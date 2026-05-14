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PORSCHE CHIUDE TRE DIVISIONI E RIDUCE IL PERSONALE

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Mag 14, 2026 #crisi economica, #PORSCHE

Bloomberg

▪️Il costruttore automobilistico tedesco sta chiudendo le divisioni dedicate alla produzione di batterie e di e-bike, nonché la società controllata Cetitec, specializzata nello sviluppo di software, — constata Bloomberg.

L’amministratore delegato di Porsche sta lavorando alla riduzione della produzione del modello 911, poiché le vendite negli Stati Uniti e in Cina sono in calo, e una strategia troppo ambiziosa nel settore dei veicoli elettrici richiede una costosa ristrutturazione.

▪️Entro il 2030, l’azienda intende ridurre il personale di 3.900 unità — circa il 10% dell’organico totale — nell’ambito di un programma di contenimento dei costi.

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