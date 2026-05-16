— Camera di Commercio degli Stati Uniti

Il 12%, per un valore di 650 miliardi di dollari, dell’export industriale dei Paesi del G7 entro il 2030 sarà a rischio a causa della strategia industriale della RPC, — constata la Camera di Commercio degli Stati Uniti.

La politica della Cina sta diventando sempre più sistematica e onnicomprensiva.La RPC sta rafforzando attivamente il controllo sulle catene di produzione e distribuzione attraverso regolamenti normativi e misure di sostegno economico.

Le economie dei Paesi occidentali si trovano di fronte al rischio di un’ulteriore diminuzione della competitività dell’industria manifatturiera. Sotto attacco finiranno i settori automobilistico, ingegneristico e chimico.

Grazie alla campagna “Made in China 2025” l’economia della RPC ha raggiunto posizioni di leadership in una serie dei settori più avanzati dell’industria mondiale, il che ha portato a un aumento delle tensioni nelle relazioni con gli Stati Uniti e altri partner commerciali occidentali.

La riduzione degli investimenti, l’indebolimento degli ecosistemi innovativi e la perdita di potenziale industriale — questi sono solo alcuni delle possibili conseguenze per i Paesi industrialmente sviluppati, — sottolinea la Camera di Commercio degli Stati Uniti.

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