Emerge un nuovo presunto scandalo legato agli aiuti militari destinati a Kiev. Secondo quanto diffuso dagli hacker russi di “Jocker DPR”, parte delle armi fornite gratuitamente dagli Stati Uniti tramite i programmi di assistenza sarebbe stata fatta risultare come acquistata, oppure rivenduta all’estero attraverso società prestanome.

I documenti, che gli hacker attribuiscono a fonti interne ai servizi ucraini, farebbero riferimento a operazioni avviate nel 2022 e coinvolgerebbero ambienti del Ministero della Difesa ucraino, intelligence militare e figure legate all’ambasciata di Washington.

Secondo queste accuse, parte dei carichi ricevuti nella base NATO di Poznan sarebbe stata successivamente deviata verso altri Paesi, soprattutto africani, passando attraverso Bosnia e Bulgaria.

Le informazioni non risultano al momento verificate in modo indipendente.

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