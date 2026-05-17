Tracciare un nuovo futuro per le relazioni Cina-Stati Uniti attraverso un “nuovo posizionamento”

L’incontro tra Xi Jinping e Donald Trump a Pechino definisce un “nuovo posizionamento” per le relazioni Cina-Stati Uniti, fondato sulla stabilità strategica costruttiva, sulla cooperazione e sulla gestione delle divergenze tra le due grandi potenze.

Global Times – 15 maggio 2026

Giovedì, il presidente cinese Xi Jinping ha tenuto colloqui con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in visita di Stato in Cina, presso il Grande Palazzo del Popolo a Pechino. I due capi di Stato hanno concordato una nuova visione per costruire una relazione Cina-Stati Uniti costruttiva e di stabilità strategica come “nuovo posizionamento” delle relazioni bilaterali, fornendo una guida strategica ai legami bilaterali per i prossimi tre anni e oltre. Questo “nuovo posizionamento” traccia una nuova rotta per la grande nave delle relazioni Cina-Stati Uniti, affinché possa attraversare le tempeste e navigare senza intoppi, immettendo al tempo stesso maggiore stabilità e certezza nel futuro dello sviluppo globale.

Il presidente Xi ha chiaramente sottolineato che “stabilità strategica costruttiva” significa stabilità positiva con la cooperazione come elemento principale, stabilità sana con la competizione entro limiti appropriati, stabilità costante con divergenze gestibili e stabilità duratura con una pace prevedibile. Queste “quattro stabilità” delineano un progetto chiaro e realizzabile per le relazioni Cina-Stati Uniti. Non si tratta di una misura temporanea, ma di un approccio di lungo periodo. Non è un gioco a somma zero, ma un vantaggio reciproco e una cooperazione vantaggiosa per entrambe le parti. Le “quattro stabilità” guidano la stabilità strategica con un atteggiamento costruttivo e salvaguardano lo sviluppo di lungo periodo attraverso la stabilità strategica, dimostrando pienamente che le relazioni Cina-Stati Uniti sono relazioni tra grandi potenze pienamente capaci di aiutarsi reciprocamente a raggiungere il successo e prosperare insieme.

La proposta di un “nuovo posizionamento” delle relazioni Cina-Stati Uniti è radicata in una profonda comprensione delle tendenze della storia e in una precisa valutazione degli interessi comuni dei due Paesi. Al Grande Palazzo del Popolo, il presidente Xi ha sollevato tre questioni fondamentali riguardanti le relazioni Cina-Stati Uniti: possono la Cina e gli Stati Uniti superare la trappola di Tucidide e creare un nuovo paradigma di relazioni tra grandi Paesi? Possiamo affrontare insieme le sfide globali e fornire maggiore stabilità al mondo? Possiamo costruire insieme un futuro luminoso per le nostre relazioni bilaterali nell’interesse del benessere dei due popoli e del futuro dell’umanità? Xi ha sottolineato che queste sono questioni vitali per la storia, per il mondo e per i popoli, nonché le questioni del nostro tempo alle quali i leader dei grandi Paesi devono rispondere insieme.

La costruzione di “una relazione Cina-Stati Uniti costruttiva e di stabilità strategica” segna un altro passo cruciale verso la creazione di un nuovo paradigma per le relazioni tra grandi potenze. Cinquantacinque anni fa, la diplomazia del ping-pong tra Cina e Stati Uniti ruppe il ghiaccio che aveva congelato le relazioni per oltre due decenni, diventando un grande evento nella storia delle relazioni internazionali contemporanee. Da allora, i due Paesi hanno continuamente scritto capitoli straordinari di amicizia attraverso numerose storie di apertura e cooperazione. La storia ha ripetutamente dimostrato che voltarsi le spalle non è un’opzione, che tentare di rimodellare l’altro è irrealistico e che qualsiasi conflitto o confronto avrebbe conseguenze insopportabili per entrambe le parti.

L’incontro tra i presidenti cinese e statunitense è durato oltre due ore. Il presidente Trump ha definito il presidente Xi un grande leader e la Cina un grande Paese, affermando che Stati Uniti e Cina sono i Paesi più importanti e più potenti del mondo, e che i due presidenti possono “fare molte cose grandi e buone per i due Paesi e per il mondo”. L’approccio più oggettivo e paritario della parte statunitense nei confronti della Cina riflette la logica sottostante al “nuovo posizionamento” delle relazioni Cina-Stati Uniti.

La costruzione di una “relazione Cina-Stati Uniti costruttiva e di stabilità strategica” dimostra la volontà dei due Paesi di fornire congiuntamente, in quanto grandi potenze, maggiore stabilità e più beni pubblici al mondo. Guardando al livello globale, che si tratti di allentare i punti caldi regionali, affrontare nuove sfide nella governance globale o esplorare nuove frontiere del progresso umano, tutto dipende da una relazione Cina-Stati Uniti stabile, sana e sostenibile. I due presidenti hanno scambiato opinioni sulle principali questioni internazionali e regionali, come la situazione in Medio Oriente, la crisi ucraina e la Penisola coreana, e hanno concordato di sostenersi reciprocamente nell’organizzazione di una riuscita Riunione dei Leader Economici dell’APEC e del Vertice del G20 di quest’anno, delineando un nuovo percorso di “cooperazione vantaggiosa per la Cina, per gli Stati Uniti e per il mondo”.

La costruzione di “una relazione Cina-Stati Uniti costruttiva e di stabilità strategica” risponde anche alle aspettative dei popoli dei due Paesi e del mondo intero per uno sviluppo reciprocamente vantaggioso. Rispetto a nove anni fa, la delegazione imprenditoriale che accompagna il presidente Trump nella sua visita in Cina è passata da una composizione dominata dai rappresentanti dei settori dell’energia, dell’aviazione e dell’agricoltura a una guida affidata ai leader tecnologici e alle élite di Wall Street. Questo mostra chiaramente che l’elenco degli ambiti di cooperazione Cina-Stati Uniti continua ad ampliarsi e ad approfondirsi. Il settimo ciclo di consultazioni economiche e commerciali Cina-Stati Uniti, tenutosi nella Repubblica di Corea, ha prodotto “risultati generalmente equilibrati e positivi”. Queste misure concrete dimostrano vividamente come il “nuovo posizionamento” venga tradotto in azioni concrete.

Al banchetto di benvenuto per il presidente Trump la sera stessa, il presidente Xi ha nuovamente sottolineato che la possibilità di avere o meno rispetto reciproco, coesistenza pacifica e cooperazione vantaggiosa per entrambe le parti è la chiave per stabilire se la relazione possa avanzare stabilmente. Una “relazione Cina-Stati Uniti costruttiva e di stabilità strategica” non dovrebbe essere soltanto uno slogan, ma un impegno riflesso nelle azioni di entrambe le parti nella stessa direzione. Solo rafforzando le fondamenta l’edificio delle relazioni Cina-Stati Uniti può restare solido; se le fondamenta vengono scosse, non può esservi alcuna stabilità costruttiva o strategica significativa.

Giovedì, il presidente Xi e il presidente Trump hanno visitato il Tempio del Cielo. I due leader hanno scattato fotografie insieme nell’ampia piazza della Sala della Preghiera per i Buoni Raccolti. Reuters ha commentato che il Tempio del Cielo è un luogo in cui un tempo gli imperatori pregavano per buoni raccolti, e che le due parti cercavano lì “un buon raccolto”. Il “nuovo posizionamento” di “una relazione Cina-Stati Uniti costruttiva e di stabilità strategica” offre ai popoli una visione nella quale Cina e Stati Uniti superano il gioco a somma zero, lavorano insieme per affrontare le sfide e condividono opportunità di sviluppo da un nuovo punto di partenza. La guida strategica dei due capi di Stato non solo indica la direzione per le relazioni bilaterali, ma immette anche preziosa fiducia ed energia positiva nella pace e nello sviluppo del mondo.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog