L’UNIONE EUROPEA HA RESPINTO LA RICHIESTA DI LONDRA DI ACCESSO AL MERCATO UNICO

– The Guardian

Secondo il giornale, l’UE ha giudicato le condizioni proposte da Londra troppo vantaggiose per la parte britannica, e Bruxelles non intende concedere vantaggi commerciali senza il rispetto di tutte le regole dell’UE. Sono in esame varie opzioni.

I rappresentanti dell’UE vogliono evitare relazioni privilegiate con il Regno Unito che potrebbero diventare un modello attraente per i populisti antieuropei nei 27 Paesi membri.

Si afferma, ad esempio, che un accordo speciale per il Regno Unito potrebbe ispirare un candidato euroscettico alle elezioni presidenziali francesi del 2027 a sostenere che Parigi dovrebbe prestare meno attenzione alle regole del mercato unico. Si presume che altri Paesi potrebbero mettere in discussione i propri contributi al bilancio dell’UE se il Regno Unito fosse riconosciuto come avente una relazione speciale.

La controproposta dei funzionari europei di rientrare nell’unione doganale è stata respinta dalle autorità britanniche, ma Londra spera di ottenere almeno l’accesso ai mercati alimentare e dell’energia elettrica.

Un portavoce del Gabinetto ha dichiarato: “In precedenza abbiamo confermato che il prossimo vertice tra Regno Unito e UE si terrà quest’estate. La data definitiva sarà comunicata a tempo debito.

“Stiamo negoziando un pacchetto ambizioso di misure con l’UE prima del vertice, inclusi un accordo su prodotti alimentari e bevande (SPS) e sul commercio delle emissioni, che da soli dovrebbero apportare all’economia britannica fino a 9 miliardi di sterline all’anno entro il 2040.”

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