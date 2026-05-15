Giulio Chinappi: cooperazione Cina-USA, bene comune per l’umanità

In questa intervista rilasciata ai media nazionali cinesi, Giulio Chinappi analizza il tema della cooperazione tra Cina e Stati Uniti e il suo significato per gli equilibri internazionali alla vigilia della visita di Donald Trump a Pechino.
Intervista rilasciata per CinItalia (CGTN)
L’imminente visita del presidente americano Donald Trump in Cina, in programma dal 13 al 15 maggio, rappresenta un appuntamento cruciale per l’intero sistema internazionale. Come sottolinea Giulio Chinappi, ricercatore del Centro Studi Eurasia e Mediterraneo, l’incontro tra i due capi di Stato non riguarda solo le relazioni bilaterali tra le due maggiori economie mondiali, ma invia un messaggio positivo di stabilità globale. Nonostante le divergenze, Beijing e Washington dimostrano di credere nel dialogo e nella diplomazia, come confermato dai recenti round di consultazioni economico-commerciali. L’Europa dovrebbe seguire con attenzione: un miglioramento dei rapporti Cina-USA favorirebbe le catene industriali, le esportazioni e la cooperazione su temi come cambiamento climatico e intelligenza artificiale. La speranza è che dalla visita emergano risultati concreti, a beneficio dell’intera umanità.
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Giulio Chinappi – World Politics Blog