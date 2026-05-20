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Permangono differenze fondamentali tra i testi di Iran e Stati Uniti

DiGiulio Chinappi - World Politics Blog

Mag 20, 2026 #Iran, #USA

Secondo una fonte vicina alla squadra negoziale iraniana, restano differenze fondamentali tra Teheran e Washington, nonostante alcune modifiche nel nuovo testo statunitense. L’Iran ribadisce che non rinuncerà ai propri diritti né accetterà di legare la fine della guerra a concessioni nucleari.

Tasnim News – 18 maggio 2026

TEHERAN (Tasnim) – Nonostante alcune modifiche nel nuovo testo proposto dagli Stati Uniti, permangono ancora differenze fondamentali derivanti dalle richieste eccessive e dalla mancanza di realismo degli americani, ha dichiarato a Tasnim una fonte vicina alla squadra negoziale iraniana.

Parlando con l’agenzia di stampa Tasnim di un testo recentemente inviato a Teheran dagli Stati Uniti, la fonte ha affermato: “L’Iran non rinuncerà alle sue posizioni decisive e di principio sulla questione della fine della recente guerra statunitense-israeliana e della realizzazione dei diritti del popolo iraniano”.

La fonte ha aggiunto che i beni congelati dell’Iran devono essere restituiti al popolo iraniano in modo trasparente e definitivo, e che le promesse soltanto sulla carta non servono a nulla.

“Nonostante alcune promesse, vi è una divergenza di opinioni riguardo alla restituzione dei fondi congelati iraniani”, ha sottolineato la fonte.

La fonte informata ha inoltre evidenziato che l’Iran è molto serio nella propria determinazione a ottenere un risarcimento dalla parte americana per l’aggressione militare contro l’Iran, aggiungendo: “Tuttavia, la posizione americana, nonostante si parli di qualcosa chiamato Fondo per lo sviluppo e la ricostruzione, è lontana dalle richieste dell’Iran per quanto riguarda l’importo e alcune altre questioni”.

Per quanto riguarda la questione nucleare, la fonte ha affermato che le richieste degli americani in campo nucleare sono soltanto pretesti politici e sono contrarie ai diritti del popolo iraniano.

Nel frattempo, gli americani stanno ancora cercando di collegare i negoziati, che riguardano il modo di porre fine alla guerra, alla questione nucleare.

“È contrario alla logica e l’Iran non lo accetterà. Gli americani devono capire che l’Iran non accetterà di porre fine alla guerra in cambio di impegni nucleari”.

“Come ha già dichiarato in precedenza, l’Iran non ha avuto e non ha alcun piano per costruire armi nucleari, e tale affermazione sul programma nucleare iraniano è solo un pretesto e un inganno da parte degli americani. Anche questo punto è stato sottolineato nel nuovo testo”, ha concluso la fonte.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog

Di Giulio Chinappi - World Politics Blog

Giulio Chinappi è nato a Gaeta il 22 luglio 1989. Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureato presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza” di Roma, nell’indirizzo di Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale, e successivamente in Scienze della Popolazione e dello Sviluppo presso l’Université Libre de Bruxelles. Ha poi conseguito il diploma di insegnante TEFL presso la University of Toronto. Ha svolto numerose attività con diverse ONG in Europa e nel Mondo, occupandosi soprattutto di minori. Ha pubblicato numerosi articoli su diverse testate del web. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo libro, “Educazione e socializzzione dei bambini in Vietnam”, Paese nel quale risiede tuttora. Nel suo blog World Politics Blog si occupa di notizie, informazioni e approfondimenti di politica internazionale e geopolitica.

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