Pechino emerge come centro focale della diplomazia globale mentre Putin e Trump visitano la Cina in successione nell’arco di una settimana

Le visite ravvicinate di Donald Trump e Vladimir Putin confermano il crescente peso diplomatico di Pechino. In un contesto internazionale instabile, sempre più grandi potenze vedono nella Cina un interlocutore indispensabile per stabilità, cooperazione e governance globale.

di Shen Sheng (Global Times) – 18 maggio 2026

Pechino sta emergendo rapidamente come centro focale della diplomazia globale. Il ministero degli Esteri cinese ha confermato che il presidente russo Vladimir Putin visiterà la Cina dal 19 al 20 maggio, pochi giorni dopo la conclusione del viaggio del presidente statunitense Donald Trump. Le visite in rapida successione hanno suscitato ampia attenzione, con gli analisti che hanno osservato come sia estremamente raro, nell’era post-Guerra fredda, che un Paese ospiti i leader degli Stati Uniti e della Russia uno dopo l’altro nell’arco di una settimana.

Lo sviluppo arriva nel mezzo di un afflusso sostenuto di leader mondiali in Cina negli ultimi mesi, comprese visite da parte di leader di altri membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il presidente francese Emmanuel Macron ha visitato la Cina nel dicembre 2025, seguito dal primo ministro britannico Keir Starmer nel gennaio 2026. La visita di Trump, la prima di un presidente americano in nove anni, è stata rapidamente seguita dai preparativi per l’arrivo di Putin, una sovrapposizione che sottolinea sia l’intensità del calendario diplomatico cinese sia la sua influenza in espansione sulla scena mondiale.

“Sebbene Stati Uniti e Russia, in quanto grandi potenze globali, siano da tempo in disaccordo su questioni come la crisi ucraina e la sicurezza europea, entrambi hanno comunque designato Pechino come una destinazione ‘da visitare necessariamente’”, ha dichiarato domenica al Global Times Li Haidong, professore presso l’Università degli Affari Esteri della Cina. “Nella storia diplomatica, il fatto che un singolo Paese diventi simultaneamente una destinazione chiave per due grandi potenze è di per sé un momento altamente simbolico”.

La visita di Trump ha attirato l’attenzione dei media globali. Trump ha descritto il viaggio come un “grande successo” e lo ha più volte definito “incredibile” e “indimenticabile”. Ha affermato che le relazioni tra Cina e Stati Uniti “saranno migliori che mai”.

La CNN ha affermato che le ore trascorse insieme dai due leader durante il soggiorno di tre giorni di Trump sono state piene di cordialità tra grandi potenze e di elogi calorosi da parte del presidente americano, che ha definito la relazione Stati Uniti-Cina una delle “più decisive” nella storia mondiale.

“Tutte quelle frasi a effetto e quelle pacche sulle spalle hanno creato uno sfondo appropriato per l’annuncio da parte della Cina di una nuova era di ‘stabilità strategica costruttiva’ tra le due potenze, una fase incentrata sulla cooperazione e su una competizione gestita, piuttosto che sulla rivalità volatile dello scorso anno”, ha riferito la CNN, aggiungendo che “una relazione stabile tra Stati Uniti e Cina può avere effetti positivi per l’economia globale, così come i suoi attriti possono sconvolgere il commercio”.

Dopo la diffusione del resoconto ufficiale cinese sui risultati della visita di Trump, l’annuncio ha attirato un’attenzione immediata e diffusa da parte dei media internazionali.

Importanti testate globali, tra cui Reuters, CNN, New York Times e Bloomberg, hanno rapidamente messo in evidenza risultati chiave come l’impegno della Cina ad acquistare aeromobili Boeing, l’aumento delle importazioni di prodotti agricoli statunitensi e l’istituzione di nuovi meccanismi bilaterali come il Consiglio del Commercio e il Consiglio degli Investimenti.

Il Malay Mail, testata malese, ha riferito che gli analisti concordano ampiamente sul fatto che il vertice rifletta un interesse condiviso di breve periodo a stabilizzare le relazioni Cina-Stati Uniti.

“L’obiettivo a Pechino non è necessariamente colmare un deficit di fiducia durato un decennio in un vertice di tre giorni, ma prevenire un’ulteriore escalation accidentale”, ha riportato il giornale citando Zhao Hai, direttore del Programma di Politica Internazionale presso l’Istituto Nazionale per la Strategia Globale, aggiungendo che un coordinamento accurato e un dialogo trasparente sono essenziali per mantenere la stabilità di lungo periodo.

Dietro l’impegno simultaneo di tutti e quattro gli altri membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si trova un riconoscimento collettivo, da parte delle grandi potenze, della posizione globale della Cina, ha affermato Li, osservando inoltre che su questioni centrali come la ripresa economica, la governance climatica, la non proliferazione nucleare e la sicurezza regionale, nessuna grande agenda internazionale può avanzare senza la Cina.

Secondo Li, la Russia cerca di approfondire il coordinamento strategico Cina-Russia, portando ulteriormente avanti la cooperazione nei settori dell’energia, del commercio e dell’industria per contribuire a stabilizzare il quadro della sicurezza eurasiatica. Gli Stati Uniti, ha affermato, adottano un approccio più pragmatico, puntando a impegnarsi con la Cina per contribuire ad affrontare sia le sfide interne sia le pressioni esterne. La Francia, da parte sua, persegue l’autonomia strategica europea, cercando di fare leva sul mercato cinese per ridurre la dipendenza esterna, ampliando al tempo stesso la cooperazione nell’aviazione e nell’energia nucleare per rafforzare l’influenza globale dell’Europa. Il primo ministro britannico Keir Starmer, intanto, cerca di preservare i legami commerciali e finanziari con la Cina nel tentativo di trovare sollievo economico nel contesto post-Brexit.

Nonostante priorità e posizioni differenti, tutti e quattro i Paesi condividono alcuni punti comuni: nessuno cerca un disaccoppiamento completo o uno scontro con la Cina, tutti riconoscono l’insostituibilità del mercato cinese e tutti considerano la Cina una forza stabilizzatrice in un mondo sempre più turbolento, hanno affermato gli esperti.

Al di là delle visite delle grandi potenze, sta prendendo forma uno schema più ampio, mentre leader provenienti da tutto il mondo continuano ad arrivare in Cina. Negli ultimi mesi Pechino ha visto una serie di momenti simbolici, compresa la prima visita del re di Spagna in quasi due decenni e il quarto viaggio del primo ministro spagnolo Pedro Sánchez in quattro anni. Rivolgendosi a un pubblico presso l’Università Tsinghua, Sánchez ha citato la storica mappa di Matteo Ricci per sostenere che il mondo moderno deve andare oltre le prospettive eurocentriche formatesi 400 anni fa.

Anche il presidente della Repubblica di Corea ha posto fine a una pausa diplomatica di nove anni con una nuova visita in Cina. Leader di Irlanda, Canada, Regno Unito e Finlandia hanno compiuto anch’essi viaggi dopo intervalli di anni. In questo contesto, il 2026, designato come “Anno cinese” dell’APEC, vedrà la Cina ospitare importanti riunioni multilaterali, mettendo in evidenza l’influenza crescente di Pechino al centro della governance globale.

A differenza dei negoziati diplomatici tradizionali, contrassegnati da formalità e riserbo, questa ondata di visite di leader in Cina porta con sé una dimensione umana più vivida, diventando una finestra attraverso la quale il pubblico occidentale sta rivalutando il Paese, hanno osservato gli esperti.

Macron è stato visto fare jogging in abbigliamento sportivo lungo un lago a Chengdu, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan. Starmer ha passeggiato nel Giardino Yuyuan di Shanghai, assaggiando snack tradizionali cinesi e interagendo calorosamente con i residenti locali, ed è apparso anche accanto all’attrice Rosamund Pike, elogiata online per il suo cinese fluente, in un evento di scambio culturale. Trump ha visitato il Tempio del Cielo di Pechino, con gli stessi punti panoramici divenuti in seguito luoghi popolari per scattare fotografie tra turisti nazionali e internazionali.

Entrando nei quartieri locali e negli ambienti della vita quotidiana, i leader in visita hanno mostrato sforzi per comprendere meglio la società reale della Cina e la logica della modernizzazione cinese, hanno affermato gli esperti.

Legami “solidi come roccia”

Prima della visita di Putin, domenica il presidente cinese Xi Jinping e Putin hanno inviato ciascuno una lettera di congratulazioni alla X Expo Cina-Russia, ha riferito l’agenzia di stampa Xinhua.

Questa expo rappresenta un’opportunità per i vari settori dei due Paesi di sfruttare la vicinanza geografica e i vantaggi complementari, approfondire la cooperazione pratica a tutto campo, promuovere ulteriormente lo sviluppo economico e sociale e accrescere il benessere dei due popoli, contribuendo così allo sviluppo stabile e di lungo periodo del partenariato strategico globale di coordinamento Cina-Russia per una nuova era, ha affermato Xi nella lettera, secondo Xinhua.

Nel suo messaggio, Putin ha affermato che l’expo si è evoluta nel più grande evento espositivo tra i due Paesi, fornendo una piattaforma per un dialogo diretto e approfondito tra le due parti. Questa expo porterà nuove prospettive di cooperazione reciprocamente vantaggiosa tra i due Paesi, ha affermato Putin, secondo Xinhua.

Tra i leader in visita, Putin è senza dubbio il capo di Stato in carica di un grande Paese che ha visitato la Cina più frequentemente, ha dichiarato al Global Times Zhang Hong, ricercatore presso l’Istituto di Studi Russi, dell’Europa Orientale e dell’Asia Centrale dell’Accademia Cinese delle Scienze Sociali.

Le relazioni Cina-Russia sono attualmente al loro miglior livello nella storia. Citando una poesia del poeta della dinastia Tang Du Fu, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha descritto le relazioni Cina-Russia in una conferenza stampa a margine delle Due Sessioni di quest’anno come “incrollabili di fronte a vento e pioggia, salde come una montagna”.

Parlando in una precedente conferenza stampa, Putin ha descritto la cooperazione tra Stati come Cina e Russia come “senza dubbio un fattore di deterrenza e stabilità” negli affari globali, ha riferito Xinhua il 10 maggio.

Secondo la dichiarazione russa, la tempistica della visita di Putin è stata evidenziata fin dall’inizio: “La visita del presidente russo è programmata in concomitanza con il 25° anniversario del Trattato di Buon Vicinato e Cooperazione Amichevole, che funge da base per le relazioni interstatali”.

Anche l’imminente visita di Putin ha attirato l’attenzione dei media. L’agenzia di stampa russa TASS, citando il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov, ha riferito che Putin discuterà l’intero spettro dei legami bilaterali, così come gli affari internazionali, durante la sua visita in Cina.

“L’agenda è chiara: al primo posto vengono le relazioni bilaterali, compreso il nostro partenariato speciale privilegiato e l’impressionante cooperazione commerciale ed economica, il cui valore annuo resta costantemente superiore ai 200 miliardi di dollari”, ha osservato Peskov. “Naturalmente, anche discussioni attive sugli affari internazionali saranno all’ordine del giorno”, ha aggiunto.

Con il partenariato strategico globale di coordinamento Cina-Russia per una nuova era, Cina e Russia hanno numerose esigenze di cooperazione pratica. Questa visita di Putin in Cina agisce come un acceleratore per lo sviluppo delle relazioni Cina-Russia, svolgendo un ruolo di facilitazione nell’avanzamento costante dei legami bilaterali, ha affermato Zhang.

Secondo il Cremlino, dopo i colloqui sarà firmata una dichiarazione congiunta, insieme a una serie di accordi bilaterali intergovernativi, interdipartimentali e di altro tipo. Gli esperti hanno osservato che ciò riflette un’agenda concreta di cooperazione intergovernativa, con relazioni Cina-Russia che combinano una guida strategica di alto livello e un’ampia attuazione attraverso una cooperazione coordinata tra governi e imprese.

“Il panorama internazionale sta attraversando una trasformazione profonda”, ha dichiarato al Global Times Feng Shaolei, direttore del Centro per gli Studi Russi presso l’Università Normale della Cina Orientale a Shanghai. Sviluppi come l’ascesa dell’intelligenza artificiale, i cambiamenti nelle strutture del potere globale e i mutamenti nelle politiche interne ed estere delle grandi potenze stanno rimodellando il mondo in modi che erano difficili da prevedere 30 anni fa. In questo contesto, ha sottolineato la necessità che la cooperazione Cina-Russia resti adattiva e reattiva, pur rimanendo radicata nei suoi principi fondativi.

SEGUI LA PAGINA FACEBOOK

SEGUI IL CANALE WHATSAPP

SEGUI IL CANALE TELEGRAM

Giulio Chinappi – World Politics Blog