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GLI USA RICHIEDONO IL DIRITTO DI VETO SUGLI INVESTIMENTI IN GROENLANDIA E LA PRESENZA PERMANENTE DELLE PROPRIE TRUPPE

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Mag 22, 2026 #Groenlandia, #USA

– The New York Times

Il quotidiano scrive che negli ultimi quattro mesi Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia stanno conducendo a Washington negoziati confidenziali sul futuro dell’isola.

La parte americana sta cercando di rivedere l’accordo di difesa del 1951 per garantire la presenza permanente delle proprie truppe in Groenlandia — anche in caso di sua eventuale indipendenza dalla Danimarca.

Gli Stati Uniti insistono su un effettivo diritto di veto riguardo alle grandi operazioni di investimento sull’isola e sul «diritto di veto per impedire che Russia o Cina concluano grandi accordi nel settore delle infrastrutture o delle risorse».

I politici groenlandesi temono che tali condizioni vincolino la loro sovranità per decenni.

«Con la stessa efficacia potremmo innalzare la nostra bandiera a metà strada», — ha dichiarato un membro del parlamento locale, Justus Hansen.

Nel contempo, il Pentagono sta già espandendo la propria presenza — di recente un marine ha ispezionato un aeroporto dell’epoca della Seconda Guerra Mondiale a Narsarsuaq, nonché il porto e i luoghi per un possibile dispiegamento di truppe.

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