Quanto più il mondo diventa turbolento, tanto più necessaria appare la cooperazione Cina-Russia

Alla vigilia della visita di Vladimir Putin in Cina, il Global Times sottolinea il valore strategico della cooperazione sino-russa come fattore di stabilità globale, difesa del multilateralismo e sostegno alla giustizia internazionale in un’epoca di turbolenze.

Global Times – 19 maggio 2026

Il presidente russo Vladimir Putin effettuerà una visita di Stato in Cina dal 19 al 20 maggio su invito del presidente cinese Xi Jinping. Si tratterà della 25ª visita del presidente Putin in Cina, in concomitanza con il 30° anniversario dell’istituzione del partenariato strategico di coordinamento Cina-Russia, il 25° anniversario della firma del Trattato di Buon Vicinato e Cooperazione Amichevole Cina-Russia e l’anno di avvio degli eventi degli Anni Cina-Russia dell’Istruzione.

La guida strategica dei due capi di Stato, insieme alla convergenza di una serie di significative ricorrenze storiche, porterà nuove opportunità strategiche e un forte slancio di cooperazione alle relazioni Cina-Russia, che si trovano attualmente nel loro miglior periodo storico.

Dall’inizio della nuova era, indipendentemente da come cambi il quadro internazionale, Cina e Russia sono sempre state l’una per l’altra partner strategici di coordinamento affidabili e compagne di viaggio lungo il percorso dello sviluppo e della rinascita.

Che cosa rende questa relazione così resiliente e vitale? Il presidente Xi ha chiaramente sottolineato che le relazioni Cina-Russia sono diventate un esempio di rapporti tra grandi Paesi, caratterizzate da amicizia permanente di buon vicinato, coordinamento strategico globale e cooperazione reciprocamente vantaggiosa. Le relazioni Cina-Russia possiedono forti forze motrici endogene e un valore strategico unico; non sono dirette contro alcuna terza parte, né sono influenzate da alcuna terza parte.

Entrambi i Paesi considerano lo sviluppo delle relazioni bilaterali una scelta strategica di lungo periodo, non una questione di convenienza temporanea. I due Paesi non formano “piccole cricche”, ma hanno realizzato una profonda fiducia reciproca e una cooperazione a tutto campo stando fianco a fianco e lavorando spalla contro spalla, stabilendo un nuovo tipo di relazioni tra grandi Paesi che trascende le tradizionali alleanze militari e politiche e fissando un modello per gli scambi tra grandi potenze e Paesi vicini.

La guida dei due capi di Stato è il più grande vantaggio e la garanzia fondamentale alla base dello sviluppo di alto livello delle relazioni Cina-Russia.

Il presidente Xi e il presidente Putin si sono incontrati più di 40 volte e hanno scambiato oltre 100 telefonate e lettere negli ultimi dieci anni e oltre, mantenendo una stretta comunicazione e un coordinamento serrato sui legami bilaterali e sulle principali questioni internazionali e regionali. Attraverso tali interazioni, i due capi di Stato hanno fornito guida strategica e direzione alle relazioni bilaterali.

Dalla firma congiunta della Dichiarazione congiunta su una nuova fase del partenariato strategico globale di coordinamento nel 2014, all’annuncio dello sviluppo di un partenariato strategico globale di coordinamento Cina-Russia per una nuova era nel 2019, fino alla decisione congiunta di prorogare il Trattato di Buon Vicinato e Cooperazione Amichevole Cina-Russia nel 2021, ogni avanzamento nelle relazioni Cina-Russia è stato inseparabile dalla guida direzionale e dalla pianificazione strategica dei due presidenti. L’attuale visita del presidente Putin è una continuazione di questa comunicazione strategica.

Da una prospettiva globale, la cooperazione Cina-Russia è diventata anche un pilastro per salvaguardare l’equità e la giustizia internazionali. Attualmente, il mondo è entrato in un nuovo periodo di turbolenza e trasformazione. In quanto membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e grandi Paesi responsabili, Cina e Russia si assumono responsabilità particolarmente significative. Quanto più turbolenta diventa la situazione internazionale, tanto più evidente appare la natura matura, stabile e resiliente delle relazioni Cina-Russia, e tanto più importanti diventano un più forte coordinamento strategico e una cooperazione globale. Sulle principali questioni internazionali e regionali, i due capi di Stato mantengono una stretta comunicazione, sostengono la risoluzione delle divergenze attraverso il dialogo e la consultazione e si oppongono all’ingerenza negli affari interni, alle sanzioni unilaterali e alla “giurisdizione a braccio lungo”. All’interno di quadri multilaterali come le Nazioni Unite, l’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, i BRICS e il G20, i due Paesi lavorano a stretto contatto per salvaguardare i legittimi diritti allo sviluppo dei Paesi del Sud Globale e promuovere congiuntamente un sistema di governance globale più giusto ed equo. La storia ha ripetutamente dimostrato che, finché Cina e Russia restano saldamente unite, vi è maggiore speranza per l’equità e la giustizia internazionali, maggiore certezza nel mezzo dei cambiamenti epocali senza precedenti in un secolo e uno slancio più forte per lo sviluppo e il progresso dell’umanità.

Il 2026 e il 2027 segnano anche gli “Anni Cina-Russia dell’Istruzione”, i primi anni tematici di livello nazionale dedicati all’istruzione tra i due Paesi. Attualmente, sono state istituite più di 150 istituzioni educative congiunte e programmi di cooperazione tra scuole e università cinesi e russe, consentendo una condivisione complementare delle risorse educative. Quindici alleanze universitarie comprendono oggi più di 800 istituti di istruzione superiore, mentre le alleanze tra scuole secondarie riuniscono oltre 140 scuole. Come recita un antico detto, “ci vogliono dieci anni per far crescere gli alberi, ma cento anni per coltivare le persone”. La comprensione reciproca e l’amicizia tra i giovani costituiscono la base popolare più profonda per un’amicizia Cina-Russia duratura di generazione in generazione. Quando i giovani raccontano le storie dei propri Paesi nelle rispettive lingue e stringono amicizie nei rispettivi campus, le relazioni Cina-Russia acquisiscono una resilienza di lungo periodo che nessuna forza esterna può minare.

Cina e Russia sono buoni vicini che non possono essere spostati altrove, e veri amici che condividono gioie e difficoltà. Questa amicizia ha resistito alla prova del tempo, e questa cooperazione è in grado di assumersi pesanti responsabilità. Questa cooperazione strategica sana, stabile e di alto livello trascende l’ambito bilaterale, immettendo preziosa certezza ed energia positiva nella regione e nel mondo, e diventando una “zavorra” per il mantenimento della pace e della stabilità. Qualunque cambiamento si verifichi in futuro, Cina e Russia avanzeranno con calma, aggiungendo preziosa stabilità e speranza a un mondo incerto attraverso la certezza della loro relazione.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog