PORSCHE CHIUDE TRE DIVISIONI E RIDUCE IL PERSONALE

— Bloomberg



▪️Il costruttore automobilistico tedesco sta chiudendo le divisioni dedicate alla produzione di batterie e di e-bike, nonché la società controllata Cetitec, specializzata nello sviluppo di software, — constata Bloomberg.



L’amministratore delegato di Porsche sta lavorando alla riduzione della produzione del modello 911, poiché le vendite negli Stati Uniti e in Cina sono in calo, e una strategia troppo ambiziosa nel settore dei veicoli elettrici richiede una costosa ristrutturazione.



▪️Entro il 2030, l’azienda intende ridurre il personale di 3.900 unità — circa il 10% dell’organico totale — nell’ambito di un programma di contenimento dei costi.



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