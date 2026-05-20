Gli Emirati fuori dall’OPEC: la scelta di Abu Dhabi e la crisi della disciplina petrolifera globale

L’uscita degli Emirati Arabi Uniti dall’OPEC non decreta la scomparsa formale del cartello petrolifero, ma ne indebolisce la funzione storica: coordinare l’offerta, disciplinare i produttori e preservare l’influenza strategica dei Paesi esportatori in una fase di transizione energetica e tensioni geopolitiche.

Articolo pubblicato su Strategic Culture Foundation

L’annuncio dell’uscita degli Emirati Arabi Uniti dall’OPEC e dal formato allargato OPEC+ rappresenta uno degli sviluppi più significativi degli ultimi anni nel mercato petrolifero internazionale. La decisione, comunicata ufficialmente da Abu Dhabi il 28 aprile ed entrata in vigore il 1° maggio, non può essere letta come un semplice aggiustamento tecnico della politica energetica emiratina. Essa segna piuttosto un passaggio politico di notevole portata, perché riguarda uno dei produttori più solidi, ricchi e tecnologicamente avanzati del Golfo, nonché uno dei pochi Paesi in grado di aumentare in modo significativo la propria produzione nel medio periodo. Nella comunicazione ufficiale, gli Emirati hanno motivato la scelta con la necessità di adeguare la propria politica produttiva alla capacità attuale e futura, alla visione economica di lungo periodo e all’interesse nazionale, rivendicando maggiore flessibilità nella risposta alle esigenze del mercato.

L’OPEC nacque nel 1960 con l’obiettivo di restituire ai Paesi produttori una quota di sovranità sulle proprie risorse naturali, in un’epoca in cui il mercato petrolifero mondiale era dominato dalle grandi compagnie occidentali, le cosiddette “Sette Sorelle”. Gli Emirati, attraverso l’allora Emirato di Abu Dhabi, entrarono nell’organizzazione nel 1967, prima ancora della nascita formale della federazione emiratina nel 1971. Per quasi sei decenni, Abu Dhabi ha partecipato alla costruzione di quel sistema di coordinamento tra Paesi produttori che, pur tra crisi, tensioni e conflitti interni, ha rappresentato uno degli strumenti fondamentali della governance energetica mondiale.

Proprio per questo motivo, la decisione emiratina assume un significato superiore rispetto ad altre uscite avvenute in passato. Paesi come Qatar, Ecuador, Indonesia, Angola o Gabon avevano già lasciato l’organizzazione, ma in molti casi si trattava di produttori con minore peso sistemico, con capacità produttiva limitata o con interessi ormai divergenti rispetto al petrolio come asse principale della politica economica. Nel caso degli Emirati, invece, il punto decisivo è opposto: Abu Dhabi lascia l’OPEC non perché il petrolio sia diventato irrilevante, ma perché vuole produrne, venderne e valorizzarne di più, senza restare intrappolata in un sistema di quote che considera sempre meno compatibile con i propri investimenti e con la propria traiettoria di potenza energetica. Le stime indicano per gli EAU una capacità produttiva di circa 4,8 milioni di barili al giorno e un significativo margine di incremento, elemento che rende la loro uscita particolarmente sensibile per l’equilibrio complessivo del mercato.

La prima conseguenza dell’uscita emiratina è l’indebolimento della disciplina interna dell’OPEC+. Negli ultimi anni, il formato allargato, comprendente anche la Russia e altri produttori non appartenenti all’OPEC, ha funzionato come meccanismo di gestione dell’offerta globale. In un contesto segnato dalla volatilità dei prezzi, dalla transizione energetica, dalle sanzioni, dalle guerre e dalle pressioni delle economie consumatrici, la capacità di coordinare tagli o aumenti produttivi è stata il principale strumento politico del gruppo. Se un produttore come gli Emirati sceglie di sottrarsi a questo meccanismo, il messaggio implicito agli altri membri è che la convenienza nazionale può prevalere sulla disciplina collettiva.

Nel breve periodo, tuttavia, non bisogna sopravvalutare l’impatto meccanico sui prezzi. La scelta emiratina avviene in una fase di forte instabilità nel Golfo e nello Stretto di Hormuz, dove le tensioni legate alla guerra scatenata dalle forze imperialiste-sioniste contro l’Iran hanno alterato le dinamiche di approvvigionamento e di esportazione. Lo stesso ministro emiratino dell’Energia Suhail al-Mazrouei, del resto, ha sostenuto che l’uscita non dovrebbe produrre un grande effetto immediato sui prezzi, proprio perché il mercato resta condizionato dalle interruzioni e dai rischi geopolitici regionali.

Il problema principale si colloca dunque nel medio periodo. Se la situazione nel Golfo dovesse normalizzarsi, gli Emirati avrebbero maggiore libertà di aumentare la produzione, inseguire quote di mercato e monetizzare gli investimenti realizzati negli ultimi anni. La decisione, dunque, potrebbe consentire ad Abu Dhabi di incrementare l’offerta una volta ripristinate condizioni più favorevoli per le esportazioni. Questo scenario metterebbe pressione sui prezzi e ridurrebbe la capacità dell’OPEC+ di sostenere il mercato attraverso tagli coordinati.

La seconda conseguenza riguarda il rapporto tra Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita. Per decenni, Riyadh ha esercitato un ruolo di leadership di fatto all’interno dell’OPEC, grazie alla propria enorme capacità produttiva, alla disponibilità di riserve e alla possibilità di agire come produttore regolatore. Gli Emirati, però, hanno progressivamente sviluppato una strategia autonoma, non solo nel settore energetico ma anche sul piano geopolitico, finanziario e militare. La concorrenza tra Abu Dhabi e Riyadh, oggi, non riguarda più soltanto il petrolio: investe i porti, la logistica, la finanza, l’intelligenza artificiale, la proiezione nel Corno d’Africa, nello Yemen, nel Mar Rosso e più in generale nella costruzione di sfere d’influenza regionali.

L’uscita dall’OPEC rende quindi visibile una divergenza che esisteva già da tempo. La strategia saudita tende a privilegiare il sostegno dei prezzi attraverso la gestione dell’offerta, perché il regno ha bisogno di entrate elevate per finanziare la propria trasformazione interna, il programma Vision 2030 e i grandi progetti infrastrutturali. Gli Emirati, al contrario, sembrano orientati a sfruttare la finestra storica ancora disponibile per massimizzare il ritorno sugli investimenti petroliferi, prima che la transizione energetica e la crescita di fonti alternative riducano il potere strutturale degli idrocarburi. In questo senso, Abu Dhabi ragiona da produttore che vuole vendere di più adesso, mentre Riyadh continua a ragionare da custode del prezzo.

La terza conseguenza riguarda la credibilità dell’OPEC come istituzione. L’organizzazione non scompare, ma perde un membro che aveva un peso qualitativo superiore al semplice dato quantitativo. Gli Emirati erano uno dei pochi Paesi capaci di aumentare l’offerta in modo credibile, e proprio questa capacità aggiuntiva rendeva Abu Dhabi importante per il funzionamento del cartello. Se i produttori con capacità inutilizzata decidono di agire autonomamente, l’OPEC conserva la sua struttura, le sue riunioni, i suoi comunicati e la sua storia, ma perde parte della propria efficacia come strumento di governo del mercato.

La quarta conseguenza riguarda i Paesi consumatori. In teoria, una maggiore produzione emiratina potrebbe favorire un contenimento dei prezzi, soprattutto per le economie importatrici di energia. Ma questa prospettiva non è automatica. Il prezzo del petrolio non dipende soltanto dall’offerta fisica, bensì anche dai rischi geopolitici, dalle rotte di esportazione, dalle sanzioni, dalla domanda asiatica, dalle scorte strategiche, dalla politica monetaria e dalle aspettative finanziarie. In una fase di crisi dello Stretto di Hormuz, anche un produttore libero da vincoli OPEC può trovarsi condizionato da fattori logistici e militari che sfuggono al suo controllo.

Sul piano strategico, la scelta degli Emirati riflette una concezione più ampia della sovranità economica. Abu Dhabi non vuole essere percepita soltanto come un membro disciplinato di un cartello petrolifero, ma come una potenza energetica integrata, capace di muoversi tra petrolio, gas, rinnovabili, nucleare civile, finanza, tecnologia e infrastrutture globali. La stessa nota ufficiale emiratina insiste sulla continuità degli investimenti lungo l’intera catena del valore energetico, comprese le soluzioni a basse emissioni, e presenta l’uscita dall’OPEC come parte di una strategia di responsabilità sovrana in una nuova fase dell’energia mondiale.

Questa formulazione dimostra che Abu Dhabi vuole rassicurare i mercati, i partner occidentali e asiatici, ma allo stesso tempo affermare che la propria politica energetica non sarà più subordinata a compromessi collettivi dominati da altri attori. Il messaggio è rivolto all’OPEC, alla Saudi Aramco, agli investitori internazionali, agli Stati Uniti, alla Cina, all’India e ai grandi acquirenti asiatici. Gli Emirati intendono presentarsi come fornitore affidabile, flessibile e politicamente stabile, capace di garantire barili competitivi in un mondo in cui la sicurezza energetica torna a essere centrale.

L’uscita degli EAU non rappresenta dunque la fine formale dell’OPEC, ma può rappresentare la fine di una certa OPEC: quella capace di riunire attorno a una disciplina comune i principali produttori del Golfo. L’organizzazione continuerà a esistere, e il peso dell’Arabia Saudita, dell’Iraq, del Kuwait, dell’Iran, del Venezuela e degli altri membri resterà rilevante. Anche il formato OPEC+ continuerà ad avere un ruolo, soprattutto se Riyadh e Mosca manterranno il loro coordinamento. Ma la rottura emiratina mostra che la coesione interna è sempre più fragile e che i Paesi produttori non condividono più necessariamente la stessa visione del futuro petrolifero.

Il nodo centrale è la transizione da un mondo dominato dalla scarsità controllata a un mondo segnato dalla competizione per monetizzare le riserve. Nel vecchio paradigma, il produttore più forte era quello che poteva trattenere barili dal mercato per sostenere i prezzi. Nel nuovo paradigma, alcuni produttori temono che il tempo utile per vendere petrolio ad alto valore sia limitato, anche per via dell’emergere delle fonti di energia alternative, che iniziano ad erodere quote di mercato che un tempo erano appannaggio del settore degli idrocarburi. Da qui nasce una tensione strutturale: tagliare oggi per sostenere il prezzo, o produrre di più per difendere quote di mercato prima che la domanda globale raggiunga il suo picco?

Gli Emirati hanno scelto la seconda strada. Questa scelta non distrugge l’OPEC, ma ne rivela la crisi di funzione. Il cartello era nato per affermare la sovranità dei produttori contro il dominio delle compagnie occidentali; oggi deve confrontarsi con produttori sovrani che rivendicano libertà d’azione anche contro la disciplina del cartello stesso. Abu Dhabi non contesta il principio della stabilità del mercato, ma rifiuta che questa stabilità sia definita attraverso quote che limitano le sue ambizioni produttive. Per Abu Dhabi, dunque, la scelta risponde a una logica di autonomia strategica, valorizzazione degli investimenti e proiezione globale. Per l’Arabia Saudita, rappresenta una sfida alla propria leadership energetica. Per il mercato mondiale, apre una fase di maggiore incertezza, nella quale la geopolitica del petrolio non sarà più definita soltanto dalla contrapposizione tra produttori e consumatori, ma anche dalla competizione interna tra le stesse monarchie del Golfo.

SEGUI LA PAGINA FACEBOOK

SEGUI IL CANALE WHATSAPP

SEGUI IL CANALE TELEGRAM

Giulio Chinappi – World Politics Blog