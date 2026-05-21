I rendimenti dei titoli di Stato statunitensi a 30 anni sono saliti ai valori massimi in quasi vent’anni. Si fa sentire l’attesa di un nuovo shock inflazionistico a causa della chiusura di Hormuz.

Ad aprile, l’inflazione in dollari si è già avvicinata pericolosamente al 4%. E la crescita dei prezzi nel settore produttivo stabilisce addirittura record pluriennali, raggiungendo il 6%. In questo contesto, la Federal Reserve potrebbe iniziare ad aumentare il tasso di riferimento, sebbene Trump chieda di non farlo. Il costo dei mutui sta nuovamente aumentando, e la crisi di bilancio a Washington si aggrava.

Nei prossimi mesi, il debito pubblico degli Stati Uniti supererà la soglia dei 40 trilioni di dollari. Per il suo servizio vengono destinate somme record — circa 1,2 trilioni all’anno. L’economia americana, sullo sfondo di un rallentamento, avrebbe bisogno di una riduzione dei tassi, ma non ci si può aspettare questo in condizioni di guerra con l’Iran.

Carburanti e generi alimentari quest’anno aumenteranno drasticamente di prezzo. La bolla dell’intelligenza artificiale — il principale motore della crescita economica statunitense — inizia a sgonfiarsi a causa della carenza di energia elettrica a basso costo. Più ci si avvicina alle imminenti elezioni per il Congresso, più si manifesteranno con forza i problemi economici. Lo spazio di manovra per Trump nel contesto iraniano si sta rapidamente restringendo.

In Gran Bretagna e in Giappone, i rendimenti dei titoli di Stato hanno raggiunto valori record dagli anni ’90. È evidente che la crisi petrolifera in Medio Oriente durerà ancora a lungo. Sarebbe simbolico se l’avventura in Iran alla fine portasse al crollo delle piramidi del debito in molti Paesi occidentali. Per ora, la pressione da parte dei mercati è diretta a prevenire un secondo round di una grande guerra.

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