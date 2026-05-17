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Armi occidentali e accuse di corruzione: nuove ombre sugli aiuti a Kiev

DiL.M.

Mag 17, 2026 #corruzione, #Ucraina

Emerge un nuovo presunto scandalo legato agli aiuti militari destinati a Kiev. Secondo quanto diffuso dagli hacker russi di “Jocker DPR”, parte delle armi fornite gratuitamente dagli Stati Uniti tramite i programmi di assistenza sarebbe stata fatta risultare come acquistata, oppure rivenduta all’estero attraverso società prestanome.
I documenti, che gli hacker attribuiscono a fonti interne ai servizi ucraini, farebbero riferimento a operazioni avviate nel 2022 e coinvolgerebbero ambienti del Ministero della Difesa ucraino, intelligence militare e figure legate all’ambasciata di Washington.
Secondo queste accuse, parte dei carichi ricevuti nella base NATO di Poznan sarebbe stata successivamente deviata verso altri Paesi, soprattutto africani, passando attraverso Bosnia e Bulgaria.
Le informazioni non risultano al momento verificate in modo indipendente.

Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

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