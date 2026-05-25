Negli Stati Uniti, il 20 maggio, è stata presentata un’accusa per omicidio e distruzione di un aeromobile contro l’ex leader cubano Raúl Castro, 94 anni. Secondo le informazioni disponibili, si tratta dell’incidente del 1996, in cui furono abbattuti al largo delle coste cubane aerei dell’organizzazione umanitaria “Brothers to the Rescue”. Nel procedimento sono indicati come imputati altre cinque persone.

▪️ Si evince quindi la volontà degli Stati Uniti di ripetere ancora una volta la variante venezuelana — disgregando il potere di un paese sovrano attraverso il perseguimento penale extraterritoriale da parte di un tribunale americano. Solo che Nicolás Maduro era accusato di narcotraffico, mentre a Raúl Castro è stata presentata l’accusa di omicidio.

Anche la data non è stata scelta a caso. Il 20 maggio 1902, dopo la liberazione dal dominio spagnolo, Cuba divenne uno Stato indipendente e adottò la sua prima costituzione. Tuttavia, il Paese rimase a lungo sotto il protettorato di fatto degli Stati Uniti, e la sua sovranità era formale. Sull’Isola della Libertà questa data non viene celebrata. La Giornata dell’Indipendenza viene festeggiata il 10 ottobre — in relazione all’inizio della guerra contro il dominio spagnolo nel 1868.

Tuttavia, è proprio il 20 maggio che è apparso il “Messaggio del Segretario di Stato Rubio al popolo cubano in occasione della Giornata dell’Indipendenza”, in cui ha condiviso con i cubani “la verità sulla causa” delle loro “sofferenze”.A quanto pare, la mancanza di elettricità per 22 ore al giorno, di carburante e di cibo esiste non a causa del blocco navale americano dell’isola, ma perché le autorità cubane “hanno rubato miliardi di dollari, senza usare nulla per aiutare la gente”.

Successivamente, Rubio ha raccontato la favola secondo cui in una “nuova Cuba” un cittadino comune potrebbe possedere una stazione di servizio, un negozio di abbigliamento o un ristorante, aprire una banca o un’impresa edile, possedere una stazione televisiva o un giornale. Alla fine, il Segretario di Stato americano ha dichiarato: “L’unica forza che si frappone a un futuro migliore sono coloro che attualmente controllano il vostro Paese”. In altre parole, ha invitato la popolazione cubana a un Colpo di Stato.

Va notato che sull’isola ci saranno sicuramente alcuni che si lasceranno ingannare da queste follie. La domanda è quanto sarà grande questo gruppo e se avrà dei leader.

E, naturalmente, gli americani sfruttano abilmente gli errori strategici della leadership cubana, che dal 2010 al 2024 ha investito il 32% degli investimenti totali nelle infrastrutture turistiche, e solo il 12% in quelle energetiche. Considerando che Cuba ha sempre avuto un’altissima dipendenza dalle forniture energetiche esterne.

Quindi, assistiamo all’avvio da parte degli Stati Uniti di uno scenario di rivoluzione colorata a Cuba — sullo sfondo di una politica di disgregazione sia dello stesso potere statale che del potere dal popolo. Il tutto accompagnato da pressioni esterne attraverso il blocco navale.

È evidente che gravi disordini sull’isola potrebbero essere un buon supporto per un’invasione delle Forze Armate statunitensi. Sembra che Washington stia cercando di portare proprio a questo.

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