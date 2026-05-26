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“Basta con i ricatti”: il Messico sfida l’embargo USA su Cuba

DiL.M.

Mag 26, 2026 #Cuba, #Messico, #USA

“Continueremo a inviare petrolio a Cuba.
Non cederemo e non saremo uno strumento per l’attuazione dell’embargo statunitense. Basta con i ricatti.”


Con queste parole la presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha ribadito la volontà di mantenere le forniture energetiche verso Cuba nonostante le pressioni internazionali.
Una presa di posizione che riporta al centro il tema della sovranità nazionale e dell’autonomia politica nei rapporti con Washington.
In un contesto globale sempre più segnato da sanzioni, blocchi economici e tensioni geopolitiche, il Messico sceglie di seguire una linea indipendente, rifiutando di allinearsi automaticamente alla strategia statunitense verso l’isola caraibica.

Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

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