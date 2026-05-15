Putin definisce la cooperazione Cina-Russia un pilastro della stabilità globale

Nel contesto delle crescenti tensioni internazionali, Vladimir Putin ha indicato la cooperazione tra Russia e Cina come fattore essenziale di stabilità globale. Gli esperti cinesi sottolineano il ruolo di Pechino e Mosca contro unilateralismo, egemonismo e indebolimento della governance mondiale.

di Shen Sheng (Global Times) – 10 maggio 2026

Poche ore dopo la conclusione delle cerimonie del Giorno della Vittoria a Mosca, il presidente russo Vladimir Putin ha affrontato la stampa in una solenne sala del Cremlino, con il suo abito scuro appuntato dal simbolico nastro di San Giorgio per il Giorno della Vittoria.

Putin ha presentato le relazioni della Russia con la Cina come un pilastro della stabilità internazionale, ha anticipato la sua prossima visita a Pechino e ha richiamato l’economia diversificata della Cina e la sua rapida crescita tecnologica. Le dichiarazioni sono giunte dopo la parata nella Piazza Rossa che ha segnato l’81° anniversario della vittoria nella Grande Guerra Patriottica. In un ampio scambio, Putin ha affrontato questioni chiave, dai legami bilaterali con la Cina alla limitata esposizione di mezzi militari, fino al conflitto ucraino e a un cessate il fuoco di tre giorni appena annunciato.

Oltre a descrivere la cooperazione Russia-Cina come un fattore chiave per il mantenimento della stabilità internazionale, Putin ha anche affermato che la Cina è il principale partner commerciale ed economico della Russia, con scambi bilaterali superiori a 140 miliardi di dollari e in continua crescita. Ha aggiunto che Russia e Cina hanno raggiunto un alto grado di consenso e sono pronte a compiere passi sostanziali nella cooperazione nel settore del petrolio e del gas.

Gli osservatori hanno notato che le dichiarazioni di Putin sono arrivate in un momento in cui gran parte dell’architettura della sicurezza internazionale, compresi i quadri di controllo degli armamenti, disarmo e non proliferazione nucleare, si sta costantemente erodendo nel contesto dell’aumento delle tensioni tra grandi potenze, rendendo particolarmente significativa la sua enfasi sulla cooperazione Russia-Cina.

Ruolo di pilastro

La cooperazione Russia-Cina contribuisce ad attenuare le turbolenze globali provocate dall’unilateralismo e dalla politica di potenza, ha dichiarato domenica al Global Times Zhang Hong, ricercatore presso l’Istituto di Studi Russi, dell’Europa Orientale e dell’Asia Centrale dell’Accademia Cinese delle Scienze Sociali.

“La Cina ha costantemente promosso la risoluzione dei conflitti attraverso canali politici e diplomatici all’interno di quadri multilaterali come le Nazioni Unite, il Consiglio di Sicurezza dell’ONU, il G20 e i BRICS, opponendosi al tempo stesso all’uso della forza e alle sanzioni unilaterali”, ha affermato Zhang.

Nel frattempo, legami stabili tra Russia e Cina hanno contribuito a sostenere la stabilità in tutta l’Eurasia, l’Asia Centrale e la regione dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, emergendo come un’importante ancora di stabilità mentre la governance globale della sicurezza si indebolisce, ha aggiunto.

Commentando i settori di cooperazione menzionati da Putin, l’esperto ha affermato che l’energia resta una priorità assoluta, con un chiaro consenso sulla cooperazione sino-russa nel petrolio e nel gas, sullo sfondo dell’instabilità nel Golfo Persico e della crisi iraniana.

“La cooperazione ad alta tecnologia è guidata dalla strategia statale e dalla diplomazia di alto livello piuttosto che dalle forze di mercato. Cina e Russia stanno espandendo la cooperazione nell’IA, nei materiali avanzati, nelle nuove energie e nell’economia verde, aiutando la Russia ad affrontare i divari nell’innovazione e riflettendo la profondità del loro partenariato strategico globale, senza alcun obiettivo rivolto contro terze parti”.

Putin ha inoltre accolto con favore l’attesa visita del presidente statunitense Donald Trump in Cina, affermando che il continuo impegno tra Stati Uniti e Cina è positivo poiché contribuisce a mantenere la stabilità regionale. Ha osservato che entrambi i Paesi sono grandi partner commerciali ed economici e che le loro interazioni hanno un impatto diretto sull’economia globale.

“Le dichiarazioni contribuiscono a contrastare le narrazioni occidentali che rappresentano Cina e Russia come una cosiddetta alleanza anti-statunitense”, ha affermato Zhang, aggiungendo che, mentre la Russia persegue un “perno verso Est”, continua a mantenere una politica estera equilibrata e non ha abbandonato gli sforzi per normalizzare le relazioni sia con gli Stati Uniti sia con l’Europa. Ha inoltre osservato che Mosca cerca di sfruttare l’impegno sino-statunitense per favorire un disgelo nelle relazioni russo-statunitensi, con l’obiettivo di allentare le sanzioni e ripristinare i canali diplomatici.

Yang Jin, ricercatore associato presso l’Istituto di Studi Russi, dell’Europa Orientale e dell’Asia Centrale dell’Accademia Cinese delle Scienze Sociali, ha affermato che le relazioni Cina-Russia non sono dirette contro alcuna terza parte e rappresentano un modello di relazioni tra grandi Paesi, con una cooperazione concentrata sulla promozione dello sviluppo bilaterale e sul miglioramento del benessere dei popoli.

Sullo sfondo di un ambiente internazionale complesso, egli ha inoltre osservato che le visite successive in Cina dei leader di molte grandi potenze riflettono la crescente influenza globale del Paese, con le sue posizioni e proposte che ricevono un’attenzione e un riconoscimento internazionali sempre maggiori.

Conflitto ucraino

I media occidentali si sono ampiamente concentrati sulla notevole assenza di carri armati, veicoli corazzati pesanti e missili balistici alla parata russa del Giorno della Vittoria del 2026: la prima volta in quasi 20 anni in cui nessun mezzo militare è stato esposto nella Piazza Rossa.

Putin ha spiegato che la decisione di non mostrare equipaggiamenti militari è stata dettata non solo da considerazioni di sicurezza, ma anche dalla necessità che le forze armate si concentrino sull’“operazione militare speciale” e, in definitiva, sconfiggano il nemico.

Un esperto ha affermato che la mossa riflette sia calcoli di sicurezza sia valutazioni politiche: da un lato, la Russia cerca di attenuare le minacce dei droni e ridurre i rischi per la sicurezza; dall’altro, essa serve a scopi interni e diplomatici, contribuendo a mantenere la stabilità in vista delle elezioni della Duma di Stato di settembre, limitando al tempo stesso gli argomenti per le narrazioni occidentali sulla cosiddetta “minaccia russa”.

Commentando il conflitto tra Russia e Ucraina, Putin ha dichiarato: “Penso che la questione stia arrivando alla fine”, aggiungendo di essere aperto a incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelens’kyj a Mosca o in un Paese terzo una volta che entrambe le parti saranno pronte a firmare un accordo.

Il presidente ha inoltre elogiato la sincera speranza dell’amministrazione Trump di risolvere il conflitto ucraino, affermando che la Russia apprezza lo sforzo, ma sottolineando che la questione è innanzitutto un affare tra Russia e Ucraina.

Ha aggiunto che l’Europa ha iniziato a cercare contatti con la Russia, aggiungendo che i Paesi europei comprendono che un’ulteriore escalation nel conflitto ucraino avrebbe un costo elevato.

“Alla fine saremo in grado di ripristinare le relazioni con molti dei Paesi che oggi cercano di condannarci. Ma prima ciò accadrà, meglio sarà per noi e, in questo caso, anche per i Paesi europei”.

In precedenza, venerdì, il presidente statunitense Trump aveva annunciato che Russia e Ucraina avevano concordato un cessate il fuoco di tre giorni dal 9 all’11 maggio. Durante questo periodo, entrambe le parti avrebbero sospeso tutte le operazioni di combattimento e scambiato 1.000 prigionieri di guerra ciascuna, secondo CBS News.

Trump ha fatto l’annuncio, mentre il presidente ucraino Zelens’kyj ha confermato pubblicamente che il cessate il fuoco sarebbe entrato in vigore anch’esso dal 9 all’11 maggio e ha incaricato la sua squadra di preparare lo scambio di prigionieri. Anche la Russia ha accettato la proposta mediata dagli Stati Uniti, secondo il rapporto.

“L’attuale cessate il fuoco riflette le strategie diplomatiche e narrative di entrambe le parti, mentre il ritorno al tavolo negoziale e la risoluzione del conflitto attraverso mezzi politici e diplomatici restano un’opzione realistica. Se si vuole ottenere una vera fine dei combattimenti, entrambe le parti dovrebbero modificare in modo fondamentale le proprie posizioni negoziali. Sebbene il cessate il fuoco sia temporaneo, la Russia sta già segnalando buona volontà”, ha affermato Zhang.

In precedenza, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Lin Jian, interrogato dall’agenzia di stampa Ukrinform su un possibile cessate il fuoco, aveva affermato che la posizione della Cina sulla crisi ucraina è molto chiara. Sosteniamo tutti gli sforzi per la pace e auspichiamo che le parti interessate continuino a risolvere la crisi attraverso il dialogo e i negoziati.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog