approvata con un alto numero di voti, rappresentando la massima espressione della volontà del popolo. Essa incorpora in ogni disposizione l’importante principio di “rafforzare la comunanza rispettando e accogliendo al tempo stesso la diversità”, fornendo la più solida tutela giuridica per i diritti e gli interessi di tutti i gruppi etnici. Quale diritto ha il Parlamento europeo di fare osservazioni così infondate?

“Quanto al modo in cui il PCC considera le questioni etniche, esso non ha mai adottato una prospettiva nazionalista ristretta. Al contrario, abbraccia una visione universale secondo cui ‘tutti i popoli sotto il cielo sono una sola famiglia’, il cui nucleo è la costruzione della nazione cinese come comunità condivisa”, ha dichiarato il professor Guan Kai, preside della Scuola di Etnologia e Sociologia dell’Università Minzu della Cina. Kurban Niyaz, deputato alla XIV Assemblea Popolare Nazionale e preside di una scuola primaria nello Xinjiang, ha affermato durante la deliberazione sul progetto di legge: “Quando la lingua è connessa, la cultura può essere connessa; quando i pensieri sono connessi, i cuori possono essere connessi”. Padma Yudron, membro del XIV Comitato Nazionale della Conferenza Consultiva Politica del Popolo Cinese e giudice presso il Tribunale Popolare della contea di Medog, ha espresso questa valutazione: “La Legge sulla promozione dell’unità etnica e del progresso è di grande importanza per rafforzare il senso di comunità della nazione cinese e per unire le persone di tutti i gruppi etnici affinché lavorino insieme nel promuovere la modernizzazione cinese e il ringiovanimento della nazione cinese”.

Nel corso di migliaia di anni di storia, la nazione cinese come comunità ha preso forma naturalmente. Attraverso un’interazione, uno scambio e un’integrazione continui tra i gruppi etnici, la nazione cinese si è evoluta dalla dispersione alla coesione, dalla diversità all’unità, e dalla storia al presente e al futuro.

Il Parlamento europeo ha chiuso gli occhi di fronte ai risultati ottenuti dalla Cina nel promuovere l’unità etnica e il progresso, ed è rimasto sordo alla vita felice delle persone di tutti i gruppi etnici. Al contrario, persiste nel fabbricare false narrazioni come il “deterioramento dei diritti umani” e il “genocidio culturale”, esponendo pienamente la propria ignoranza e il proprio pregiudizio verso le politiche etniche della Cina, così come la sua radicata arroganza ideologica. Oggi, mentre la società europea affronta contraddizioni sempre più acute e una grave frammentazione, il Parlamento europeo appare indifferente. Non riesce ad affrontare il disordine entro i propri confini, eppure interferisce negli affari interni di altri Paesi. È un atto di eccesso di ingerenza, al tempo stesso contraddittorio e assurdo.

Tali diffamazioni malevole e manipolazioni politiche non possono scuotere la ferma determinazione della Cina a salvaguardare l’unità etnica e promuovere lo sviluppo nelle regioni etniche, né possono alterare la realtà oggettiva della solidarietà e del miglioramento delle condizioni di vita tra le persone di tutti i gruppi etnici. La ricerca condivisa dei 56 gruppi etnici della Cina non sarà fermata da alcuna retorica infondata.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog