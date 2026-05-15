Le relazioni Vietnam-Sri Lanka raggiungono una nuova tappa, aprendo uno spazio più ampio alla cooperazione

La visita di Stato di Tô Lâm in Sri Lanka ha segnato l’elevazione dei rapporti bilaterali a Partenariato Globale, aprendo nuovi spazi di cooperazione politica, economica, turistica e culturale, con l’obiettivo di portare l’interscambio a un miliardo di dollari entro il 2030.

VNA/VNS – 9 maggio 2026

HÀ NỘI — Il Việt Nam e lo Sri Lanka hanno pubblicato una dichiarazione congiunta sull’elevazione dei rapporti bilaterali a Partenariato Globale nel quadro della visita di Stato in Sri Lanka del Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista del Việt Nam e Presidente della Repubblica Tô Lâm, dal 7 all’8 maggio, segnando una tappa significativa nelle relazioni tra i due Paesi e aprendo un quadro più ampio e sostanziale per la cooperazione futura.

Durante la visita, il Segretario Generale e Presidente Tô Lâm ha tenuto colloqui con il Presidente Anura Kumara Dissanayake, ha incontrato la Prima Ministra Harini Amarasuriya e il Presidente del Parlamento Jagath Wickramaratne, e ha pronunciato un discorso politico davanti al Parlamento dello Sri Lanka. Ha inoltre partecipato al Forum Việt Nam-Sri Lanka su commercio, investimenti e turismo, ha assistito allo scambio di documenti di cooperazione bilaterale e ha incontrato la comunità vietnamita e il personale dell’ambasciata in Sri Lanka.

Durante gli incontri e le attività, i leader hanno scambiato opinioni sugli sviluppi interni, nonché su questioni regionali e internazionali di comune interesse. Hanno espresso soddisfazione per la forte fiducia politica, la solidarietà e la cooperazione multilaterale sviluppatesi in oltre cinque decenni, fondate sulle affinità culturali e buddhiste e sulla partecipazione attiva dei due Paesi al Movimento dei Paesi Non Allineati.

Entrambe le parti hanno concordato che la decisione di elevare le relazioni a Partenariato Globale riflette non soltanto la maturità dei rapporti bilaterali, ma anche il potenziale ancora non pienamente sfruttato per una cooperazione più ampia negli anni a venire. Hanno inoltre riconosciuto l’esistenza di un margine sostanziale per ampliare la cooperazione economica e hanno fissato l’obiettivo di portare il volume dell’interscambio bilaterale a un miliardo di dollari statunitensi entro il 2030.

Intervenendo al Forum Việt Nam-Sri Lanka su commercio, investimenti e turismo, il Segretario Generale e Presidente Tô Lâm ha suggerito che la collaborazione futura adotti un approccio mirato e orientato ai risultati. Ha sottolineato l’importanza di rafforzare la connettività logistica e la cooperazione nel trasbordo, osservando che la posizione strategica dello Sri Lanka nell’Oceano Indiano si accorda bene con la crescente proiezione economica del Việt Nam.

Il leader vietnamita ha inoltre evidenziato le opportunità di cooperazione nell’agricoltura, nella trasformazione alimentare, nel tessile, nel commercio intermediario e nei servizi, sottolineando al tempo stesso che legami turistici più forti e scambi tra i popoli favoriranno naturalmente un impegno economico più profondo e una maggiore fiducia reciproca.

Secondo l’ambasciatrice vietnamita in Sri Lanka Trịnh Thị Tâm, le due parti dovrebbero continuare a consolidare la loro solida base politica e diplomatica attraverso scambi regolari a livello di Partito, Governo e Parlamento, e rafforzando il coordinamento nei forum regionali e internazionali, in particolare nell’ambito delle Nazioni Unite e dei quadri di cooperazione Sud-Sud.

Uno dei momenti principali della visita è stato il discorso del Segretario Generale e Presidente Tô Lâm davanti al Parlamento dello Sri Lanka, la prima volta in cui un leader vietnamita ha pronunciato un intervento presso l’organo legislativo dello Sri Lanka. Nel suo discorso, il massimo leader vietnamita ha illustrato il percorso di sviluppo del Việt Nam, in particolare il processo quarantennale del Đổi Mới, il Rinnovamento, avviato nel 1986.

Dopo il discorso, il Presidente del Parlamento Jagath Wickramaratne ha espresso apprezzamento per la decisione del Segretario Generale e Presidente di scegliere il Parlamento dello Sri Lanka come sede del suo primo intervento davanti a un’assemblea legislativa straniera, descrivendola come un riflesso della profonda amicizia e del rispetto reciproco tra le due nazioni.

I leader dello Sri Lanka hanno inoltre lodato i notevoli risultati socioeconomici conseguiti dal Việt Nam negli ultimi decenni. La Prima Ministra Harini Amarasuriya ha definito il Việt Nam una delle economie più dinamiche della regione e un modello ispiratore per i Paesi che aspirano a una crescita sostenibile e inclusiva.

Il turismo e la connettività sono emersi come un altro importante fulcro della visita. Le due parti hanno concordato sull’importanza di rafforzare i collegamenti aerei e hanno incoraggiato le compagnie aeree ad aprire rotte dirette tra i due Paesi, così da facilitare il turismo, gli affari e gli scambi tra i popoli.

In uno sviluppo significativo, alla presenza del Segretario Generale e Presidente Tô Lâm e della Prima Ministra Harini Amarasuriya, Vietnam Airlines e Vietjet hanno annunciato l’apertura di voli diretti tra Hồ Chí Minh City e Colombo.

La visita ha avuto anche un forte significato simbolico. Il massimo leader vietnamita, il Presidente Anura Kumara Dissanayake e la delegazione vietnamita hanno deposto fiori presso la statua del compianto Presidente del Việt Nam Hồ Chí Minh e hanno visitato lo Spazio Culturale Hồ Chí Minh presso la Biblioteca Pubblica di Colombo. La statua, uno dei pochi monumenti dedicati a un leader straniero nel centro di Colombo, rappresenta un simbolo dell’affetto duraturo del popolo srilankese per il Việt Nam e per il Presidente Hồ.

Il Việt Nam ha inoltre offerto sostegno alle autorità di Colombo per contribuire alla conservazione e all’ulteriore sviluppo dello Spazio Culturale Hồ Chí Minh, favorendo una maggiore conoscenza della cultura e della storia vietnamite tra il pubblico srilankese.

La visita di Stato ha dimostrato che l’amicizia tra il Việt Nam e lo Sri Lanka resta saldamente radicata nella solidarietà, nella resilienza e nel sostegno reciproco. Con l’elevazione dei rapporti a Partenariato Globale, i due Paesi sono ora pronti a entrare in una nuova fase di cooperazione più ampia, più profonda e più efficace, a beneficio dei popoli di entrambi i Paesi.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog