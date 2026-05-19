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Modena, mentre la propaganda soffia sull’odio a fermare il folle sono stati cittadini pakistani ed egiziani

DiL.M.

Mag 19, 2026 #attentato, #migranti, #Modena

Foto screenshot RAI News

Mentre certa propaganda continua a soffiare sul fuoco, sottolineando ossessivamente le origini straniere della persona coinvolta nei fatti di Modena, ci si dimentica di dire che tra chi ha cercato di fermarlo c’erano anche altri cittadini migranti.
Ancora una volta un episodio drammatico, legato anche a evidenti problemi psichiatrici, viene trasformato in uno strumento politico per recuperare consenso attraverso paura e rabbia.
Ormai questo copione lo conosciamo bene: slogan facili, indignazione selettiva e memoria molto corta.
Perché vale la pena ricordare che la legge Bossi-Fini porta proprio la firma di quelle stesse forze politiche che oggi fingono di cadere dalle nuvole.

Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

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