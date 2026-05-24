Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato di aver ordinato al Ministero della Difesa di preparare una risposta all’attacco ucraino di ieri sera contro un edificio universitario e una residenza studentesca nella città di Starobelsk, nella Repubblica Popolare di Luhansk, che ha causato sei morti.

Il Ministero degli Esteri è stato inoltre incaricato di riferire sull’attacco alle organizzazioni internazionali e alla comunità, ha osservato Putin, pur affermando che, in un caso come questo, “le dichiarazioni del Ministero degli Esteri non sono sufficienti”. “Pertanto, è stato ordinato al Ministero della Difesa russo di presentare le proprie proposte”, ha aggiunto.

Il presidente ha indicato che il regime di Kiev compie questo tipo di attacchi per “distrarre l’attenzione” dai suoi fallimenti sul campo di battaglia e in patria, e per “provocare una reazione” da parte di Mosca al fine di attribuirne la colpa.

Al momento dell’attacco, nella residenza si trovavano 86 giovani di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Secondo i dati preliminari, 39 persone sono rimaste ferite e altre 15 risultano disperse.

In una dichiarazione, il Ministero degli Esteri ha denunciato che questo tipo di attacchi con armi a lungo raggio fornite al regime di Kiev dalla NATO vengono lanciati con “assistenza tecnica da parte di specialisti stranieri” provenienti dai paesi del blocco militare, affermando inoltre di possedere “informazioni attendibili” secondo cui “le capitali occidentali forniscono alle Forze Armate ucraine dati di intelligence e assistenza nel guidare le armi contro gli obiettivi”.

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