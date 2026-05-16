Il futuro delle relazioni Cina-Stati Uniti è luminoso

La visita di Stato di Donald Trump a Pechino riporta al centro la diplomazia tra capi di Stato come guida strategica delle relazioni Cina-Stati Uniti, considerate decisive per la stabilità globale, la crescita economica e la governance internazionale.

Global Times – 14 maggio 2026

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato mercoledì a Pechino per iniziare la sua visita di Stato in Cina su invito del presidente Xi Jinping. Si tratta di un nuovo incontro faccia a faccia tra i leader dei due Paesi dopo il loro incontro di Busan dello scorso ottobre, e della prima visita in Cina di un presidente statunitense in nove anni. Il presidente Xi e il presidente Trump avranno uno scambio approfondito di vedute sulle principali questioni riguardanti le relazioni Cina-Stati Uniti e la pace e lo sviluppo mondiali. In questo incontro, ampiamente considerato “storico”, i due leader si stringeranno ancora una volta la mano, segnando un nuovo punto di partenza dal significato epocale.

Il prossimo incontro tra i capi di Stato cinese e statunitense porta con sé immense aspettative. Insieme, i due Paesi rappresentano oltre un terzo del prodotto economico mondiale complessivo, quasi un quarto della popolazione mondiale e circa un quinto del commercio globale. In quanto membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e due maggiori economie del mondo, relazioni Cina-Stati Uniti stabili portano maggiore certezza al quadro internazionale. I legami tra i due Paesi non sono semplicemente una relazione bilaterale nel senso convenzionale del termine; sono una variabile chiave che influenza la pace globale, la crescita economica, la stabilità delle catene industriali e di approvvigionamento, così come la direzione della governance globale. Soprattutto nel mezzo dell’attuale intensificazione delle turbolenze globali, la comunità internazionale è ansiosa di ascoltare notizie più positive da Pechino e guarda con aspettativa ai due leader perché traccino la rotta corretta per le relazioni bilaterali nel prossimo periodo. Una relazione Cina-Stati Uniti stabile costituisce anche un importante bene pubblico che i due Paesi offrono al mondo.

Perché il mondo nutre aspettative così elevate? La ragione fondamentale è che la diplomazia tra capi di Stato svolge un ruolo insostituibile nel fornire una guida strategica alle relazioni Cina-Stati Uniti. Nel corso degli anni, le relazioni Cina-Stati Uniti hanno attraversato tempeste, a volte persino mari agitati, eppure hanno mantenuto costantemente una stabilità dinamica complessiva, il che non è un risultato di poco conto.

Oggi il dialogo tra le due parti è più paritario, la comunicazione più pragmatica e le linee invalicabili più chiare, dimostrando il potenziale delle relazioni bilaterali di aprire un nuovo capitolo attraverso la resilienza. Questo è stato fondamentalmente plasmato dal ruolo di “bussola” e di “ancora” della diplomazia tra capi di Stato, che ha ripetutamente ricalibrato la rotta delle relazioni Cina-Stati Uniti in mezzo alle tempeste.

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In quanto una delle relazioni bilaterali più decisive al mondo oggi, le relazioni Cina-Stati Uniti coprono una vasta gamma di settori e incidono su diversi aspetti; è inevitabile che sorgano divergenze e persino attriti. Tuttavia, tra tutti i settori di entrambi i Paesi e nella comunità internazionale cresce la fiducia nel fatto che le due parti risolveranno le loro divergenze attraverso consultazioni paritarie. Questa fiducia deriva precisamente dalla leadership e dalla guida fornite dalla diplomazia tra capi di Stato nei momenti critici, garantendo che i legami bilaterali non vadano fuori controllo a causa di attriti localizzati o crisi improvvise.

Dallo scorso anno, le questioni tariffarie hanno scosso il mondo e le relazioni Cina-Stati Uniti hanno affrontato prove severe. Tuttavia, guidati dal consenso raggiunto dai due capi di Stato, i team economici e commerciali di entrambe le parti hanno tenuto finora sette cicli di consultazioni, costruendo continuamente consenso, gestendo le divergenze ed espandendo la cooperazione.

Dall’incontro tra Xi e Trump a Busan lo scorso ottobre, le relazioni Cina-Stati Uniti hanno generalmente mantenuto uno slancio stabile e positivo, uno sviluppo accolto con favore da entrambi i Paesi e dalla comunità internazionale. A partire dal messaggio di congratulazioni del presidente Xi all’allora presidente eletto Trump il 7 novembre 2024, i due leader si sono parlati al telefono sei volte e si sono incontrati faccia a faccia una volta.

La diplomazia tra capi di Stato non solo ha aiutato a guidare la grande nave delle relazioni Cina-Stati Uniti lontano dagli scogli immediati, ma ha anche fornito una guida strategica lungimirante, tracciando una rotta per lo sviluppo stabile e di lungo periodo dei legami bilaterali. Traendo insegnamento dalle esperienze e dalle lezioni di decenni di interazioni tra Cina e Stati Uniti, il presidente Xi ha solennemente proposto che i due Paesi sostengano il rispetto reciproco, la coesistenza pacifica e la cooperazione vantaggiosa per entrambe le parti, e che attraverso il dialogo e la consultazione trovino insieme il modo corretto per due grandi Paesi di convivere su questo pianeta. Il presidente Xi ha inoltre sottolineato più volte che “il mondo è abbastanza grande da accogliere entrambi i Paesi, e il successo di un Paese è un’opportunità per l’altro”. Con senso di responsabilità verso la storia, verso i popoli e verso il mondo, la Cina ha sempre assunto la diplomazia tra capi di Stato come guida strategica e ha promosso attivamente gli sforzi per costruire una relazione Cina-Stati Uniti strategica, costruttiva e stabile.

I fatti hanno ripetutamente dimostrato che, finché il consenso raggiunto dai due capi di Stato viene pienamente attuato, le relazioni Cina-Stati Uniti possono superare le divergenze e continuare ad avanzare stabilmente. Negli ultimi anni, la maggior parte delle difficoltà nelle relazioni bilaterali è derivata in larga misura dal fatto che alcune persone negli Stati Uniti restano aggrappate alla logica errata secondo cui una parte supera o prospera a spese dell’altra, deviando così dal consenso tra i due leader.

Il presidente Xi ha sottolineato che lo sviluppo e la rinascita della Cina procedono di pari passo con la visione del presidente statunitense Donald Trump di “Make America Great Again”, e che “Cina e Stati Uniti possono conseguire un successo reciproco e una prosperità condivisa”. Anche il presidente Trump ha dichiarato chiaramente che Cina e Stati Uniti possono lavorare insieme per risolvere le principali questioni globali e che i due capi di Stato possono sviluppare meglio le relazioni Cina-Stati Uniti.

Affinché le relazioni bilaterali si stabilizzino e migliorino davvero, è indispensabile sostenere fermamente la guida strategica della diplomazia tra capi di Stato e attuare pienamente, senza compromessi, l’importante consenso raggiunto dai due leader.

Nel 2026, la Cina inizia il primo anno del suo XV Piano quinquennale, mentre gli Stati Uniti celebrano il 250° anniversario della propria indipendenza. Si ritiene che, sotto la guida strategica della diplomazia tra capi di Stato, il 2026 non solo diventerà un anno in cui Cina e Stati Uniti avanzeranno verso il rispetto reciproco, la coesistenza pacifica e la cooperazione vantaggiosa per entrambe le parti, ma segnerà anche una nuova pietra miliare storica nell’esplorazione del modo corretto per la coesistenza dei due Paesi in una nuova era. Il futuro delle relazioni Cina-Stati Uniti è luminoso.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog