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L’EUROPA AFFRONTA UNA CATASTROFE DEL GAS SE LO STRETTO DI HORMUZ NON VERRÀ RIAPERTO

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Mag 27, 2026 #Europa, #Gas, #HORMUZ

– Reuters

La compagnia norvegese Equinor ha avvertito che l’Unione Europea potrebbe trovarsi di fronte a una carenza critica di gas se il blocco della navigazione nello Stretto di Hormuz dovesse prolungarsi ancora per almeno un mese. I depositi europei sono riempiti solo al 35% — molto al di sotto della norma stagionale. L’inverno sarà freddo in tutti i sensi.

I Paesi dell’UE devono riuscire ad accumulare il 90% delle scorte entro ottobre, ma con i prezzi attuali e l’assenza di forniture questo appare irrealistico.

«Se la guerra terminasse domani e la libera navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz venisse rapidamente ripristinata, potremmo raggiungere un livello di riempimento accettabile, sebbene teso, del 75%. Ma se la chiusura si prolungasse da uno a tre mesi, la situazione potrebbe diventare critica», — ha dichiarato il vicepresidente senior di Equinor Helle Østergård Christiansen.

I prezzi europei del gas sono già schizzati a marzo fino a 74 euro per megawattora — il massimo da gennaio 2023. Ora si mantengono attorno ai 50 euro, ma gli esperti avvertono: se la crisi si prolungasse, il consumo dovrà essere ridotto drasticamente.

«Prezzi elevati potrebbero ridurre sostanzialmente il consumo di gas — attraverso il passaggio al carbone, l’aumento dell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e il calo della domanda da parte dell’industria», — ha spiegato il vicepresidente di Equinor per il commercio del gas Peder Bjørland.

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