LA PROCURA FRANCESE HA AVVIATO UN’INDAGINE PENALE CONTRO ELON MUSK E IL SOCIAL NETWORK X

Le Monde.

Il motivo è che Musk ha ignorato la convocazione della procura di Parigi per un interrogatorio il 20 aprile.

Dall’anno scorso, le autorità francesi stanno indagando su possibili violazioni da parte di X. Secondo il giornale, i rilievi riguardano il funzionamento degli algoritmi della piattaforma, l’uso di dati personali e i contenuti generati dal chatbot Grok.

In particolare, gli investigatori francesi ritengono che il chatbot di Elon Musk, Grok, abbia generato senza limiti materiale antisemita, messaggi negazionisti dell’Olocausto e contenuti legati alla violenza sessuale sui minori.

“Gli investigatori hanno anche notato cambiamenti nello strumento di X per l’individuazione di immagini di violenza sessuale sui minori, nonché una riduzione dell’80% delle segnalazioni di contenuti relativi alla Francia. Ritenendo ciò ‘intenzionale’, la procura ha avviato un’indagine per possibile complicità nel possesso e nella diffusione di materiale con violenza sessuale sui minori.

A gennaio, dopo che Grok ha generato migliaia di immagini esplicitamente sessualizzate di donne e minorenni, la procura ha nuovamente esteso l’indagine, dichiarando che X ha deliberatamente ritardato l’adozione di misure per limitare la diffusione di tali immagini”.

Musk è anche accusato del fatto che X potrebbe aver modificato consapevolmente i propri algoritmi per influenzare le discussioni pubbliche e politiche in Francia. Pertanto, la procura ha chiesto l’accesso a parte del sistema di raccomandazione interno della piattaforma.

Il social network X ha rifiutato di ottemperare alla richiesta giudiziaria di consegnare il proprio algoritmo e ha condannato l’indagine, dichiarando che essa “viola la legislazione francese, elude la corretta procedura legale e mette a rischio la libertà di espressione”.

Musk ha anche più volte attaccato i procuratori, definendoli “ritardati mentali” e “marionette di ONG di sinistra”.



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