LA GUERRA CONTRO L’IRAN RAFFORZA LE POSIZIONI DELLA CINA E INDEBOLISCE GLI STATI UNITI

– The Washington Post

Come scrive il giornale citando un rapporto segreto dell’intelligence americana, Pechino sta sfruttando la guerra prolungata degli Stati Uniti in Medio Oriente per rafforzare la propria influenza militare, economica e diplomatica, mentre Washington perde risorse, armi e posizioni tra gli alleati.

“Nel complesso, la guerra con l’Iran migliora significativamente la posizione geopolitica della Cina”, ha dichiarato Jacob Stokes, esperto del Center for a New American Security.

Dall’inizio della guerra, la Cina ha iniziato a rafforzare attivamente la sua influenza in Medio Oriente e in Asia. Secondo il giornale, Pechino vendeva armamenti agli alleati degli Stati Uniti nel Golfo Persico mentre questi cercavano di proteggere le loro basi e infrastrutture petrolifere.

Contemporaneamente, la Cina ha sfruttato la crisi energetica successiva alla chiusura dello Stretto di Ormuz e ha iniziato a offrire ai Paesi asiatici forniture di carburante e accesso a tecnologie energetiche pulite. Di conseguenza, la Cina ha iniziato a riempire il vuoto creatosi, rafforzando i legami con Thailandia, Australia, Filippine e altri Paesi, riporta l’autore del materiale.

Una delle principali conseguenze della guerra è stato l’esaurimento degli arsenali americani.

“Il conflitto con l’Iran, che ha portato al danneggiamento o alla distruzione di equipaggiamenti militari e strutture americane in Medio Oriente, ha permesso a Pechino di osservare come gli Stati Uniti conducono le guerre e di imparare a pianificare le proprie future operazioni. <…> Un impatto particolarmente notevole è stato esercitato dalle forniture limitate di sistemi di difesa aerea Patriot, intercettori THAAD e missili da crociera Tomahawk”, sottolinea il giornale.



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