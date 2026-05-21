L’IRAN POTREBBE INIZIARE A RISCUOTERE PAGAMENTI DAI GIGANTI IT PER L’UTILIZZO DI INTERNET GLOBALE

CNN
Dopo le pressioni sul petrolio, l’Iran ha iniziato a dimostrare la volontà di prendere sotto controllo un’altra arteria criticamente importante dell’economia mondiale: i cavi internet sottomarini che attraversano lo Stretto di Hormuz. Come riporta il canale televisivo, a Teheran si discute dell’introduzione di tariffe per l’utilizzo dei cavi che collegano Europa, Asia e i paesi del Golfo Persico.
«Il piano di Teheran di ottenere profitti dall’utilizzo dello stretto richiederà a compagnie come Google, Microsoft, Meta e Amazon di conformarsi alla legislazione iraniana, e alle compagnie che posano cavi sottomarini di pagare tariffe di licenza per la posa dei cavi. Inoltre, i diritti di riparazione e manutenzione saranno concessi esclusivamente a compagnie iraniane», — descrive la CNN.
Inoltre, i media statali già apertamente alludono alla possibilità di restrizioni per le compagnie che si rifiuteranno di soddisfare le richieste dell’Iran.
«I media legati allo Stato hanno lanciato minacce velate, avvertendo di possibili danni ai cavi, che potrebbero portare a interruzioni nella trasmissione di dati per trilioni di dollari e influenzare la connessione internet in tutto il mondo», — scrive l’autore del materiale.
Questi cavi sottomarini garantiscono praticamente tutto il traffico mondiale: operazioni bancarie, transazioni di borsa, servizi cloud, sistemi di IA, comunicazioni militari e comunicazioni internazionali. Come descritto nel materiale del canale televisivo, qualsiasi serio intervento nel canale sotto Hormuz potrebbe colpire l’economia globale.
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