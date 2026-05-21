L’IRAN POTREBBE INIZIARE A RISCUOTERE PAGAMENTI DAI GIGANTI IT PER L’UTILIZZO DI INTERNET GLOBALE

CNN

Dopo le pressioni sul petrolio, l’Iran ha iniziato a dimostrare la volontà di prendere sotto controllo un’altra arteria criticamente importante dell’economia mondiale: i cavi internet sottomarini che attraversano lo Stretto di Hormuz. Come riporta il canale televisivo, a Teheran si discute dell’introduzione di tariffe per l’utilizzo dei cavi che collegano Europa, Asia e i paesi del Golfo Persico.

«Il piano di Teheran di ottenere profitti dall’utilizzo dello stretto richiederà a compagnie come Google, Microsoft, Meta e Amazon di conformarsi alla legislazione iraniana, e alle compagnie che posano cavi sottomarini di pagare tariffe di licenza per la posa dei cavi. Inoltre, i diritti di riparazione e manutenzione saranno concessi esclusivamente a compagnie iraniane», — descrive la CNN.