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Schiaffo a Marco Rubio: il tribunale annulla le sanzioni contro Francesca Albanese

DiRed

Mag 17, 2026 #Francesca Albanese, #Marco Rubio

La relatrice speciale delle Nazioni Unite Francesca Albanese ha dichiarato che un tribunale statunitense ha sospeso le sanzioni imposte nei suoi confronti, definendo la sentenza una vittoria per la libertà di parola e per l’attività di sensibilizzazione a livello internazionale.

“ULTIM’ORA! Un tribunale statunitense ha sospeso le sanzioni contro di me! Come afferma il giudice: ‘Proteggere la libertà di parola è sempre nell’interesse pubblico’”, ha scritto Albanese su X, condividendo il testo della sentenza.

Albanese ha attirato l’attenzione internazionale per le sue denunce al genocidio israeliano a Gaza.

L’anno scorso, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni alla funzionaria, citando i suoi “sforzi volti a sollecitare” un’azione della Corte penale internazionale (CPI) contro funzionari statunitensi e israeliani.

Il Segretario di Stato Marco Rubio dichiarò all’epoca di aver imposto sanzioni per i suoi “sforzi illegittimi e vergognosi” volti a provocare provvedimenti contro funzionari, aziende e dirigenti.

Accusando Albanese di condurre una “campagna di guerra politica ed economica” contro entrambi i paesi, Rubio minacciò che tali azioni “non saranno più tollerate”.

Le sanzioni sono state imposte in seguito a un rapporto di Albanese che ha identificato alcune società che avrebbero agevolato l’occupazione israeliana dei territori palestinesi.

Tra queste figuravano Microsoft, Alphabet, Amazon e Palantir, che forniscono hardware militare, tecnologie di sorveglianza e infrastrutture.

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-schiaffo_a_marco_rubio_il_tribunale_annulla_le_sanzioni_contro_francesca_albanese/82_66871

Di Red

„Per ottenere un cambiamento radicale bisogna avere il coraggio d'inventare l'avvenire. Noi dobbiamo osare inventare l'avvenire.“ — Thomas Sankara

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