Le Bahamas confermano Philip Davis: la supermaggioranza del PLP tra stabilità interna e proiezione internazionale

La vittoria del Progressive Liberal Party consolida Philip Davis al potere e interrompe la lunga alternanza a mandato unico. Ma il nuovo governo dovrà trasformare una maggioranza schiacciante in risposte concrete su costo della vita, sicurezza, immigrazione, clima e sovranità economica.

Le elezioni generali del 12 maggio alle Bahamas hanno consegnato a Philip “Brave” Davis un risultato di portata storica. Il Progressive Liberal Party (PLP), infatti, non si è limitato a conservare il governo, ma ha ottenuto una nuova supermaggioranza parlamentare, probabilmente con 33 seggi conquistati sui 41 disponibili, contro gli 8 del Free National Movement (FNM). Si tratta di un dato politicamente enorme in un sistema Westminster maggioritario, dove anche oscillazioni relativamente contenute nel voto popolare possono tradursi in rapporti di forza parlamentari travolgenti. La vittoria consente a Davis di diventare il primo leader bahamense rieletto per un secondo mandato consecutivo in quasi trent’anni, interrompendo una dinamica che, dal 1997, aveva visto gli elettori punire regolarmente il partito di governo al termine del primo mandato.

La scelta di anticipare le elezioni, formalmente motivata dall’esigenza di evitare la sovrapposizione con la stagione degli uragani, si è rivelata politicamente efficace. Davis ha colto un momento nel quale l’opposizione appariva frammentata, il PLP poteva rivendicare la stabilizzazione post-pandemica dell’economia e il governo disponeva ancora dell’iniziativa politica. Il voto non era previsto fino a ottobre, ma l’anticipo ha permesso al primo ministro di trasformare la competizione elettorale in un referendum sulla continuità, prima che eventuali shock climatici, sociali o finanziari potessero modificare l’umore del paese.

Il significato interno del risultato va letto su due piani. Il primo è quello della stabilità. In un arcipelago esposto a vulnerabilità strutturali profonde, dalla dipendenza dal turismo all’aumento dei costi abitativi, dalla pressione migratoria alle catastrofi naturali, la continuità di governo offre al PLP la possibilità di programmare senza l’incertezza di una maggioranza fragile. Il secondo piano, tuttavia, è quello della responsabilità. Una supermaggioranza non lascia al governo la possibilità di attribuire eventuali fallimenti all’ostruzionismo dell’opposizione. Davis esce quindi rafforzato, ma proprio per questo sarà giudicato sulla capacità di trasformare il mandato parlamentare in risultati misurabili.

La campagna elettorale, del resto, ha mostrato che il consenso al PLP non cancella le tensioni sociali. Le preoccupazioni principali degli elettori hanno riguardato costo della vita, sanità pubblica, criminalità, immigrazione, salari stagnanti e accesso alla casa. La decisione del governo di rimuovere l’IVA sui generi alimentari non preparati è stata presentata come una misura di sollievo per le famiglie, ma l’opposizione l’ha giudicata insufficiente. Ance il tema dell’accessibilità abitativa è rimasto centrale nonostante gli interventi dei governi recenti, mentre il Fondo Monetario Internazionale ha osservato che, pur in presenza di una ripresa solida, restano margini per maggiori interventi pubblici sull’housing.

La riconferma di Davis avviene infatti dentro una congiuntura economica ambivalente. Il Fondo Monetario Internazionale ha rilevato che l’economia bahamense si è rafforzata negli ultimi anni grazie al turismo, con una crescita reale del PIL del 3,4% nel 2024 e una previsione intorno al 2,8% per il 2025, sostenuta da costruzioni e turismo crocieristico. Allo stesso tempo, il debito pubblico centrale resta elevato, intorno al 74% del PIL, e la crescita dovrebbe rallentare verso il potenziale stimato dell’1,5% nel medio periodo. Il governo, dunque, eredita una ripresa reale ma non autosufficiente: il turismo garantisce entrate e occupazione, ma non risolve da solo disuguaglianze, vulnerabilità climatica, costo dell’energia e concentrazione territoriale delle opportunità.

È qui che la supermaggioranza può diventare uno strumento decisivo. Davis ha insistito, anche prima del voto, sulla necessità di andare “oltre la cartolina” turistica delle Bahamas, presentando il paese come piattaforma per investimenti, private wealth, economia digitale, infrastrutture, energia e blue economy. Nel suo intervento al Bahamas Business and Investment Forum del febbraio 2026, il primo ministro ha parlato di un paese che punta a essere base stabile per capitali globali, centro per l’impresa digitale e sede credibile per investimenti legati alla resilienza climatica. Ha inoltre richiamato la riforma energetica, gli investimenti nelle Family Islands, la modernizzazione di porti, aeroporti e servizi digitali, oltre alla volontà di attrarre progetti turistici più sofisticati, eco-compatibili e diffusi sul territorio.

Sul piano interno, questo programma può consentire al PLP di consolidare un nuovo blocco sociale: non soltanto lavoratori del turismo e settore pubblico, ma anche piccola imprenditoria, professionisti, investitori locali, giovani qualificati e comunità delle isole periferiche. Tuttavia, il rischio è che la retorica della modernizzazione si traduca soprattutto in attrazione di capitali esteri senza sufficiente redistribuzione interna. Il successo del secondo mandato dipenderà dalla capacità di collegare investimenti, formazione, salari e accesso alla proprietà, evitando che le Bahamas diventino semplicemente un hub finanziario e turistico più sofisticato ma socialmente polarizzato.

La politica estera sarà una dimensione centrale di questa partita. Le Bahamas sono un piccolo Stato insulare, ma la loro posizione geografica, a meno di 100 chilometri dalla Florida, attribuisce al paese un peso strategico superiore alla sua dimensione demografica. Il rapporto con gli Stati Uniti resta inevitabile: sicurezza marittima, traffici, migrazione, cooperazione giudiziaria, turismo e finanza collegano Nassau a Washington in modo strutturale. La pressione statunitense sul tema migratorio, soprattutto nel contesto della crisi haitiana e della linea più dura dell’amministrazione Trump, ha già inciso sull’agenda bahamense. Nel dicembre 2025, Davis ha annunciato norme più severe contro il traffico di migranti, spiegando che le Bahamas non sarebbero diventate una piattaforma per l’immigrazione illegale verso gli Stati Uniti e richiamando la cooperazione operativa con Washington.

Da un lato, dunque, il governo deve proteggere la sovranità territoriale e rispondere alle inquietudini interne sull’immigrazione irregolare. Dall’altro, la centralità del tema haitiano rischia di alimentare derive xenofobe, già presenti in parte del discorso politico regionale. Il PLP ha sconfitto un’opposizione che aveva cercato di spingere maggiormente su sicurezza, immigrazione e sovranità, ma non potrà ignorare tali questioni. La sfida di Davis sarà mantenere una linea ferma sul contrasto alle reti criminali senza trasformare la vulnerabilità dei migranti in capro espiatorio sociale.

Accanto agli Stati Uniti, cresce anche il rilievo della Cina. Pechino ha congratulato Davis per la rielezione, definendo le Bahamas un importante partner di cooperazione nei Caraibi e dichiarandosi pronta ad approfondire fiducia politica e cooperazione in vari settori. Questo passaggio conferma una tendenza più ampia: i piccoli Stati caraibici cercano margini di manovra in un sistema internazionale multipolare, utilizzando relazioni con Cina, Stati Uniti, Unione Europea e istituzioni multilaterali per finanziare infrastrutture, resilienza climatica e diversificazione economica.

La conferma del PLP rafforza anche il ruolo delle Bahamas nella diplomazia climatica caraibica. Per un arcipelago esposto all’innalzamento del livello del mare, uragani, erosione costiera e shock turistici, il cambiamento climatico non è un tema ambientale separato dalla politica estera, ma una questione di sicurezza nazionale. Davis ha già cercato di presentare le Bahamas come laboratorio della blue economy, della finanza climatica e dei progetti legati al carbonio blu, valorizzando mangrovie, praterie marine e soluzioni basate sulla natura. Questa impostazione consente al paese di chiedere risorse e riforme finanziarie internazionali non come concessione caritatevole, ma come riconoscimento di un debito climatico contratto dalle economie industrializzate verso gli Stati insulari.

La supermaggioranza del PLP, quindi, non va interpretata come semplice trionfo elettorale. È un mandato di stabilizzazione in un paese che vuole presentarsi come democrazia affidabile, piattaforma finanziaria regolata, hub turistico avanzato e voce dei piccoli Stati insulari nella diplomazia climatica. Ma è anche un mandato esigente, perché il consenso ottenuto da Davis poggia su una promessa molto concreta: rendere la crescita visibile nella vita quotidiana dei cittadini. Se il governo riuscirà a ridurre la pressione sulle famiglie, migliorare l’accesso alla casa, rafforzare sicurezza e sanità, distribuire opportunità oltre New Providence e usare la politica estera per attrarre risorse senza perdere autonomia, la vittoria del 12 maggio potrà segnare l’inizio di una nuova fase per le Bahamas. In caso contrario, la stessa supermaggioranza che oggi appare come prova di forza rischierà di trasformarsi, alla prossima crisi, nel simbolo di un potere che aveva tutti gli strumenti per agire e non li ha usati fino in fondo.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog