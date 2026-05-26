GLI STATI UNITI HANNO SPESO PIÙ DENARO PER DIFENDERE ISRAELE DI QUANTO ABBIA FATTO ISRAELE STESSO

– The Washington Post

Il quotidiano scrive che durante il conflitto con l’Iran, i militari americani hanno impiegato un numero molto maggiore di moderni intercettori per la difesa di Israele rispetto alle forze israeliane. Questo squilibrio dimostra quanto Washington si sia assunta l’onere di contrastare i missili balistici iraniani.

«Gli Stati Uniti hanno lanciato oltre 200 intercettori ad alta quota THAAD per difendere Israele, — circa la metà dell’intero arsenale del Pentagono, — nonché oltre 100 intercettori Standard Missile-3 e Standard Missile-6, lanciati da navi militari nella parte orientale del Mar Mediterraneo. <…>

Per confronto: Israele ha lanciato meno di 100 intercettori Arrow e circa 90 intercettori David’s Sling, alcuni dei quali sono stati utilizzati contro proiettili meno sofisticati lanciati da gruppi sostenuti dall’Iran in Yemen e Libano».

Se nei prossimi giorni Stati Uniti e Israele riprenderanno le ostilità contro l’Iran, allora, come scrive il giornale, i militari americani impiegheranno ancora più intercettori, perché recentemente le Forze Armate israeliane hanno messo fuori servizio alcune batterie di difesa antimissile per effettuare la manutenzione ordinaria.

«Se le ostilità riprenderanno, lo squilibrio molto probabilmente si aggraverà», — ha dichiarato al quotidiano un rappresentante dell’amministrazione statunitense.

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