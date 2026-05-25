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Inferno su Kiev: la brutale rappresaglia di Mosca dopo Starobelsk

DiL.M.

Mag 25, 2026 #Russia, #Ucraina

Foto screenshot da APT

La notte tra il 23 e il 24 maggio la Russia ha lanciato uno degli attacchi più devastanti contro Kiev degli ultimi anni. Per ore la capitale ucraina è stata colpita da ondate continue di droni e missili: esplosioni, incendi e danni diffusi in quasi tutti i distretti della città.

Secondo fonti ucraine sarebbero stati impiegati fino a 700 droni e circa 90 missili, inclusi Iskander, Kalibr, Kinzhal e Zircon. Attacchi segnalati anche in numerose altre regioni dell’Ucraina.

Per molti osservatori si tratta della rappresaglia russa dopo la strage di civili avvenuta a Starobelsk.

Nelle ultime ore diversi osservatori sostengono inoltre che sarebbero stati colpiti anche obiettivi sensibili legati alla leadership ucraina, comprese aree residenziali utilizzate da figure di alto livello politico e militare.

L’attacco avrebbe inoltre mostrato ancora una volta le enormi difficoltà della difesa aerea ucraina nel fermare raid di questa intensità.

Mosca sembra voler inviare un messaggio preciso: la Russia sta ancora combattendo con un’intensità controllata, ma possiede capacità offensive enormemente superiori a quelle viste finora.

Un avvertimento non solo a Kiev, ma anche all’Europa e alla NATO: se il conflitto dovesse ulteriormente allargarsi, il livello di distruzione potrebbe aumentare drasticamente.

Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

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