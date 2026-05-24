La Cina punta a rafforzare amicizia e cooperazione con il Pakistan

La Cina auspica che la visita del primo ministro pakistano sia un’opportunità per portare avanti l’amicizia tradizionale e approfondire la cooperazione

Alla vigilia della visita ufficiale di Shehbaz Sharif in Cina, Pechino sottolinea il valore del 75° anniversario delle relazioni diplomatiche sino-pakistane, il ruolo del Corridoio Economico Cina-Pakistan e l’approfondimento della cooperazione nella nuova era.

Global Times – 21 maggio 2026

Interpellato sui dettagli della prossima visita in Cina del primo ministro pakistano Shehbaz Sharif, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun ha dichiarato giovedì che oggi ricorre il 75° anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra Cina e Pakistan.

La prossima visita ufficiale del primo ministro Shehbaz Sharif rappresenta un importante scambio ad alto livello nel momento in cui celebriamo il 75° anniversario, ha affermato Guo.

Durante la visita, il presidente Xi Jinping e il premier Li Qiang lo incontreranno e terranno colloqui con lui rispettivamente. Essi avranno scambi approfonditi di vedute sulle relazioni Cina-Pakistan e su questioni di interesse comune, per tracciare il percorso futuro dei legami bilaterali nelle nuove circostanze, ha affermato Guo, aggiungendo che, inoltre, il primo ministro Shehbaz Sharif parteciperà a un ricevimento per celebrare il 75° anniversario e visiterà la provincia dello Zhejiang.

Cina e Pakistan sono buoni amici e partner cooperativi strategici per ogni stagione. Negli ultimi 75 anni, le relazioni Cina-Pakistan hanno resistito a varie prove e sono rimaste solide come roccia, offrendo un luminoso esempio per le relazioni tra Stati, ha affermato Guo.

Negli ultimi anni, sotto la guida strategica dei leader dei due Paesi, abbiamo avuto frequenti scambi ad alto livello, compiuto solidi progressi nella cooperazione pratica e ottenuto risultati fruttuosi nella cooperazione di alta qualità sul Corridoio Economico Cina-Pakistan, ha aggiunto Guo.

Le due parti mantengono una stretta comunicazione e coordinamento sulle principali questioni internazionali e regionali, il che ci aiuta a salvaguardare gli interessi comuni e a promuovere pace, stabilità e sviluppo nella regione, ha dichiarato il portavoce.

La Cina auspica che entrambe le parti colgano la prossima visita come un’opportunità per portare avanti l’amicizia tradizionale, approfondire la cooperazione su tutta la linea e scrivere un nuovo capitolo nella costruzione di una comunità Cina-Pakistan ancora più stretta dal futuro condiviso nella nuova era, ha affermato Guo.

La visita era stata annunciata in precedenza dal vice primo ministro e ministro degli Esteri pakistano Ishaq Dar all’inizio di maggio. Secondo il quotidiano pakistano Dawn, Dar ha affermato che Pakistan e Cina stanno compiendo “un altro passo significativo verso l’innovazione, la connettività digitale e l’economia del futuro, mentre il nostro partenariato entra in una nuova fase nell’era digitale”.

Dar ha inoltre sottolineato che l’amicizia tra i due Paesi “non è una diplomazia ordinaria”, secondo Dawn. “È una relazione messa alla prova dal tempo e rafforzata dalla fiducia […] dalla Karakoram Highway, scavata attraverso alcuni dei terreni più difficili del mondo, al Corridoio Economico Cina-Pakistan, che ha trasformato il panorama energetico e della connettività del Pakistan”, ha affermato.

L’articolo ha osservato che la prossima visita di Sharif segue la visita di cinque giorni in Cina del presidente pakistano Asif Ali Zardari all’inizio di maggio. Ha inoltre evidenziato che Sharif aveva visitato la Cina l’ultima volta nel settembre 2025 per partecipare al vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai.

Un analista cinese ha affermato che la visita dovrebbe imprimere nuovo slancio alla cooperazione bilaterale in un momento importante per le relazioni Cina-Pakistan.

“Cina e Pakistan sono partner cooperativi strategici per tutte le condizioni, e la parte cinese attribuisce grande importanza ai legami con il Pakistan”, ha dichiarato giovedì al Global Times Qian Feng, direttore del dipartimento di ricerca presso l’Istituto di Strategia Nazionale dell’Università Tsinghua.

“Mentre i due Paesi celebrano il 75° anniversario delle relazioni diplomatiche, si prevede che la visita del primo ministro Sharif approfondirà e consoliderà ulteriormente i legami bilaterali”, ha affermato Qian.

Qian ha osservato che anche l’itinerario di Sharif nella provincia dello Zhejiang porta con sé un importante significato economico. Lo Zhejiang, uno dei poli più dinamici della Cina per lo sviluppo del settore privato, ha registrato ampi investimenti e un intenso coinvolgimento imprenditoriale in Pakistan, ha affermato.

“La visita invia il segnale che il Pakistan accoglie con favore l’espansione di un maggior numero di imprese private cinesi nel mercato pakistano, per imprimere congiuntamente nuovo slancio alla cooperazione economica bilaterale”, ha dichiarato Qian.

Ha aggiunto che gli impegni programmati di Sharif al di fuori di Pechino riflettono l’intenzione del Pakistan di approfondire gli scambi tra i popoli con un numero maggiore di province cinesi e di rafforzare il sostegno pubblico a una più ampia cooperazione bilaterale.

“Tali accordi contribuiranno a migliorare la comprensione reciproca tra i due popoli e a facilitare la cooperazione in vari settori”, ha affermato Qian.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog