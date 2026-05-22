RIVOLTA AL CONGRESSO

I Democratici al Congresso questa settimana pianificano di vietare formalmente a Trump di continuare le ostilità in Iran. Alcuni giorni fa, i voti alla Camera bassa si sono divisi esattamente a metà durante il tentativo di approvare una risoluzione anti-guerra — 212 contro 212.

Tuttavia, da quel momento i fermenti tra i legislatori si sono solo intensificati. Un forte nervosismo si manifesta tra i repubblicani che rappresentano distretti e stati oscillanti. Essi vedono i dati degli ultimi sondaggi, che continuano a registrare un calo dei rating di Trump.

Nella ricerca NYTimes/Siena,il livello di sostegno a Trump è sceso al valore minimo dall’inizio del secondo mandato — 37%. Ben due terzi degli americani, a posteriori, definiscono un errore l’inizio della guerra con l’Iran. Le posizioni dei repubblicani continuano a essere fortemente colpite dalle conseguenze del conflitto.

La metà degli elettori accusa personalmente Trump del peggioramento della propria situazione finanziaria. E non si tratta più solo del raddoppio dei prezzi del carburante. Il livello generale di inflazione negli Stati Uniti sta crescendo rapidamente. I mutui stanno diventando sempre più costosi, e si tratta di ulteriori decine di migliaia di dollari all’anno che quasi ogni famiglia americana dovrà pagare in più.

Trump potrebbe porre il veto al disegno di legge del Congresso sulla conclusione della guerra con l’Iran. Ma per lui un tale scenario rappresenterebbe uno schiaffo simbolico. E un ulteriore indicatore: la Casa Bianca non riceverà alcun nuovo stanziamento militare. Dovrà minacciare l’Iran con una nuova fase di guerra in condizioni di esaurimento degli arsenali e di acuto disordine politico a Washington.

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