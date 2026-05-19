Niue conferma Tagelagi: continuità politica nella “roccia della Polinesia” tra Nuova Zelanda, Cina e autonomia internazionale

Le elezioni generali del 2 maggio hanno confermato Dalton Tagelagi alla guida di Niue, piccolo Stato del Pacifico in libera associazione con la Nuova Zelanda, oggi sempre più attivo nel delicato equilibrio diplomatico tra Wellington, Pechino e le nuove dinamiche regionali.

Le elezioni generali svoltesi a Niue il 2 maggio hanno confermato, pur dentro un quadro parlamentare più competitivo del passato, la centralità politica di Dalton Tagelagi. Il voto non ha prodotto un’alternanza, ma ha consegnato un messaggio più sottile: la popolazione ha scelto la continuità in una fase segnata dall’aumento del costo della vita, dalla vulnerabilità energetica, dalle difficoltà strutturali di un micro-Stato insulare e da una crescente esposizione alle tensioni geopolitiche del Pacifico. Tagelagi è stato poi rieletto primo ministro dalla nuova Assemblea legislativa con un margine ristretto, 11 voti contro 9, battendo Emani Fakaotimanava-Lui e ottenendo così un terzo mandato alla guida del governo.

Il caso di Niue è particolarmente interessante perché sfugge alle categorie classiche dello Stato pienamente indipendente e del territorio dipendente. Dal 1974, Niue è uno Stato autogovernato in libera associazione con la Nuova Zelanda. Fa parte del Reame della Nuova Zelanda, condivide lo stesso capo di Stato, oggi Carlo III in qualità di sovrano “in right of New Zealand”, ma dispone di istituzioni proprie, di un governo responsabile davanti all’Assemblea e di una crescente capacità di azione internazionale. La Costituzione di Niue, in particolare, è entrata in vigore il 19 ottobre 1974, data che segna il passaggio all’autogoverno, mentre l’esecutivo è esercitato dal gabinetto niueano, guidato dal primo ministro e composto da altri tre membri dell’Assemblea.

La libera associazione con Wellington resta tuttavia il perno materiale dell’esistenza politica di Niue. Secondo il Ministero degli Esteri neozelandese, la Nuova Zelanda fornisce assistenza economica e amministrativa, oltre a sostegno in materia di affari esteri, difesa e sicurezza se richiesto dal governo niueano. La relazione implica anche consultazioni regolari sulle questioni di interesse comune e limiti rispetto ad accordi di difesa che possano incidere sulle competenze sovrane del Reame della Nuova Zelanda o sui suoi interessi vitali di sicurezza. Si tratta dunque di un’autonomia molto ampia, ma inscritta in un sistema costituzionale e strategico che mantiene Wellington come riferimento indispensabile.

La dimensione sociale di questa relazione è altrettanto importante. Tutti i niueani sono cittadini neozelandesi, la valuta utilizzata è il dollaro neozelandese e l’economia locale dipende fortemente dall’esterno, importando quasi tutto il necessario, in particolare alimenti e carburante. Tale struttura spiega perché l’aumento dei prezzi dei generi alimentari e del combustibile sia stato uno dei temi centrali della campagna elettorale. Non si tratta semplicemente di una questione sociale interna, ma della manifestazione concreta della vulnerabilità di un micro-Stato inserito in catene logistiche lunghe, dipendente dall’importazione di beni essenziali e fortemente esposto agli shock energetici internazionali.

Il sistema politico di Niue accentua il carattere locale e personale della competizione. L’Assemblea conta 20 membri: 14 rappresentanti dei villaggi e 6 eletti su base nazionale attraverso il Common Roll. Non esistono veri partiti politici strutturati, e il primo ministro non viene scelto direttamente dagli elettori, ma dai membri dell’Assemblea dopo le elezioni. Questo significa che il voto del 2 maggio ha definito prima di tutto gli equilibri interni del Parlamento, mentre la conferma di Tagelagi è stata il risultato di una trattativa politica successiva e di un voto segreto tra i deputati.

I risultati hanno mostrato una preferenza per la stabilità, ma non un consenso plebiscitario. La maggior parte degli uscenti è stata riconfermata, ma Tagelagi ha conservato il seggio di Alofi South per un solo voto, ottenendo 111 voti contro i 110 della sfidante Alana Fiafia Richmond Rex. Il primo ministro uscente è dunque rimasto in sella, ma il suo mandato nasce con una base parlamentare fragile e con un segnale evidente di polarizzazione interna. A tal proposito, Pacific Media Network ha sottolineato come il nuovo Parlamento sia diviso quasi a metà, e come la sfida principale del governo sarà trasformare una vittoria numerica minima in capacità di direzione politica.

Un altro elemento rilevante è la crescita della rappresentanza femminile. Le elezioni hanno portato sette donne nell’Assemblea su 20 membri, pari al 35% dei seggi, il livello più alto nella storia politica di Niue. In un sistema così piccolo, dove i rapporti personali, familiari e comunitari hanno un peso molto forte, questo dato segnala un cambiamento reale nella composizione della classe dirigente. La conferma di Tagelagi convive dunque con un rinnovamento parziale del Parlamento, soprattutto sul piano della rappresentanza di genere e dell’ingresso di nuove figure nei seggi nazionali e in alcuni villaggi.

La continuità di Tagelagi va letta anche nel contesto dei rapporti con la Nuova Zelanda. Nel novembre 2025, il primo ministro neozelandese Christopher Luxon e Tagelagi hanno firmato una Dichiarazione politica volta a rafforzare il partenariato bilaterale e a istituzionalizzare un incontro annuale tra i leader dei due governi. Wellington ha presentato il documento come una riaffermazione della libera associazione e delle responsabilità reciproche, includendo tra i temi discussi sicurezza nazionale, difesa, clima, economia, governance e regionalismo pacifico.

Questa iniziativa assume un significato più ampio se collocata nel quadro della competizione strategica nel Pacifico: Niue non intende recidere il legame con la Nuova Zelanda, ma cerca di ampliare i propri margini diplomatici. Tagelagi ha più volte insistito sul desiderio dei niueani di “plasmare il proprio destino” pur mantenendo una partnership stabile con Wellington. Nel 2024, in occasione del cinquantesimo anniversario dell’autogoverno, aveva anche richiamato la necessità di una maggiore presenza nei consessi internazionali, lamentando l’esclusione di Niue dal vertice dei capi di governo del Commonwealth svoltosi a Samoa.

È in questo spazio di autonomia crescente che si inseriscono i rapporti con la Cina. Niue ha sviluppato una relazione sempre più visibile con Pechino, fondata su cooperazione infrastrutturale, clima, economia blu, turismo, telecomunicazioni e scambi culturali. Nel maggio 2025, in particolare, Tagelagi ha guidato una delegazione in Cina per partecipare al terzo incontro dei ministri degli Esteri Cina-Paesi insulari del Pacifico a Xiamen, presentando la cooperazione con Pechino come uno strumento per rafforzare sviluppo sostenibile, resilienza infrastrutturale e connessione regionale.

Dal punto di vista cinese, Niue è un esempio utile della diplomazia verso i piccoli Stati insulari: Pechino insiste sul principio dell’uguaglianza tra Paesi grandi e piccoli, sulla non interferenza e sul rispetto della sovranità. Nel comunicato del Ministero degli Esteri cinese relativo all’incontro tra Wang Yi e Tagelagi del 28 maggio dello scorso anno, la Cina ha ricordato che le relazioni diplomatiche bilaterali hanno prodotto “progressi significativi” e che nel 2018 è stato stabilito un partenariato strategico globale basato su rispetto reciproco e sviluppo comune. Tagelagi, da parte sua, ha ribadito il sostegno alla politica di una sola Cina e alla cooperazione di alta qualità nell’ambito della Belt and Road Initiative.

Ciò non significa che Niue sia semplicemente entrata nell’orbita cinese. La sua politica estera appare piuttosto orientata a massimizzare benefici e riconoscimento internazionale, mantenendo il rapporto costituzionale con la Nuova Zelanda e, allo stesso tempo, diversificando i partner.

La rielezione di Tagelagi, quindi, non è soltanto un fatto di politica interna. Essa conferma la linea di un leader che ha cercato di muoversi tra continuità costituzionale con Wellington, ampliamento della soggettività internazionale di Niue e cooperazione pragmatica con la Cina. Il voto del 2 maggio ha premiato questa impostazione, ma lo ha fatto senza consegnargli un mandato comodo. L’esecutivo dovrà affrontare una crisi del costo della vita, la pressione sui servizi pubblici, la dipendenza energetica, la questione demografica e la necessità di rafforzare la resilienza climatica.

La “roccia della Polinesia” resta dunque un piccolo attore, ma non un attore irrilevante. Nel Pacifico contemporaneo, anche Stati con poche migliaia di abitanti diventano nodi politici di una competizione più ampia: tra autonomia locale e vincoli storici, tra partenariati tradizionali e nuove offerte di cooperazione, tra sicurezza occidentale e diplomazia cinese, tra sopravvivenza climatica e riconoscimento internazionale. La conferma di Dalton Tagelagi indica che Niue continuerà, almeno per ora, su questa linea di equilibrio: saldamente legata alla Nuova Zelanda, ma sempre più determinata a far valere una propria voce nel Pacifico multipolare.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog