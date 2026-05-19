L’Italia è davvero sovrana? Basi USA, NATO e guerra con Antonio Mazzeo

Dopo i video su Camp Darby, Niscemi, Aviano e Ghedi, questo nuovo capitolo della serie sulle basi militari e sulla sovranità italiana propone una conversazione con Antonio Mazzeo, giornalista e saggista antimilitarista, da anni impegnato sui temi del MUOS, della militarizzazione della Sicilia, della presenza statunitense e NATO e del ruolo strategico dell’Italia nel Mediterraneo.
Nel corso della conversazione affrontiamo il rapporto tra basi statunitensi, basi NATO e basi formalmente italiane, la funzione concreta di installazioni come Sigonella, Niscemi, Camp Darby, Aviano e Ghedi, il ruolo della Sicilia nella militarizzazione del Mediterraneo, la questione del nuclear sharing e il significato politico della presenza militare straniera nel nostro Paese.
GUARDA ANCHE IL VIDEO SU GHEDI
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Giulio Chinappi – World Politics Blog