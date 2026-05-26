INTERNAZIONALISMO E MILITARISMO

La splendida prova di internazionalismo fornita attraverso tutti i tentativi di mare e di terra per portare aiuto a ciò che rimane della popolazione di Gaza deve essere sottolineata con grande forza sia dal punto di vista politico, sia dal punto di vista storico.

Sotto l’aspetto storico siamo davanti alla migliore eredità dei punti alti, in particolare del socialismo europeo soprattutto sotto l’aspetto della visione di chi al momento dell’inverarsi della tragedia della prima guerra mondiale si oppose alle diverse union sacrée quando sull’altare delle convenienze nazionaliste fu sacrificata la II internazionale.

Sul piano più direttamente politico questo afflato internazionalista che il governo israeliano sta cercando duramente di reprimere richiama direttamente una riflessione rivolta sia verso il movimento per la pace che mi pare non riesca ad esprimersi in forma convinta sul piano globale sia verso i partiti della sinistra europea ai quali andrebbe ricordato come l’internazionalismo si opponga direttamente al militarismo: una memoria che in questo momento di rilancio del nucleare in chiave bellica e di grande espansione dell’industria delle armi andrebbe rinfrescata giorno per giorno.

E’ importante riassumere, proprio in questo momento storico, i contenuti di base del concetto di internazionalismo che deve sottendere un principio comune: quello dell’impossibilità di concepire l’aspirazione alla libertà e all’uguaglianza entro i confini di una singola relatà statuale: l’idea di considerare decisivo uno “spazio politico europeo” dove contenere l’idea internazionalista (ben diversa dal semplice sovranazionalismo) come fattore fondamentale di espressione per ogni principio etico e politico.

Si tratta di principi elementari che vanno portati avanti con grande determinazione e che debbono ispirare la possibile ripresa di una presenza della sinistra anche sul nostro piano interno: non si tratta soltanto di contrastare le iniziative belliche o di esprimere solidarietà a quelle umanitarie come nel caso indicato all’inizio (anche nel caso dell’accoglienza ai rifugiati) ma piuttosto di disporre della piena consapevolezza della necessità di opporsi a questo esistente nel quale sembra emergere una gigantesca operazione di riarmo globale.

Per quanto riguarda l’Italia ad esempio non può essere che ribadita la contrarietà al nucleare anche per uso civile (troppo sottile il confine tra civile e nucleare) e la necessità di una strategia industriale che superi l’attuale centralità dell’industria delle armi (pensiamo alla Germania e all’operazione in atto di conversione dell’industria automobilistica in industria bellica e alla sussidiarietà all’industria tedesca di parte rilevante del comparto industriale del Nord Italia e al ruolo di Leonardo).

Su questi punti va ricercata una solidarietà di massa senza il vincolo stretto della dimensione puramente ideologica e va anche collegata un’analisi politica da sviluppare attorno ai nodi della crisi della democrazia liberale e della sua insufficienza rispetto al prorompere delle modificazioni sociali frutto delle applicazioni tecnologiche.

Non ridurre l’impatto delle modificazioni tecnologiche sull’assetto sociale a semplice mero “contrasto” verso l’idea di assorbimento dell’individualismo competitivo che segna la “modernità” nella totale subordinazione dei diversi livelli di governo e delle stesse espressioni di massa all’impero della tecnica.

Dovrebbe essere avanzata una proposta non solo di regolazione dei fenomeni correnti che (come nel caso del regime israeliano) incorporano la guerra nell’ipotesi di accentramento del potere per via tecnocratica ma di vera e propria progettualità alternativa.

Una progettualità alternativa che dovrebbe essere mossa richiedendo l’adozione da parte dei soggetti politici di due punti di principio fondamentali: il primo riguardante la “qualità” la cui massima espressione non può che essere rappresentata dall’opzione della pace; il secondo riguarda la “dimensione” e torna così l’affermazione del principio internazionalista.