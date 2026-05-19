Putin effettuerà una visita di Stato in Cina nel mezzo di una nuova ondata di visite diplomatiche nel Paese

La prossima visita di Stato di Vladimir Putin in Cina si inserisce in una nuova fase di intensa diplomazia a Pechino, confermando il ruolo della Cina come fonte di stabilità, crescita e opportunità in un contesto internazionale sempre più incerto.

di Shen Sheng e Su Yaxuan (Global Times) – 16 maggio 2025

Su invito del presidente Xi Jinping, il presidente russo Vladimir Putin effettuerà una visita di Stato in Cina dal 19 al 20 maggio, ha annunciato sabato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, secondo il sito ufficiale del ministero degli Esteri cinese. L’annuncio è arrivato poco dopo la dichiarazione del Cremlino nello stesso giorno.

Gli osservatori hanno usato una metafora: il mondo si sta ora “calibrando” sull’ora di Pechino, notando che dalla fine dello scorso dicembre, quando il presidente francese Emmanuel Macron ha aperto la strada, i leader occidentali hanno visitato la Cina in rapida successione, creando una grande ondata di diplomazia ad alto livello. Ora, la visita di alto profilo recentemente conclusa del presidente statunitense Donald Trump ha innescato un’altra nuova ondata, con l’imminente visita del presidente russo Vladimir Putin e la visita, secondo quanto riferito, del primo ministro pakistano Shehbaz Sharif.

Zhang Hong, ricercatore presso l’Istituto di Studi Russi, dell’Europa Orientale e dell’Asia Centrale dell’Accademia Cinese delle Scienze Sociali, ha dichiarato al Global Times che, nel mezzo della crescente incertezza globale, la Cina sta diventando una delle più importanti fonti di stabilità e certezza per la comunità internazionale. Sia tra i Paesi del Sud Globale sia tra le grandi potenze tradizionali, sempre più Paesi riconoscono sempre più che “impegnarsi con la Cina significa abbracciare opportunità, stabilità e crescita”.

Secondo la dichiarazione russa, la tempistica della visita di Putin è stata evidenziata fin dall’inizio: “La visita del presidente russo è programmata in concomitanza con il 25° anniversario del Trattato di Buon Vicinato e Cooperazione Amichevole, che funge da base per le relazioni interstatali”.

Con il partenariato strategico globale di coordinamento Cina-Russia per una nuova era, Cina e Russia hanno numerose esigenze di cooperazione pratica. Questa visita di Putin in Cina agisce come un acceleratore per lo sviluppo delle relazioni Cina-Russia, svolgendo un ruolo di facilitazione nell’avanzamento costante dei legami bilaterali, ha affermato Zhang.

Secondo il Cremlino, dopo i colloqui sarà firmata una dichiarazione congiunta, insieme a una serie di accordi bilaterali intergovernativi, interdipartimentali e di altro tipo.

Ciò indica che la visita include chiaramente un’agenda pratica di cooperazione intergovernativa, ha affermato Zhang, osservando inoltre che una caratteristica chiave delle relazioni Cina-Russia è la combinazione tra la guida strategica dei capi di Stato e l’attuazione attraverso i sistemi di governo. Mentre i leader definiscono la direzione generale, un grande volume di cooperazione viene realizzato attraverso il coordinamento dall’alto verso il basso a vari livelli governativi e tra le imprese.

La dichiarazione diffusa dal Cremlino ha menzionato anche la “cooperazione commerciale ed economica”. Zhang ha osservato che tra i settori chiave dovrebbero figurare una cooperazione energetica più profonda, come forniture a lungo termine di petrolio e gas, regolamenti nel settore energetico e coordinamento infrastrutturale, nonché la cooperazione sulle rotte artiche e sulla logistica eurasiatica, riguardante trasporti, porti e catene di approvvigionamento.

Ha aggiunto che anche la cooperazione tecnologica avanzata e industriale in settori come aerospazio, intelligenza artificiale, economia digitale, sostituzione dei chip e manifattura, insieme al commercio agricolo e cerealicolo e a un ulteriore allineamento tra la Belt and Road Initiative e l’Unione Economica Eurasiatica, costituiranno aree chiave di attenzione.

Parlando in una precedente conferenza stampa all’inizio di maggio, Putin ha descritto la cooperazione tra Stati come Cina e Russia come “senza dubbio un fattore di deterrenza e stabilità” negli affari globali, ha riferito l’agenzia di stampa Xinhua il 10 maggio. Ha osservato che la Cina è il principale partner commerciale ed economico della Russia, aggiungendo che la diversificazione del commercio bilaterale continua attraverso le industrie ad alta tecnologia, il che è molto importante.

La dichiarazione del Cremlino ha menzionato anche il lancio degli Anni Cina-Russia dell’Istruzione (2026-2027), e il fatto che i due leader parteciperanno alla cerimonia di apertura. “Ciò segnala non soltanto una cooperazione nel campo dell’istruzione, ma riflette anche il fatto che le relazioni Cina-Russia si stanno ulteriormente estendendo oltre la cooperazione tradizionale politica, di sicurezza ed energetica verso una connessione strategica di lungo periodo a livello sociale, culturale e giovanile”, ha affermato Zhang.

La cooperazione nel campo dell’istruzione ha cicli lunghi e un impatto duraturo. Una volta che gli scambi giovanili, la formazione congiunta, l’insegnamento linguistico e la cooperazione nella ricerca raggiungono una certa scala, i loro effetti possono durare per decenni. “Questo dimostra che entrambe le parti non sono concentrate soltanto sull’attuale situazione internazionale, ma stanno anche gettando le basi sociali per la prossima generazione delle relazioni Cina-Russia”, ha affermato l’esperto.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog