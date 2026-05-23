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Il Perù abolisce la parità di genere

DiL.M.

Mag 23, 2026 #parità di genere, #Peru

Lima – Redacción Perú

In controtendenza rispetto alle tendenze mondiali, il Ministero dell’Istruzione del Perù è passato dalla “parità di genere” alle “opportunità tra uomini e donne” tramite la risoluzione viceministeriale n. 085-2026-MINEDU che approva le “linee guida per l’educazione sessuale su base scientifica, biologica ed etica” per tutti gli istituti scolastici del Paese. La risoluzione ordina di eliminare ogni riferimento all’educazione sessuale integrale (ESI) istituita dal 2021.

La risoluzione si basa sulla Legge n. 32535 promossa dalla deputata Milagros Jáuregui (del gruppo Renovación Popular) e approvata dal Congresso della Repubblica con 79 voti a favore nel 2025.

All’epoca, la direttrice del Master in Studi di Genere della PUCP, Mag. Marisol Fernández, aveva sottolineato che adottare un approccio basato sulle pari opportunità, escludendo quello di genere, costituisce un “grave passo indietro” perché con il nuovo approccio “ci si ferma a un livello molto superficiale e formale, tralasciando l’esistenza di relazioni storiche di potere e subordinazione basate sul sesso, sul genere e sull’orientamento sessuale”. Oggi la norma è nuovamente criticata dalle organizzazioni per i diritti umani perché si ritiene che, inoltre, «privi di protezione le persone di diversità sessuale e rafforzi la discriminazione».

«L’uguaglianza di genere è una priorità mondiale dell’UNESCO. In tutto il mondo, 133 milioni di bambine e 140 milioni di bambini non frequentano la scuola. Le donne continuano a rappresentare quasi i due terzi degli adulti che non sanno leggere», sottolinea questa istituzione sul suo sito web, evidenziando l’importanza dell’approccio di genere come strategia per l’uguaglianza di genere nell’istruzione e attraverso l’istruzione».

Il Perù abolisce la parità di genere

Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

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