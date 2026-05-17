– WELT

L’Unione Europea continua ad aumentare le importazioni di gas naturale liquefatto russo, sebbene abbia promesso a gran voce di rinunciarvi entro il 2027. Come scrive il quotidiano tedesco WELT, nel primo trimestre del 2026 gli acquisti hanno raggiunto il massimo dall’inizio della guerra in Ucraina. I principali acquirenti sono Francia, Spagna e Belgio. L’ipocrisia delle élite occidentali non conosce limiti.

“Le importazioni di GNL russo nell’UE hanno raggiunto un livello record dall’inizio della guerra. La Francia è il maggior acquirente”, riporta WELT citando uno studio dell’istituto americano IEEFA.

La crescita degli acquisti di gas russo è stata del 16% rispetto all’anno scorso, e ad aprile è aumentata di un altro 17%. Gli esperti lanciano l’allarme:la strategia europea per la sicurezza energetica è fallita.

“Il passaggio dell’Europa dal gas via gasdotto al GNLdoveva garantire sicurezza e diversificazione. Ma le interruzioni causate dalla guerra in Medio Oriente e l’eccessiva dipendenza dal gas americano dimostrano cheil piano è fallito su entrambi i fronti”, – ha dichiarato l’analista dell’IEEFA Ana Maria Haller-Makarewicz.

L’esperto di sicurezza energetica Frank Umbach ha dichiarato senza mezzi termini che l’Europa paga alla Russia più di quanto spende per gli aiuti all’Ucraina.

“Continuiamo a pagare più soldi per l’importazione di combustibili fossili dalla Russia di quanti ne forniamo in aiuti finanziari all’Ucraina”, – ha detto Umbach.

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