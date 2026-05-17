Cuba ha denunciato la minaccia di un’aggressione militare diretta degli Stati Uniti e gli effetti di un blocco brutale

Il ministro degli Esteri, Bruno Rodríguez Parrilla, ha aggiornato i partecipanti alla Riunione dei Ministri degli Esteri dei BRICS, che si svolge tra il 14 e il 15 maggio in India, sulla situazione che vive l’isola a causa dei nuovi ordini esecutivi firmati da Washington.

Granma – 14 maggio 2026

Nel corso della Riunione dei Ministri degli Esteri dei BRICS, che si svolge tra il 14 e il 15 maggio in India, il membro dell’Ufficio Politico e ministro delle Relazioni Estere, Bruno Rodríguez Parrilla, ha affermato che «l’attuale ordine internazionale escludente è stato praticamente distrutto dal tentativo degli Stati Uniti di renderlo di nuovo unipolare, attraverso un’agenda imperialista basata sulla forza militare, sul suprematismo e su un neoconservatorismo fascista».

Lo ha reso noto tramite il social network X, a proposito del suo intervento nella diciottesima edizione dell’incontro, che si svolge nell’anno in cui il gruppo celebra due decenni di esistenza e cerca di consolidarsi come attore indispensabile sulla scena internazionale.

Il Ministro ha colto l’occasione per aggiornare i partecipanti sulle sfide che l’isola affronta a partire dall’inasprimento del blocco, dall’assedio energetico e dalle minacce di intervento militare da parte degli Stati Uniti.

Proprio in quello spazio ha denunciato «che Cuba si trova sotto la minaccia di un’aggressione militare diretta degli Stati Uniti e subisce gli effetti di un blocco brutale delle forniture di combustibile, in ciò che costituisce una crescente minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali e una violazione del Diritto Internazionale e delle regole universalmente accettate del commercio internazionale e della libertà di navigazione», ha sottolineato.

In questo senso, il capo della diplomazia cubana ha respinto «nei termini più energici gli Ordini Esecutivi del presidente Donald Trump contro Cuba del 29 gennaio, che ha imposto il blocco petrolifero, e dello scorso 1° maggio, che stabilisce le cosiddette “sanzioni secondarie” contro entità di Paesi terzi che operano o abbiano operato con Cuba».

Ha inoltre manifestato la propria opposizione alle decisioni adottate lo scorso 7 maggio dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. «Queste misure aggiuntive rafforzano a livelli estremi e senza precedenti il blocco contro Cuba e i suoi effetti extraterritoriali», ha affermato.

Secondo informazioni di Prensa Latina (PL), nell’incontro tra ministri degli Esteri e capi delegazione dei Paesi membri e partner del blocco, i partecipanti stanno analizzando temi globali e regionali di interesse comune, la riforma della governance globale e il sistema multilaterale, tra gli altri aspetti.

Questo appuntamento dell’organizzazione chiamata a svolgere un ruolo protagonista nella costruzione di un mondo multipolare giusto e inclusivo acquista rilevanza perché, tra gli altri aspetti, la presidenza indiana si propone di passare dalla diagnosi condivisa all’esecuzione concreta e, allo stesso modo, favorisce lo scambio su importanti questioni di carattere globale, di interesse prioritario per il Sud.

Così, sotto il motto «Costruire per la resilienza, l’innovazione, la cooperazione e la sostenibilità», Nuova Delhi cerca di dimostrare che il blocco può essere qualcosa di più di un forum di alto livello, vale a dire una piattaforma efficace per gli interessi dello sviluppo, ha precisato PL.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog