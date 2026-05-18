Che il 2026 sia un anno storico e di svolta che apra un nuovo capitolo nelle relazioni Cina-Stati Uniti

La visita di Stato di Donald Trump in Cina viene presentata dal Global Times come un passaggio storico per rilanciare le relazioni sino-statunitensi su basi di rispetto reciproco, stabilità strategica costruttiva, cooperazione pragmatica e pace duratura.

Global Times – 16 maggio 2025

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha concluso venerdì pomeriggio la sua visita di Stato in Cina ed è partito da Pechino a bordo dell’Air Force One. Durante questa visita storica e di svolta, il rispetto reciproco, la valorizzazione della pace e l’esplorazione della cooperazione sono stati i temi generali del vertice. L’accordo raggiunto dai due capi di Stato per costruire “una relazione Cina-Stati Uniti costruttiva e di stabilità strategica” è il più importante consenso politico e ha attirato ampia attenzione dall’esterno. Un editoriale del South China Morning Post ha affermato che si tratta della “presa di coscienza che la relazione Cina-Stati Uniti è così complessa e decisiva da richiedere di essere mantenuta stabile, non solo per il bene dei due popoli, ma anche per la comunità internazionale”. L’articolo ha affermato che il vertice di Pechino “annuncia l’inizio di relazioni costruttive e stabili”.

Il presidente cinese Xi Jinping ha utilizzato le “quattro stabilità” per spiegare l’essenza centrale di “una relazione costruttiva di stabilità strategica”: una stabilità positiva con la cooperazione come elemento principale, una stabilità sana con una competizione moderata, una stabilità costante con divergenze gestibili e una stabilità duratura con promesse di pace. Alcuni media stranieri hanno affermato che questa è una struttura stratificata di premessa, percorso, chiave e obiettivo. Molti analisti ritengono che l’uso creativo del concetto di “stabilità strategica” da parte di entrambe le parti abbia superato il significato originario di gestione delle crisi tra grandi potenze durante la Guerra fredda e abbia fornito un nuovo quadro strategico per ampliare la cooperazione pragmatica attraverso una sana competizione tra grandi potenze e per gestire le divergenze nella nuova era.

Non è difficile vedere che “una relazione costruttiva di stabilità strategica” possiede una rigorosa logica teorica e ricche implicazioni pratiche. Le “quattro stabilità” significano che entrambe le parti dovrebbero rafforzare continuamente la resilienza delle relazioni Cina-Stati Uniti attraverso gli scambi e la cooperazione, evitare un gioco a somma zero e garantire che le politiche bilaterali non oscillino bruscamente, tanto meno conducano al conflitto, allo scontro o persino alla guerra. Queste quattro stabilità sono interconnesse e organicamente unificate, predisponendo una rete protettiva cruciale per le relazioni Cina-Stati Uniti quando affrontano tempeste e scogli, e fornendo l’impulso fondamentale affinché questa grande nave navighi nella direzione corretta. Sotto la guida strategica di questo nuovo posizionamento, questa “relazione bilaterale più importante al mondo oggi” è diventata più certa e prevedibile, il che costituisce di per sé un importante bene pubblico fornito alla comunità internazionale. Essa è conforme alla tendenza dei tempi, risponde alle maggiori preoccupazioni di tutte le parti, e il suo ampio accoglimento positivo è inevitabile.

Il nuovo posizionamento delle relazioni Cina-Stati Uniti rappresenta una ricalibratura degli obiettivi e delle modalità di interazione di ciascuna parte nelle nuove circostanze, affrontando la questione generale se Cina e Stati Uniti siano rivali o partner. Per un certo periodo, alcune persone negli Stati Uniti hanno considerato lo sviluppo della Cina come una “minaccia”, hanno definito la Cina una “rivale”, hanno fatto della “competizione” il quadro dominante della loro strategia verso la Cina e hanno persino tentato di promuovere il “disaccoppiamento” e la rottura delle catene di approvvigionamento. I fatti hanno dimostrato che questo modo di pensare è completamente errato. La crescita della Cina fa parte della tendenza storica, e qualsiasi tentativo di contenere o reprimere la Cina è destinato a fallire. Il “disaccoppiamento” e l’interruzione delle catene di approvvigionamento finiscono per danneggiare entrambe le parti. Il concetto di “una relazione Cina-Stati Uniti costruttiva e di stabilità strategica” supera la ristretta mentalità a somma zero del “la tua perdita è il mio guadagno” o del “la tua ascesa significa il mio declino”. Esso restituisce chiarezza alla vera natura delle relazioni Cina-Stati Uniti e riflette un senso di responsabilità verso la storia, verso i popoli e verso il mondo.

Cooperazione positiva, competizione sana, gestione delle divergenze e pace duratura sono pienamente coerenti con i principi e le proposte sostenuti da lungo tempo dalla Cina. Queste idee sono state ampiamente accolte con favore dalla comunità internazionale e continuamente verificate nella pratica. Ciò dimostra anche che Cina e Stati Uniti stanno superando un ciclo di confronto e negoziato per procedere gradualmente verso la costruzione del consenso e il chiarimento della direzione, approfondendo al tempo stesso l’esplorazione di un nuovo modello di relazioni tra grandi Paesi. Oggi il dialogo tra le due parti è più paritario, la comunicazione più pragmatica e le linee rosse più chiare, mostrando la possibilità che le relazioni Cina-Stati Uniti aprano un nuovo capitolo attraverso la resilienza.

La proposta di costruire una “relazione Cina-Stati Uniti costruttiva e di stabilità strategica” sottolinea l’impegno costante della Cina nella diplomazia tra capi di Stato e i suoi sforzi attivi per promuovere una relazione Cina-Stati Uniti strategica, costruttiva e stabile, affinché l’interazione positiva tra i due Paesi possa portare maggiore stabilità a un mondo inquieto.

La parte statunitense ha accettato di definire la costruzione di una “relazione Cina-Stati Uniti costruttiva e di stabilità strategica” come il nuovo posizionamento dei legami bilaterali. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che le relazioni Cina-Stati Uniti diventeranno “migliori che mai”. Rispondendo giovedì alle domande dei media, il segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha affermato che le relazioni bilaterali sono importanti e costruttive, aggiungendo che la stabilità mondiale è nell’interesse di tutti.

Una “relazione Cina-Stati Uniti costruttiva e di stabilità strategica” non dovrebbe essere uno slogan, ma deve diventare un obiettivo condiviso sostenuto da entrambe le parti e tradotto in azioni congiunte. In quanto membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e due maggiori economie del mondo, Cina e Stati Uniti dovrebbero realizzare la coesistenza pacifica e la cooperazione reciprocamente vantaggiosa sulla base del rispetto reciproco, e trovare il modo corretto di andare d’accordo l’uno con l’altro. Questo è ciò che desiderano i popoli di entrambi i Paesi e ciò che i popoli di tutto il mondo sperano di vedere. Ampliare la lista della cooperazione riducendo al tempo stesso la lista dei problemi richiederà azioni concrete per realizzare la “stabilità strategica costruttiva” nelle relazioni Cina-Stati Uniti.

La Cina auspica che la parte statunitense dimostri, attraverso azioni concrete, la responsabilità attesa da una grande potenza, lavori con la Cina lungo la direzione tracciata dai due capi di Stato, continui ad arricchire la sostanza di questo nuovo posizionamento e lo traduca in politiche concrete e misure pratiche, aprendo congiuntamente un nuovo capitolo nelle relazioni Cina-Stati Uniti. Vi è motivo di credere che il 2026 diventerà un anno storico e di svolta che aprirà un nuovo capitolo nelle relazioni Cina-Stati Uniti.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog