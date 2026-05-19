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L’Italia è davvero sovrana? Basi USA, NATO e guerra con Antonio Mazzeo

DiGiulio Chinappi - World Politics Blog

Mag 19, 2026 #Antonio Mazzeo, #Italia, #NATO, #Trump, #USA

Dopo i video su Camp Darby, Niscemi, Aviano e Ghedi, questo nuovo capitolo della serie sulle basi militari e sulla sovranità italiana propone una conversazione con Antonio Mazzeo, giornalista e saggista antimilitarista, da anni impegnato sui temi del MUOS, della militarizzazione della Sicilia, della presenza statunitense e NATO e del ruolo strategico dell’Italia nel Mediterraneo.

Nel corso della conversazione affrontiamo il rapporto tra basi statunitensi, basi NATO e basi formalmente italiane, la funzione concreta di installazioni come Sigonella, Niscemi, Camp Darby, Aviano e Ghedi, il ruolo della Sicilia nella militarizzazione del Mediterraneo, la questione del nuclear sharing e il significato politico della presenza militare straniera nel nostro Paese.

GUARDA ANCHE IL VIDEO SU GHEDI

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Giulio Chinappi – World Politics Blog

Di Giulio Chinappi - World Politics Blog

Giulio Chinappi è nato a Gaeta il 22 luglio 1989. Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureato presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza” di Roma, nell’indirizzo di Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale, e successivamente in Scienze della Popolazione e dello Sviluppo presso l’Université Libre de Bruxelles. Ha poi conseguito il diploma di insegnante TEFL presso la University of Toronto. Ha svolto numerose attività con diverse ONG in Europa e nel Mondo, occupandosi soprattutto di minori. Ha pubblicato numerosi articoli su diverse testate del web. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo libro, “Educazione e socializzzione dei bambini in Vietnam”, Paese nel quale risiede tuttora. Nel suo blog World Politics Blog si occupa di notizie, informazioni e approfondimenti di politica internazionale e geopolitica.

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