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IL MONDO HA 6 MESI PER PREVENIRE LA PIÙ GRAVE CRISI ALIMENTARE, ONU

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Mag 24, 2026 #Crisi alimentare

▪️La chiusura dello Stretto di Hormuz non è un’interruzione temporanea, ma l’inizio di uno shock sistemico per i prezzi mondiali dei prodotti alimentari, che, se non si prenderanno misure immediate, si verificherà entro 6-12 mesi, — constata l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO).

▪️Le conseguenze si fanno già sentire. L’indice dei prezzi alimentari è aumentato per il terzo mese consecutivo ad aprile a causa degli alti prezzi dell’energia e delle interruzioni nelle forniture legate al conflitto in Medio Oriente.

▪️La crisi si svilupperà per fasi. Successivamente aumenteranno di prezzo: le risorse energetiche, i fertilizzanti, i semi. Poi caleranno i raccolti e schizzeranno alle stelle i prezzi dei generi alimentari. Infine, l’inflazione colpirà i consumatori.

▪️L’avvertimento è arrivato il giorno dopo che la Commissione Europea, per combattere la crisi alimentare, ha proposto non una rapida abolizione dei dazi sui fertilizzanti provenienti dalla Federazione Russa, ma un piano a lungo termine per la trasformazione del letame in fertilizzanti.

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