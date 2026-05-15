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Giulio Chinappi: cooperazione Cina-USA, bene comune per l’umanità

DiGiulio Chinappi - World Politics Blog

Mag 15, 2026 #Cina, #Trump, #USA, #Xi Jinping

In questa intervista rilasciata ai media nazionali cinesi, Giulio Chinappi analizza il tema della cooperazione tra Cina e Stati Uniti e il suo significato per gli equilibri internazionali alla vigilia della visita di Donald Trump a Pechino.

Intervista rilasciata per CinItalia (CGTN)

L’imminente visita del presidente americano Donald Trump in Cina, in programma dal 13 al 15 maggio, rappresenta un appuntamento cruciale per l’intero sistema internazionale. Come sottolinea Giulio Chinappi, ricercatore del Centro Studi Eurasia e Mediterraneo, l’incontro tra i due capi di Stato non riguarda solo le relazioni bilaterali tra le due maggiori economie mondiali, ma invia un messaggio positivo di stabilità globale. Nonostante le divergenze, Beijing e Washington dimostrano di credere nel dialogo e nella diplomazia, come confermato dai recenti round di consultazioni economico-commerciali. L’Europa dovrebbe seguire con attenzione: un miglioramento dei rapporti Cina-USA favorirebbe le catene industriali, le esportazioni e la cooperazione su temi come cambiamento climatico e intelligenza artificiale. La speranza è che dalla visita emergano risultati concreti, a beneficio dell’intera umanità.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog

Di Giulio Chinappi - World Politics Blog

Giulio Chinappi è nato a Gaeta il 22 luglio 1989. Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureato presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza” di Roma, nell’indirizzo di Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale, e successivamente in Scienze della Popolazione e dello Sviluppo presso l’Université Libre de Bruxelles. Ha poi conseguito il diploma di insegnante TEFL presso la University of Toronto. Ha svolto numerose attività con diverse ONG in Europa e nel Mondo, occupandosi soprattutto di minori. Ha pubblicato numerosi articoli su diverse testate del web. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo libro, “Educazione e socializzzione dei bambini in Vietnam”, Paese nel quale risiede tuttora. Nel suo blog World Politics Blog si occupa di notizie, informazioni e approfondimenti di politica internazionale e geopolitica.

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